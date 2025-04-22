Enquanto dormia…
… os crentes choravam a morte do Papa Francisco e a Igreja já prepara os passos seguintes. O cardeal patriarca de Lisboa, Rui Valério, já assumiu que quer ver um português como novo Papa. Um texto do João Francisco Gomes, o especialista em assuntos religiosos do Observador, explica quem são os seis cardeais portugueses e quem são os quatro que têm direito de voto no Conclave. Qualquer um deles pode ser eleito, mas dois não podem eleger. Na História do Dia desta terça-feira o João Santos Duarte conversa precisamente com o João Francisco com a pergunta de saída: O que se segue à morte do Papa Francisco? É tempo também de recordar histórias e o João Francisco Gomes foi um dos alvos do bom humor de Francisco na viagem Roma-Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude em 2023. A bordo do avião, o Papa assinava uma edição da encíclica Fratelli tutti e, no fim, disse ao João com ar brincalhão: “São 100 liras”. A cobertura do Observador à morte do Papa e eleição do sucessor vai continuar. Pode acompanhar alguns dos textos importantes que escrevemos sobre o assunto e que permitem esclarecer dúvidas sobre o que se passou e o que se segue:
Regressaram os debates das legislativas com um frente-a-frente entre dois antigos parceiros de geringonça, Pedro Nuno Santos e Paulo Raimundo, mas nem por isso amistoso. Como escreveram a Rita Tavares e a Mariana Lima Cunha, Pedro Nuno meteu a chapa 5 da moderação e Paulo Raimundo agradeceu. No outro debate (perdão, combate) da noite, Mariana Mortágua e André Ventura foram tão agressivos e explosivos como se esperava e só concordaram que discordam em tudo. Para a história, aqui relatada pela Inês André Figueiredo e a Mariana Lima Cunha, ficam legos, “ocupas” e Trump. Em matéria de desempenho, a média dos avaliadores do Observador resultou na vitória de Raimundo contra Pedro Nuno e na vitória a Mortágua contra Ventura.
Começaram também as entrevistas na Rádio Observador no âmbito das eleições legislativas. A primeira de uma série de entrevistas com líderes partidários foi com a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, que disse que “os casos de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro têm gravidades diferentes”. Exigiu ainda que as duas averiguações preventivas sejam encerradas antes das eleições.
Após o DIAP Regional do Porto ter arquivado uma denúncia anónima recebida contra Pedro Nuno Santos antes das legislativas de 2024, surge dúvida se isso tem efeito na averiguação preventiva aberta no DCIAP. Essas e outras dúvidas são explicadas pelo Luís Rosa num explicador sobre o assunto.
O líder da Federação do PS Braga demitiu-se do cargo após Pedro Nuno Santos ter exigido que saísse na sequência de um inquérito-crime por violência doméstica que tinha sido revelado pelo Observador na última quinta-feira. Vítor Hugo Salgado continua como presidente da autarquia e também recandidato e não se conforma com a posição de Pedro Nuno Santos, dizendo que o líder do PS — que é (ou era) seu amigo — foi “precipitado”.
Já saiu o sexto e último episódio de O misterioso engenheiro Jardim, o mais recente Podcast Plus do Observador. Continuam também disponíveis o primeiro, o segundo, o terceiro o quarto e o quinto capítulo. Tem ainda a possibilidade de seguir as aventuras deste fascinante personagem na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E de desvendar a história de João Maria Tudela, o cantor romântico que era um agente secreto.
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Boa terça-feira.