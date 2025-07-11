Enquanto dormia… … O Observador explicava como as ameaças de Donald Trump podem influenciar as eleições no Brasil. O Presidente dos Estados Unidos exigiu o fim do julgamento de Jair Bolsonaro e sugeriu que se Lula da Silva não ceder vai aplicar taxas de 50% às importações brasileiras. Se tal vier a acontecer, ninguém sabe como pode impactar na corrida eleitoral brasileira. Em teoria, os sentimentos nacionalistas e anti-Trump podem beneficiar o PT; mas uma eventual crise económica pós-tarifas ajudaria Bolsonaro. Em destaque está também o processo de venda da TAP. Em 14 perguntas e respostas, o Observador explica o que está verdadeiramente em causa. Com três certezas: a venda de 49,9% da companhia aérea é apenas a primeira fase; será impossível recuperar o total do valor investido pelo Estado; e Carlos Oliveira, antigo secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação durante o Governo de Passos, será o novo presidente não executivo da empresa. Esse é, aliás, o tema do podcast “A História do Dia“. O julgamento de José Sócrates continua a marcar a agenda. Ao quarto dia, o antigo primeiro-ministro recuperou a tese da cabala, acentuou a tónica política nos ataques ao Ministério Público, negou favorecimentos ao grupo Lena, disse desconhecer transferências do primo e ainda defendeu o legado do seu Governo no julgamento. No mundo do Desporto, notícia relevante: Rui Costa anunciou o que todos estavam à espera e vai juntar-se à corrida eleitoral pela liderança do Benfica. Uma grelha de partida onde já se encontram Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho. A partir de agora, só falta Luís Filipe Vieira. Nesta newsletter, encontra as notícias essenciais para começar esta quinta-feira bem informado. Ao longo do dia temos toda a informação atualizada no nosso site e na nossa rádio. Se preferir, também pode receber as notícias mais importantes no seu telemóvel, através dos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra. E há boas notícias para partilhar com os leitores e ouvintes: a Rádio Observador atingiu novos recordes de audiência nacional, no Litoral Norte e Centro. Os 2,1% de Audiência Acumulada de Véspera são um novo recorde para a rádio, que atingiu em junho 179 mil ouvintes, voltando a ultrapassar a TSF em Lisboa. Ao mesmo tempo, o Observador conseguiu colocar oito podcasts no top 25 dos mais ouvidos. É a segunda marca mais ouvida, com 2.653.656 downloads no mês de junho, apenas a cerca de 50 mil do primeiro classificado, a Rádio Comercial. Muito obrigado pela confiança.