Enquanto dormia…

…recordávamos quem é quem no caso Anjos vs Joana Marques, que tem hoje a sua terceira sessão: os protagonistas, os argumentos e o que ainda falta saber (e quem falta ouvir) Se tem dúvidas sobre sobre se a humorista pode mesmo ser condenada — e sobre que tipo de medidas o tribunal pode vir a tomar — veja também as oito perguntas e respostas sobre o caso.

Entre sessões no tribunal, os Anjos deram um concerto no Parque da Ribeira, em Alfragide. O Observador esteve lá e conta como foi: um recinto cheio, apesar de algumas falhas de energia, fãs com mais de 70 anos e uma música de natal numa noite de 30 graus.

O Observador está em Israel e a primeira reportagem surgiu logo na viagem: com o espaço aéreo do país fechado, a Cátia Bruno e o João Porfírio tiveram de apanhar um cruzeiro no Chipre, onde encontraram vários cidadãos israelitas com o mesmo destino. O que pensam do que está a acontecer no país? O melhor é ler: a maioria é a favor da “Guerra dos 12 Dias” e também do conflito em Gaza.

46,6º Celsius: é o recorde de temperatura em junho em Portugal. Foi registado este domingo em Mora, no distrito de Évora e está muito próximo do recorde do país, registado em agosto de 2003. A onda de calor que o país está a sentir é o “novo normal”? O tema estará em análise, a partir das 10h10, no Contra-Corrente, com José Manuel Fernandes e Helena Matos.

Os militares dão bons presidentes? Há 40 anos que não temos um Presidente militar, nem voltou a parecer fazer sentido. Isso mudou agora, com Gouveia e Melo e Isidro Pereira. Porquê? É o tema da História do Dia, que tem como convidado o historiador Jaime Nogueira Pinto.

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