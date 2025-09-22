Enquanto dormia… … Cinco candidatos à Câmara do Porto enfrentavam-se num debate televisivo, marcado pela polarização. Era para ser um debate, mas por vezes pareceu mais um frente a frente entre Manuel Pizarro (PS) e Pedro Duarte (PSD, CDS e IL). Entre discussões sobre quem é que é mais despesista e evocações de José Sócrates, o debate aqueceu e serviu para mostrar os projetos diferentes dos candidatos para áreas como a habitação, a mobilidade e a segurança. Quem se saiu melhor? As notas dos nossos comentadores no painel deste “O Vencedor é…” indicam que, no Porto, foi tudo muito renhido. A propósito de autárquicas e da cidade do Porto, já saiu o nosso Votómetro aplicado à esta corrida eleitoral. Se quiser perceber qual o candidato de quem está mais próximo, é só começar a responder às perguntas. Mas se ainda tem dúvidas sobre como funciona esta ferramenta — até porque é a primeira do Observador aplicada a eleições autárquicas — pode tirar todas as dúvidas aqui. Paulo Rangel anunciou que Portugal reconhece o Estado da Palestina. O ministro dos Negócios Estrangeiros confirmou a decisão este domingo, a partir da representação permanente de Portugal nas Nações Unidas, em Nova Iorque. “Desejamos que Israel possa compreender esta nossa posição. Não é feita nunca, em caso algum, contra Israel”, declarou Rangel. “É feita a favor da paz e naturalmente do direito do povo palestiniano da autodeterminação.” Para além de Portugal, também o Reino Unido, o Canadá e a Austrália formalizaram ontem o reconhecimento. Trump já reagiu e fala em “encenação”. Realizou-se o funeral do ativista Charlie Kirk, morto a tiro a 10 de setembro durante um debate numa Universidade. A cerimónia contou com a presença do Presidente norte-americano, que discursou perante uma multidão de mais de 70 mil pessoas e definiu Kirk como “um mártir pela liberdade da América”. Pode ver as imagens do evento aqui. O assassinato de Charlie Kirk lançou um debate nos Estados Unidos da América sobre violência na política e liberdade de expressão, que vai tendo réplicas, como é o caso do fim do programa de Jimmy Kimmel — e esse é o tema discutido no episódio de hoje de “A História do Dia”. Nesta newsletter encontra toda a informação de que precisa para começar o dia bem informado. O Observador vai estar em permanente atualização, no site e na rádio. Pode ainda consultar os nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. E, para descontrair, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra. Tenha uma boa semana.