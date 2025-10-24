Enquanto dormia…
… as eleições presidenciais continuavam a ter desenvolvimentos. O Livre está colocado num imbróglio sobre Belém em que Jorge Pinto (ainda) não é oficial, o referendo interno está com contornos por definir e Ricardo Sá Fernandes vai apoiar Seguro, como explica o Miguel Pereira Santos. Ao mesmo tempo, a candidata que o Livre apoiou em 2021, Ana Gomes, defende que “os partidos à esquerda devem desistir antes da primeira volta” para facilitarem a passagem de António José Seguro. Na mesma entrevista, à Vichyssoise, Ana Gomes revelou que acabara de ser constituída arguida pela Solverde no processo que a empresa lhe colocou por difamação.
Os candidatos à liderança do Benfica realizaram o único debate a seis. O Bruno Roseiro conta como foram os oito despiques Noronha-Rui Costa entre o “senador” Vieira, o presidenciável Manteigas e o fazedor Mayer. Pode ainda espreitar as notas que cada um dos candidatos teve num E o campeão é… especial sobre o debate dos candidatos à presidência do Benfica.
A Frente Comum inicia esta sexta-feira uma “grande greve” da Administração Pública contra o Governo, que acusa de degradar as condições de trabalho e de desinvestir nos serviços públicos. A paralisação abrange todos os trabalhadores do Estado, estando previsto o fecho de escolas, perturbações nos serviços de saúde e de justiça e uma forte adesão de trabalhadores nas autarquias.
As “madrugadas” a negociar nacionalidade ainda não deram frutos. PSD, PS e Chega alongam negociações sobre lei da nacionalidade, ganhando algumas horas com um terceiro adiamento. Como conta a Mariana Lima Cunha, o PS aproxima-se, Chega vê “traição ao eleitorado” e PSD desconfia de quem se “faz caro”.
O último adeus a Francisco Pinto Balsemão foi uma homenagem de centenas de personalidades da política e do jornalismo ao ex-primeiro-ministro, mas também uma ode ao partido que fundou. Além do discurso do filho Francisco Pedro Balsemão, a defesa do legado foi feita pelo Presidente da República em funções que, quis o destino, que fosse Marcelo Rebelo Sousa — com quem Francisco Pinto Balsemão teve em vida uma relação conflituosa. Num momento à PSD, Rui Rio aproveitou para atirar a Montenegro, dizendo que o atual partido não passaria num exame feito pelo fundador Balsemão.
Israel disse ao vice-presidente dos Estados Unidos, JDVance, que o Hamas consegue recuperar 10 dos 13 corpos de reféns que estão em falta. Já no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, Kiev quer poder usar ativos russos congelados para comprar armas aos EUA. Os europeus estão agora mais perto de aceitar proposta.
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Anime-se, o fim-de-semana está quase aí. Tenha uma boa sexta-feira.