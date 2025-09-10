Enquanto dormia…

… a Polónia abateu vários drones, que se acredita serem russos, que violaram o espaço aéreo daquele país durante um ataque à Ucrânia. Foi lançada uma operação para “identificar e neutralizar os alvos” que “violaram repetidamente” as regras territoriais. “As forças polacas e aliadas monitorizaram dezenas de objetos por radar e, considerando aqueles que poderiam representar uma ameaça, o Comandante Operacional das Forças Armadas Polacas decidiu neutralizá-los”, indicou o comando operacional num comunicado. Vamos continuar a acompanhar tudo o que se passa em redor da guerra na Ucrânia neste liveblog.

Sobre o Médio Oriente, o Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta quarta-feira de emergência na sequência do ataque lançado ontem por Israel contra o Qatar. A reunião está agendada para as 15h de Nova Iorque, quando forem 20h em Lisboa. O pedido para a reunião de emergência partiu da Argélia, do Paquistão e de outros países. Ontem, Israel lançou um ataque contra a cidade de Doha, no Qatar, visando diretamente um grupo de altos dirigentes e elementos da equipa negocial do Hamas que se encontravam na cidade. Acompanhe aqui todos os desenvolvimentos.

A tragédia do Elevador da Glória continuar a marcar a atualidade. Ontem, Carlos Moedas escapou à censura da Assembleia Municipal e garantiu que “não foge” à responsabilidade de governar Lisboa. Moção de censura do Chega foi chumbada com votos contra da direita e abstenção da esquerda. PS apostou na moderação: “Erros técnicos têm consequências políticas, mas temos de apurar os factos”.

Publicámos mais um Carpool Autárquicas 2025, desta vez, com Manuel Pizarro. É um veterano na corrida à Câmara do Porto e tenta, pela terceira vez, vencer as eleições. Em entrevista, o socialista ataca Pedro Duarte e pisca o olho ao “moreirismo”. Não se compromete com cenários para o pós-eleições. Admite que, se vencer sem maioria, tentará conversar com todos os que quiseram fazer parte da solução.

No Caso Marquês, José Sócrates foi pela primeira vez avisado no tribunal de que poderia sair da sala se mantivesse a atitude ofensiva contra o Ministério Público. Após nove sessões, o julgamento fechou os três blocos e entrou no capítulo do dinheiro.

Nos EUA, o caso Epstein transformou-se numa arma política contra Donald Trump. O assunto foi alimentado por aliados republicanos, que prometiam que ficheiros do caso Epstein seriam revelados quando o Presidente regressasse à Casa Branca. Mas isso não aconteceu — e tornou-se um problema. Este especial explica como e porquê. Este é também o tema em destaque na História do Dia de hoje, que já está online.

Ontem também foi dia de revelações na Apple: o “salto” do iPhone Air “impossivelmente fino” para tentar reavivar a curiosidade, as renovações no Apple Watch e a falta de novidades de IA dominaram mais uma terça-feira que marcou o mercado tecnológico. Fique a par de todas as novidades.

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