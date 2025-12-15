Enquanto dormia…
… recuávamos 415 anos na árvore genealógica de Luís Marques Mendes. O candidato presidencial com o apoio do PSD é primo de um antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, e de um candidato presidencial derrotado, numa investigação Observador e Associação Portuguesa de Genealogia. “Não fazia ideia”, reagiu Marques Mendes.
Recorde as árvores genealógicas que já publicámos de outros candidatos presidenciais:
E por falar em eleições presidenciais… quem é que está à frente tendo em conta todas as sondagens divulgadas em órgãos de comunicação social? Veja aqui o “Radar das Sondagens” que está em constante atualização.
No ataque numa praia de Sydney fez 16 mortos. Atiradores são pai e filho. Ataque a tiro em Bondi Beach no primeiro dia da celebração judaica fez 15 vítimas mortais. Os atiradores são Sajid Akram, morto no ataque, e o seu filho, Naveed Akram, que está detido. O caso foi logo tratado como um atentado terrorista e como um ato de antissemitismo pelas autoridades australianas e motivou reações da comunidade internacional, concretamente da parte do governo israelita. Entre as 15 vítimas do ataque em Bondi Beach, na Austrália, está um sobrevivente do Holocausto e um rabino que escreveu ao primeiro-ministro a pedir-lhe para apoiar Israel. Ainda sobre este ataque à comunidade judaica houve um homem que se tornou viral por ter desarmado um dos atiradores, chama-se Ahmed el Ahmed, tem 43 anos e dois filhos, é já apelidado de herói. Veja o vídeo do momento.
Adjunto de antiga ministra da Justiça e advogado detido por suspeitas de abuso sexual e pornografia de menores. O advogado Paulo Abreu dos Santos foi alvo de buscas domiciliárias onde foram encontrados ficheiros incriminatórios. Terá acedido e partilhado conteúdos no gabinete do Ministério da Justiça. Mais tarde o advogado terá mesmo confessado ao juiz que abusou de duas crianças com cerca de dez anos. Advogado pode estar integrado numa rede de pedofilia nacional e PJ quer ter acesso ao seu telemóvel.
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Boa semana.