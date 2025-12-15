Música Lembra-se do primeiro all-time hit da história da música? Martim Sousa Tavares celebra os 300 anos de "As Quatro Estações" de Vivaldi. Qual é a importância desta obra e como é que o compositor retratou de forma inovadora as estações do ano através da música?

Lifestyle A cultura da dieta a reaparecer Um episódio sobre comparação, aceitação, diet culture e a influência das redes na forma como vemos o corpo. E onde entram os GLP-1 nesta nova era da imagem.