Enquanto dormia…

…mostrávamos os rendimentos de José Luís Carneiro. O candidato único à sucessão de Pedro Nuno Santos na liderança do PS fez carreira na política, de onde provêm quase exclusivamente os seus ganhos.

Começam esta sexta-feira as diretas do PS. As votações decorrem hoje e amanhã. Na História do Dia, Rita Tavares conversa com Ricardo Conceição sobre o momento do partido: José Luís Carneiro vai salvar o PS?

Há mais um militar de olho em Belém: Isidro Morais Pereira pondera candidatar-se e pisca o olho ao Chega. Há uma reunião entre os dois marcada para julho, revela o Observador.

“Erro básico” e “amadorismo” tornaram inúteis as provas secretas do 9.º ano. A ideia era repetir o exame anualmente e comparar os resultados. Mas, pouco depois da realização da prova na semana passada, o enunciado foi tornado público pelo “Rey da Matemática” no Tik Tok.

Faz sentido manter a RTP? Uma (pequena) reestruturação na RTP e a mudança da direção de informação já incendiaram ânimos e pedidos de idas ao Parlamento. O tema estará em discussão no Contra-Corrente, com o José Manuel Fernandes e a Helena Matos.

Parabéns, Rádio Observador! Esta sexta-feira, a nossa rádio completa seis anos de emissões. Junte-se à festa e envie os parabéns.

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