Enquanto dormia…

…explicávamos, em seis pontos, o que espoletou os confrontos violentos contra imigrantes na localidade espanhola de Torre Pacheco: como uma agressão foi aproveitada por grupos radicais para multiplicar os tumultos e espalhar o medo.

Hugo Soares diz que o PS tem “vergonha” da “forma caótica” como deixou o país em matéria de imigração. O líder parlamentar do PSD critica ainda André Ventura por citar nomes de crianças e pede ao CDS que não tenha “ciúmes” da IL. Esta quinta-feira, há debate do Estado da Nação. Na História do Dia, Rui Pedro Antunes e João Santos Duarte tentam antecipar a estratégia de Montenegro: O PSD está refém de Ventura ou está a usar o Chega?

Carneiro pressionado no PS a afastar-se da AD, invocando uma proximidade com o Chega. Secretário-geral engrossa o tom com o primeiro-ministro, mas empurra para Montenegro a definição da relação com o PS.

“Um dos grandes desafios morais, sociais e políticos do nosso tempo” é a imigração, escreve Rui Valério, patriarca de Lisboa, no Observador. O bispo cita o Papa Francisco que, na Encíclica Fratelli tutti, defendia a ideia de que a Europa tem “o dever de garantir a assistência e o acolhimento dos imigrantes”.

A “combinazione”, a “Inquisição” do MP e o dinheiro da mãe. Na última sessão do julgamento da Operação Marquês antes da interrupção para as férias judiciais, José Sócrates foi igual a si mesmo e trouxe algumas comparações, várias citações e muitas irritações.

É hoje que Sérgio Sousa Pinto estreia o programa “Realpolitik” na Rádio Observador. Uma conversa sobre política e atualidade que juntará o comentador e o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro. Para ouvir na rádio ou ver no YouTube a partir das 12h00.

E já está disponível o trailer do novo Podcast Plus do Observador. “1983: Portugal à Queima-Roupa” conta a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. É narrado por Victoria Guerra e tem banda sonora original dos Linda Martini. Estreia no próximo dia 22 de julho no site do Observador e nas plataformas.

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