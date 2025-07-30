Enquanto dormia…

… Os incêndios continuavam a lavrar. O de Arouca mantinha no terreno 766 bombeiros, apoiados por 258 meios terrestres e um meio aéreo. Mas os fogos de Ponte da Barca (que começou no sábado) e de Nisa mobilizaram também muitos meios (estando este último em fase de resolução). Esta manhã a Proteção Civil aponta seis incêndios como significativos, estando as chamas a ser combatidas por mais de 1.700 operacionais. Verão a verão a história repete-se. O Observador vai continuar a seguir os acontecimentos.

O incêndio no Parque Peneda-Gerês começou no sábado e os operacionais apontam indisponibilidades de meios aéreos para o seu combate. O presidente da autarquia de Ponte da Barca pediu mais meios aéreos. Espera que cheguem esta quarta-feira. Já a ministra da Administração Interna, Lúcia Amaral, desvalorizou a falta de meios, apontando “os problemas da orografia acidentada” e as “dificuldades de acesso” às frentes de incêndio para os entraves ao combate. Lúcia Amaral visitou ontem a Autoridade Nacional da Proteção Civil, visita anunciada aos jornalistas mesmo antes da entidade saber (o que deixou a ministra irritada).

O risco de incêndio começa a diminuir no continente a partir desta quarta-feira, com a descida gradual das temperaturas. Mas até quinta-feira, todos os distritos, à exceção de Faro, continuam sob aviso amarelo devido ao calor. Sexta e sábado serão dias de ligeira descida das temperaturas que voltarão a subir a partir de domingo, prevendo-se máximas novamente acima dos 40ºC no Alentejo e no Vale do Tejo, e pouco abaixo em Viseu, Braga e Lisboa.

Esta quarta-feira José Luís Carneiro vai reunir-se com o primeiro-ministro Luís Montenegro. Ao fim de 30 dias na liderança do PS, Carneiro procura ainda o seu papel na oposição, entre tentativas de acordo com o Governo e a AD e afastamento de uma direita que se liga ao Chega. A nível interno sofre precisamente a pressão para que se afaste dessa direita. E vêm aí os desafios do Orçamento do Estado, das autárquicas e das presidenciais. Entretanto, constituiu um conselho estratégico no PS que dava para fazer vários governos.

Donald Trump deu 10 dias a Putin para acabar com a Guerra na Ucrânia. Caso contrário serão aplicadas sanções à Rússia. O prazo limite, 8 de agosto, foi anunciado à chegada aos Estados Unidos depois de um fim de semana na Escócia, onde acordou com a União Europeia um tecto para as taxas alfandegárias para os produtos europeus de 15%. Esse acordo é o tema desta quarta-feira do Contra-Corrente.

Esta manhã um sismo de magnitude 8,8 foi registado ao largo da costa sul da península russa de Kamchatka. A Agência Meteorológica do Japão elevou o nível de alerta de tsunami para três metros ao longo da costa do Pacífico do país. Também os EUA estão em alerta, bem como a China, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia, Peru e México. Vamos acompanhar os acontecimentos em permanência.

Muitos milhões. João Félix vai juntar-se a Cristiano Ronaldo e a Jorge Jesus no Al Nassr. Um contrato que pode chegar aos 30 milhões em duas épocas antes de ficar “livre”. A oferta do Benfica não chegou. Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador, conta como foi (mais) esta transferência de Félix.

A época de futebol começa oficialmente amanhã, com a Supertaça entre Sporting e Benfica. Sporting sem Gyökeres. Mas Rui Borges, treinador do Sporting, afirma: “Toda a gente vai mas o clube é sempre o mesmo e fica”. Já o Benfica preferiu começar a época como terminou a anterior, a criticar arbitragens. Desta vez foi a escolha de Fábio Veríssimo para o jogo que se disputa amanhã em Faro.

A Vuelta começa a 23 de agosto. Mas João Almeida já centra atenções. O ciclista português será o líder da Emirates na Vuelta. Pogacar não estará.

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