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Enquanto dormia…
… o Observador explicava o que irá afinal mudar na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e se o tema da sexualidade deixa ou não de ser abordado. Desde 21 de julho, quando a proposta do Ministério da Educação entrou em consulta pública, que surgiram acusações de retrocessos quanto à Educação Sexual. Mas nem o tema da sexualidade vai sair da disciplina de Cidadania, nem a forma como a Educação Sexual é dada nas escolas vai ser alterada.
… eram reveladas as simulações feitas a partir das novas tabelas de IRS, que dão azo a um alívio fiscal com impacto em agosto e setembro, e que perde relevância logo em outubro. Depois dos reembolsos mais reduzidos em 2025, há quem arrisque pagar imposto no ano de 2026 feito o acerto final de contas. O melhor mesmo é começar a poupar, pelo sim, pelo não: e pode saber mais sobre o que se avizinha no próximo ano na História do Dia.
…Miguel Maya, o presidente do Millenium BCP, defendia que quem mais paga os custos da resolução do Novo Banco são os bancos, não os contribuintes. “São os bancos que vão andar aqui mais de 30 anos a fazer o pagamento da dívida da resolução”, garante em entrevista ao programa Cheque In sobre o Novo Banco, que pode ouvir na Rádio Observador. Para esta quinta-feira, está ainda previsto o anúncio do nome do novo governador do Banco de Portugal, depois de dias marcados pela investigação do Observador ao negócio da nova sede do Banco de Portugal. O ministro das Finanças já pediu uma auditoria à Inspeção-Geral das Finanças e o advogado penalista Saragoça da Matta defende a abertura de um inquérito criminal a este dossiê decidido pela administração do BdP, ainda liderada por Mário Centeno.
…falámos com Léo Lins, o humorista brasileiro condenado a oito anos e três meses de prisão por piadas consideradas discriminatórias que envolviam grupos como indígenas, homossexuais ou pessoas com obesidade. “Se, há dois meses, me perguntasse qual era a probabilidade de ser condenado a oito anos de cadeia, uma multa de quase 400 mil euros por causa de um show de humor que esteve até no YouTube, eu diria que a chance era zero”, admitiu o humorista em entrevista ao Observador.
Não perca ainda o novo podcast plus do Observador. No primeiro episódio, um assassino misterioso entra num hotel de Albufeira e, logo ali no lobby, dispara quatro tiros. Já pode ouvir o primeiro episódio de “1983: Portugal à Queima Roupa” no site do Observador e nas plataformas habituais. Se for assinante, tem acesso imediato a todos os episódios.
Nesta newsletter tem as notícias mais importantes para o início do dia. Vamos continuar a atualizar toda a informação no nosso site e na nossa rádio. Também pode receber notícias no telemóvel, através dos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra.
Boa quinta-feira.
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Podcasts
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Um terrorista misterioso dispara 4 tiros no lobby de um hotel em Albufeira e foge. Acabou de matar um dos homens mais importantes do Médio Oriente. Estreia do novo Podcast Plus do Observador.
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Relações
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Os portugueses são o melhor público do mundo. Em concertos, teatro e comédia. Sem dúvida. Agora, não se esqueçam de comprar bilhetes para a nossa tour e provar isso mesmo, ok? Pronto. Obrigado.
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Economia
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Ricardo Kandelman começou de baixo e hoje é membro do conselho executivo de diretores da SHV, uma multinacional neerlandesa. Carioca, gosta de pessoas e sem elas não há gestão ou empresa que prospere, defende.
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Lifestyle
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Compulsão alimentar, terapia e recomeços. Sílvia Pinto Pereira mostra que às vezes é preciso quebrar para nos voltarmos a encontrar.
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Cultura
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Rita Cabrita, a rainha da Bruá, conta-nos como é que funciona uma produtora independente de podcasts e é celebrado o fim de uma Era.
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Rádio Observador
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Somos um país de costumes brandos, mas assistimos a dois atentados em 1983. Estava o país preparado para momentos desta violência? "1983: Portugal à queima roupa" é o novo Podcast Plus do Observador.
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Rádio Observador
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O Presidente da República é, ao mesmo tempo, o Bom, o Mau e o Vilão (por causa da Lei de Estrangeiros, das audiências em Belém e das relações com Moçambique).
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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OPINIÃO
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É muito difícil prever as decisões de Trump, mas ele não é tão inconsistente como muitos sugerem, até porque apesar de avanços, recuos e hesitações, não perde de vista o objectivo final.
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Não é evidente que o Banco de Portugal precise de gastar centenas de milhões numa nova sede para ficar com "os serviços todos juntos". Não pode permanecer "disperso em vários escritórios pela cidade"?
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Netanyahu e o Israel que o apoia souberam ler o momento que vivemos no tempo, como Putin antes deles: um vazio na ordem internacional, sede vacante secular, militar, histórica, moral.
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A imigração descontrolada não protege ninguém: nem os que cá estão nem os que chegam. Só regulando os fluxos migratórios é possível combater situações de indignidade humana e exploração laboral.
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"O Segundo Acto", do francês Quentin Dupieux, "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", e o filme palestiniano "A Uma Terra Desconhecida", são as escolhas desta semana de Eurico de Barros.
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O chef Benoît Sinthon, do restaurante Il Gallo d'Oro, fará a coordenação gastronómica do evento que decorrerá no Hotel Savoy Palace, na capital madeirense. Em 2027, a gala será na região Centro.
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"Marc by Sofia" é o título que pisca o olho à entretanto extinta linha Marc by Marc Jacobs mas que promete recuar até aos tempos mais infames e lendários. Estreia-se no próximo Festival de Veneza.
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