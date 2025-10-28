Enquanto dormia… … o PSD e o Chega fecharam um acordo sobre a lei da nacionalidade, que será aprovada hoje. O PSD aceitou que a nulidade da aquisição de nacionalidade em caso de obtenção fraudulenta não possa ser sanada em nenhum momento; e o Chega aceitou que a perda de nacionalidade em caso de crimes graves não seja automática. Pode ver os detalhes neste artigo. Também hoje é aprovado o Orçamento do Estado na generalidade — com a abstenção anunciada do PS, isso está garantido, só falta saber a posição do Chega. O debate continua esta manhã, depois de ontem se ter falado sobre impostos, sobre pensões e sobre Salazares. Aliás, a frase de André Ventura sobre os três Salazares e os novos cartazes do líder do Chega (com a frase “Isto não é o Bangladesh”) dominaram o debate político de ontem. José Luís Carneiro apelou à intervenção do Ministério Público, Gouveia e Melo afirmou que André Ventura “entrou num corrupio de xenofobismo e de racismo” que “faz lembrar o sistema hitleriano” e Marques Mendes considerou que “a ideia de que não havia corrupção no tempo da ditadura é de ficção científica”. Já pode ouvir o quinto (e penúltimo) episódio de “A eleição mais louca de sempre”. A história das míticas eleições presidenciais de 1986 entra num momento decisivo: Mário Soares faz um pacto com o inimigo, conseguindo assim o apoio do PCP, e dá-se o grande debate na televisão entre Soares e Freitas na RTP. Nesta newsletter encontra a informação de que precisa para começar o dia bem informado. E já sabe que vamos continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para um outro momento, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra. Até amanhã.