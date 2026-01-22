… Donald Trump recuou depois de dias de tensão máxima. Primeiro, o presidente americano anunciou em Davos que não ia usar a força na Gronelândia, apesar das ameaças; a seguir, revelou que desistia de aplicar mais tarifas à União Europeia por ter negociado os “princípios para um futuro acordo” com os restantes países da NATO. Ainda não se sabe muito sobre o que está em causa, mas, segundo o New York Times, terá sido discutida uma solução de “compromisso” em que a Dinamarca cederia pequenos pedaços da Gronelândia onde os Estados Unidos poderiam construir bases militares que fariam parte da chamada “Cúpula Dourada”, o projeto de defesa anti-mísseis ao estilo israelita. O que já se sabe está explicado aqui. Hoje, os líderes europeus vão reunir-se em Bruxelas para darem mais um sinal de unidade.