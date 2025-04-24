Enquanto dormia…

… o mundo começava a prestar a última homenagem a Francisco. Depois de o corpo do Papa ser colocado na Basílica de São Pedro, onde vai ficar até ao dia do funeral, no próximo sábado, milhares de pessoas juntaram-se às filas e esperaram horas para poderem estar breves segundos junto ao pontífice argentino. A reportagem é dos enviados especiais do Observador ao Vaticano, João Francisco Gomes e Diogo Ventura. Ainda sem data anunciada para o início do conclave que vai eleger o sucessor de Francisco, continuamos a acompanhar as cerimónias fúnebres do Papa.

“Bajulação” ou o encontro de duas “almas gémeas”? Putin desdobra-se em elogios e não perde uma oportunidade para enviar mais um presente a Donald Trump. Em pouco mais de um mês, o enviado do Presidente dos EUA a Moscovo contará três reuniões com o líder russo (o último está marcado para a próxima semana). A guerra na Ucrânia não dá sinais de abrandamento, mas a estratégia de Putin parece estar a dar resultados, tendo em conta que, apesar de as sucessivas tréguas que os Estados Unidos propuseram terem sido violadas, Washington não impôs mais sanções e norte-americanos e russos continuam a promover encontros — e a estreitar laços comerciais.

Na reta final dos frente a frente, Paulo Raimundo venceu Inês Sousa Real por 25 décimas, na avaliação dos analistas do Observador. O secretário-geral comunista diz que só aceita uma nova geringonça se o PS alterar o programa com que se apresenta a votos. E Inês Sousa Real fecha ainda mais a porta a entendimentos com Luís Montenegro. A líder do PAN tentou jogar na “incoerência” do PCP (ou melhor, da CDU). Estamos, também, a acompanhar todos os momentos da pré-campanha das legislativas de 18 de maio.

Tema incontornável das próximas semanas, no episódio de hoje da História do Dia, da Rádio Observador, falamos sobre os custos com a Habitação em Portugal. Até onde vão subir os preços das casas? E, no Contra-Corrente, o José Manuel Fernandes e a Helena Matos vão olhar para outras eleições da maior relevância: as que se realizaram a 25 de abril de 1975 e que elegeram os deputados responsáveis por desenhar a Constituição da República.

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