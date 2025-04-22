… os crentes choravam a morte do Papa Francisco e a Igreja já prepara os passos seguintes. O cardeal patriarca de Lisboa, Rui Valério, já assumiu que quer ver um português como novo Papa. Um texto do João Francisco Gomes, o especialista em assuntos religiosos do Observador, explica quem são os seis cardeais portugueses e quem são os quatro que têm direito de voto no Conclave. Qualquer um deles pode ser eleito, mas dois não podem eleger. Na História do Dia desta terça-feira o João Santos Duarte conversa precisamente com o João Francisco com a pergunta de saída: O que se segue à morte do Papa Francisco? É tempo também de recordar histórias e o João Francisco Gomes foi um dos alvos do bom humor de Francisco na viagem Roma-Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude em 2023. A bordo do avião, o Papa assinava uma edição da encíclica Fratelli tutti e, no fim, disse ao João com ar brincalhão: “São 100 liras”. A cobertura do Observador à morte do Papa e eleição do sucessor vai continuar. Pode acompanhar alguns dos textos importantes que escrevemos sobre o assunto e que permitem esclarecer dúvidas sobre o que se passou e o que se segue: