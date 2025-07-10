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Enquanto dormia…
… O Observador contava-lhe o que se passa nos bastidores das negociações para um entendimento à direita na candidatura autárquica de Carlos Moedas em Lisboa. O atual presidente da Câmara ainda não anunciou a recandidatura. Há um princípio de acordo para ir a votos coligado com o “antigo” parceiro CDS-PP e com o amigo “recente” IL. Mas as lutas por posições entre CDSP e IL na coligação está a provocar mal-estar entre todas as partes envolvidas. No limite, Moedas até vai deixando passar o cenário de ir sozinho às eleições.
Na terceira sessão de julgamento da Operação Marquês, José Sócrates continuou a sua declaração (pelo segundo dia). Com três pontos essenciais:
- Pela segunda vez negou amizade com Ricardo Salgado, com quem disse não ter jantado em casa do banqueiro, apesar de numa escuta ouvida em tribunal o seu motorista estar a contar um dia de serviço de 17 horas que começou em Trás-os-Montes e acabou no Estoril (alegadamente à espera de Sócrates que estaria num jantar). Sócrates disse que jantou no Estoril mas não em casa de Salgado. Mas bastava terem-lhe perguntado, atirou, dizendo que a juíza prefere “este ‘vaudeville’”.
- A sessão acabaria por ficar marcada pelas críticas do ex-primeiro-ministro ao Ministério Público — “Depois desta manhã, não tenho nenhum respeito pelo que diz o MP”. Isto porque foi passada uma escuta com uma conversa com Henrique Granadeiro em que brincavam com a vida íntima de Salazar. “Estava à espera de um pedido de desculpas”, declarou Sócrates depois da juíza ter admitido lamentar o incidente.
- Ainda ficou registado o admitir de Sócrates de que tinha aberto portas internacionais ao grupo Lena — nomeadamente intercedendo junto do Governo de Angola, mas também da Argélia — e que este grupo o ajudou na campanha eleitoral do PS. E até a Spinumviva apareceu na Operação Marquês, com Sócrates a fazer a crítica implícita ao atual primeiro-ministro. “Eu não quero invocar o princípio do atual primeiro-ministro, que se recusou a dar o nome das empresas com as quais trabalhava. Se o Ministério Público, à falta de melhor, se quiser dedicar a isto, eu trago na próxima sessão a lista das empresas” às quais ajudou a abrir portas.
A quarta sessão do julgamento acontece esta quinta-feira e o Observador vai continuar a contar-lhe o que se passa nas audições.
Na saúde, o INEM vai ser alvo de inquérito parlamentar, sugerido pela IL. Numa altura em que ficará operacional o segundo helicóptero da Força Aérea com disponibilidade 24 horas. A saúde continua a estar no foco das atenções.
A auditoria às cirurgias de dermatologia no Santa Maria levou agora à exoneração do diretor clínico do Hospital, Rui Tato Marinho. Isto depois do diretor do serviço de dermatologia já se ter demitido. Paulo Filipe foi ontem ouvido no Parlamento, onde afirmou que o valor pago pelas cirurgias extra não é fixado pelos hospitais e que é uma forma de reter os médicos no SNS (aproveitou para defender Miguel Alpalhão, dermatologista que ganhou 400 mil euros nessas intervenções extraordinárias). A ministra da Saúde, ao final do dia, deu uma entrevista na qual assumiu que o SNS deixou de “ser atrativo para os médicos, sobretudo para os mais jovens”, que têm “enorme necessidade de vida própria”. E anunciou a contratação para o SNS de uma equipa do privado para reforçar a obstetrícia do Hospital Garcia de Orta. Numa altura em que a urgência desta área do Barreiro estará fechada por 10 dias.
Um outro julgamento marcou a semana. O Observador explicava-lhe o que determinou a absolvição do principal suspeito do desaparecimento e morte de Mónica Silva, que estava grávida. O tribunal diz não ter ficado provado a morte às mãos de Fernando Valente. Foi absolvido. Este é também o tema da História do Dia desta quinta-feira.
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Tenha uma boa quinta-feira.
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