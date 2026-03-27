Enquanto dormia…

… explorávamos a importância estratégica de Kharg, o principal terminal de exportações petrolíferas do Irão, e o cenário mais provável caso uma unidade de fuzileiros invada a ilha de coral com pouco mais de 20 kms, como Donald Trump ameaçou. Por mar ou pelo ar, uma operação bem sucedida ainda é muito arriscada e teria sempre baixas entre soldados norte-americanos. Siga ao minuto os últimos desenvolvimentos no Médio Oriente.

Na véspera do Congresso do PS, que arranca hoje em Viseu, Ana Catarina Mendes admitiu que se fosse líder do Partido Socialista “não adotaria” o envio de cartas ao primeiro-ministro como estilo e que não teria ido à Venezuela. Em entrevista ao programa Vichysoise da Rádio Observador, a eurodeputada e ex-secretária-geral adjunta avisa ainda que o partido não deve cortar diálogo com Governo se ficar sem juiz do Tribunal Constitucional.

Depois de já ter revelado a proposta do partido para o TC, o presidente do Chega anunciou esta quinta-feira o nome de mais quatro indicações do partido para órgãos externos à Assembleia da República. Duas das escolhas de Ventura são já dois ministros do Governo-sombra, tendo até já nomeado um deles para outro órgão externo: a Comissão Nacional de Eleições. Há, no entanto, depois dois juízes de carreira.No mesmo dia, o partido alterou o sentido de voto, fazendo cair por terra as alterações que antes tinha aprovado sobre o código contributivo. Na votação final global, o Chega chumbou propostas do PS.

Na proposta que exprime o estado atual das negociações entre patrões, trabalhadores e Governo, o Executivo reduz dos atuais 12 para seis meses o prazo em que é proibido recorrer à prestação de serviços externos para substituir a atividade prestada pelos trabalhadores que tenham sido despedidos, mas separa entre os que têm uma função que se insere no âmbito da atividade principal da empresa e aqueles que não. O Governo não cede nos contratos a termo e cria banco de horas por acordo. Medidas para a habitação e uma redução de 10 cêntimos no gasóleo agrícola vão marcar o conselho de ministros desta sexta-feira.

O saldo orçamental em 2025 foi positivo em mais de dois mil milhões de euros, acima de todas as projeções, incluindo a do Governo, que apontava para um excedente de 0,3% nesse ano. Temos sete respostas sobre um excedente que deixa Miranda Sarmento satisfeito, e mais confiante para um ano desafiante.

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