Enquanto dormia…

… o Observador explicava o que irá afinal mudar na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e se o tema da sexualidade deixa ou não de ser abordado. Desde 21 de julho, quando a proposta do Ministério da Educação entrou em consulta pública, que surgiram acusações de retrocessos quanto à Educação Sexual. Mas nem o tema da sexualidade vai sair da disciplina de Cidadania, nem a forma como a Educação Sexual é dada nas escolas vai ser alterada.

… eram reveladas as simulações feitas a partir das novas tabelas de IRS, que dão azo a um alívio fiscal com impacto em agosto e setembro, e que perde relevância logo em outubro. Depois dos reembolsos mais reduzidos em 2025, há quem arrisque pagar imposto no ano de 2026 feito o acerto final de contas. O melhor mesmo é começar a poupar, pelo sim, pelo não: e pode saber mais sobre o que se avizinha no próximo ano na História do Dia.

…falámos com Léo Lins, o humorista brasileiro condenado a oito anos e três meses de prisão por piadas consideradas discriminatórias que envolviam grupos como indígenas, homossexuais ou pessoas com obesidade. “Se, há dois meses, me perguntasse qual era a probabilidade de ser condenado a oito anos de cadeia, uma multa de quase 400 mil euros por causa de um show de humor que esteve até no YouTube, eu diria que a chance era zero”, admitiu o humorista em entrevista ao Observador.

Não perca ainda o novo podcast plus do Observador. No primeiro episódio, um assassino misterioso entra num hotel de Albufeira e, logo ali no lobby, dispara quatro tiros. Já pode ouvir o primeiro episódio de “1983: Portugal à Queima Roupa” no site do Observador e nas plataformas habituais. Se for assinante, tem acesso imediato a todos os episódios.

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