Enquanto dormia…

… O Observador contava-lhe o que se passa nos bastidores das negociações para um entendimento à direita na candidatura autárquica de Carlos Moedas em Lisboa. O atual presidente da Câmara ainda não anunciou a recandidatura. Há um princípio de acordo para ir a votos coligado com o “antigo” parceiro CDS-PP e com o amigo “recente” IL. Mas as lutas por posições entre CDSP e IL na coligação está a provocar mal-estar entre todas as partes envolvidas. No limite, Moedas até vai deixando passar o cenário de ir sozinho às eleições.

Na terceira sessão de julgamento da Operação Marquês, José Sócrates continuou a sua declaração (pelo segundo dia). Com três pontos essenciais:

Pela segunda vez negou amizade com Ricardo Salgado, com quem disse não ter jantado em casa do banqueiro, apesar de numa escuta ouvida em tribunal o seu motorista estar a contar um dia de serviço de 17 horas que começou em Trás-os-Montes e acabou no Estoril (alegadamente à espera de Sócrates que estaria num jantar). Sócrates disse que jantou no Estoril mas não em casa de Salgado. Mas bastava terem-lhe perguntado, atirou, dizendo que a juíza prefere “este ‘vaudeville’”.

A sessão acabaria por ficar marcada pelas críticas do ex-primeiro-ministro ao Ministério Público — “Depois desta manhã, não tenho nenhum respeito pelo que diz o MP”. Isto porque foi passada uma escuta com uma conversa com Henrique Granadeiro em que brincavam com a vida íntima de Salazar. “Estava à espera de um pedido de desculpas”, declarou Sócrates depois da juíza ter admitido lamentar o incidente.

Ainda ficou registado o admitir de Sócrates de que tinha aberto portas internacionais ao grupo Lena — nomeadamente intercedendo junto do Governo de Angola, mas também da Argélia — e que este grupo o ajudou na campanha eleitoral do PS. E até a Spinumviva apareceu na Operação Marquês, com Sócrates a fazer a crítica implícita ao atual primeiro-ministro. “Eu não quero invocar o princípio do atual primeiro-ministro, que se recusou a dar o nome das empresas com as quais trabalhava. Se o Ministério Público, à falta de melhor, se quiser dedicar a isto, eu trago na próxima sessão a lista das empresas” às quais ajudou a abrir portas.

A quarta sessão do julgamento acontece esta quinta-feira e o Observador vai continuar a contar-lhe o que se passa nas audições.

Na saúde, o INEM vai ser alvo de inquérito parlamentar, sugerido pela IL. Numa altura em que ficará operacional o segundo helicóptero da Força Aérea com disponibilidade 24 horas. A saúde continua a estar no foco das atenções.

Um outro julgamento marcou a semana. O Observador explicava-lhe o que determinou a absolvição do principal suspeito do desaparecimento e morte de Mónica Silva, que estava grávida. O tribunal diz não ter ficado provado a morte às mãos de Fernando Valente. Foi absolvido. Este é também o tema da História do Dia desta quinta-feira.

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