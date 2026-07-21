Enquanto dormia…

… acontecia a décima noite consecutiva de ataques no Irão. O alvo dos EUA foram instalações militares iranianas, assinalou o Comando Central americano em comunicado. Já a Guarda Revolucionária iraniana diz ter atacado uma base militar norte-americana na Jordânia e um centro de informações da Amazon no Bahrein. Vamos continuar a acompanhar tudo o que se passa no Médio Oriente neste liveblog.

Em Portugal, e sobre eventuais mudanças no Governo, nos ministérios da Educação e da Administração Interna, Seguro esteve de prontidão, mas AD segura ministros. Fernando Alexandre está de pedra e cal no Governo. Luís Neves é protegido e o desejo é que fique, embora se desconheça o impacto de novas peças jornalísticas. Seguro continua “muito atento” a tudo. Todos os detalhes aqui.

Sem planos concretos, Andy Burnham chega ao Governo britânico com uma promessa: “Quebrar o ciclo”. O maior anúncio do novo primeiro-ministro abordou o combate à situação das pessoas sem-abrigo: um plano que falhou em Manchester, mas que revela a persistência do trabalhista, que quer ser lufada de ar fresco — e que faz do guarda-roupa um elemento de proximidade com o povo.

Jorge Jesus diz que regras são iguais, mas que “há jogadores que têm estatutos diferentes”. Em entrevista ao canal de televisão da FPF, o novo selecionador nacional descarta grande alterações na próxima convocatória, assume jogadores com “estatutos diferentes” e diz: “Grande foco é o Campeonato do Mundo”.

Ruth Shaber e Glenn Barnes são o casal americano que, com a antiga ministra da Cultura, Graça Fonseca, criaram uma fundação e lançaram uma revista literária. A Lisbon Literary Review é o primeiro projeto da Futura, que tem sede num prédio em recuperação em Lisboa, inclui uma residência e quer apoiar jovens mulheres “audazes”, em início de carreira. Toda a história está contada aqui.

Morreu aos 96 anos António Muchaxo, o “Tony do Guincho”. Fundador do Restaurante Muchaxo e da Estalagem na Praia do Guincho, recebeu figuras como Eva Perón e Walt Disney. Cascais decretou luto oficial esta segunda-feira.

No dia 28 de julho há um novo Podcast Plus. Chama-se A Vida Dupla do Espião Traidor e conta a história do espião português que vendia segredos à Rússia de Putin e da operação internacional para o apanhar, que envolveu a PJ, a polícia italiana e os serviços secretos americanos. A narração é de Ivo Canelas e a banda sonora original é composta e interpretada por Bruno Pernadas. O trailer já está aqui.