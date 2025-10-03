Enquanto dormia…

… Manifestantes pró-palestina bloquearam candidatos e perturbaram o único debate televisivo entre os 9 candidatos à Câmara de Lisboa. Parte do grupo que se manifestou frente à Embaixada de Israel, em Lisboa, esta quinta-feira, seguiu para o MUDE, na Rua Augusta, onde se realizou o debate organizado pela RTP. Os protestos foram audíveis durante o programa e no final, os candidatos tiveram de aguardar para conseguir sair do edifício do Museu do Design em segurança. A socialista Alexandra Leitão chegou a estar no carro, mas teve de regressar ao edifício depois da viatura ter sido bloqueada por manifestantes. Não há registo de detenções ou confrontos, segundo a PSP.

Portugueses detidos em Israel devem receber a visita da embaixadora portuguesa esta sexta-feira. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa diz que a diplomata portuguesa tem sido inexcedível no acompanhamento do caso. Só ontem se ficou a saber que seguiam 4 portugueses na flotilha e não 3. Quem é Diogo Matos Chaves, o engenheiro aeroespacial que vive em Amsterdão?

Alexandra Leitão e Carlos Moedas em empate técnico, com vantagem para a candidata da esquerda. A mais recente sondagem da Universidade Católica para a RTP e Público, coloca os dois principais candidatos a Lisboa separados por apenas dois pontos percentuais com 30% das intenções de voto para Alexandra Leitão e 28% para Carlos Moedas. Em entrevista ao Observador, Miguel Morgado, colunista e antigo assessor político de Passos Coelho, acredita que Moedas está a ser penalizado por “ideias de esquerda” na primeira metade do mandato. E Passos Coelho entrou na campanha eleitoral num jantar de apoio a Suzana Garcia na Brandoa. O antigo primeiro-ministro afirmou quer ser “um amuleto” para a candidata do PSD à Amadora. E sobre as presidenciais, Passos Coelho diz que não sente obrigação de apoiar qualquer candidato.

627 milhões de euros em 2 anos em cirurgias adicionais. As contas foram feitas pela Inspecção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e às quais o Observador teve acesso. Estamos a falar de cirurgias adicionais e bem acima do recomendado. Segundo o relatório da IGAS, este tipo de prática registou um aumento de 51% de 2022 para 2024 e transformou~se numa forma de atender às necessidades dos utentes. Esta auditoria arrancou duas semanas depois do caso do dermatologista do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

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