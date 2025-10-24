A Frente Comum inicia esta sexta-feira uma “grande greve” da Administração Pública contra o Governo, que acusa de degradar as condições de trabalho e de desinvestir nos serviços públicos . A paralisação abrange todos os trabalhadores do Estado, estando previsto o fecho de escolas, perturbações nos serviços de saúde e de justiça e uma forte adesão de trabalhadores nas autarquias.

As “madrugadas” a negociar nacionalidade ainda não deram frutos. PSD, PS e Chega alongam negociações sobre lei da nacionalidade, ganhando algumas horas com um terceiro adiamento. Como conta a Mariana Lima Cunha, o PS aproxima-se, Chega vê “traição ao eleitorado” e PSD desconfia de quem se “faz caro” .