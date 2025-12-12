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Cinco pontos para o Sporting, oito pontos para o Benfica, uma percentagem de 81,81% de vitórias nos 22 encontros oficiais realizados até ao momento. A deslocação do FC Porto a Tondela não foi fácil mas, depois de uma primeira parte aquém do esperado, os dragões ganharam, somaram o 12.º triunfo no Campeonato em 13 jogos e aproveitaram o empate no dérbi para reforçarem a liderança na prova. O rolo compressor do início da temporada já conhece de quando em vez momentos de menor fulgor mas, na hora da verdade, há uma diferença da equipa de Francesco Farioli para os rivais diretos: jogando melhor ou pior, ganha. E é por isso que a melhor defesa da Primeira Liga, com apenas três golos consentidos em 1.170 minutos, está acima da concorrência numa fase em que a maior densidade competitiva pode aumentar o risco de deslizes.
Mesmo com alguns problemas físicos à mistura, como a lesão grave contraída por Luuk de Jong depois da rotura total do tendão de Aquiles de Nehuén Pérez, o FC Porto entrou no top 8 da Liga Europa com o triunfo no Dragão com o Malmö e vai agora receber o Estrela para a Liga (segunda-feira, 20h45). Antes, o Sporting, que ainda sonhou mas perdeu em Munique com o Bayern sem Trincão, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda, joga em Alvalade com o AVS (sábado, 20h30), ao passo que o Benfica, rejuvenescido pela vitória frente ao Nápoles, tem uma deslocação difícil ao Minho para defrontar o Moreirense (domingo, 18h). O Sp. Braga, que ganhou em Nice e ajudou a nova semana positiva para Portugal no ranking da UEFA, recebe o Santa Clara (segunda-feira, 18h45). Seguem-se os oitavos da Taça de Portugal, com Farense-Benfica (quarta-feira, 20h45), Santa Clara-Sporting (quinta-feira, 18h45) e FC Porto-Famalicão (quinta-feira, 20h45).
No futebol internacional, três grandes pontos de destaque na semana. O Real Madrid agudizou o período de crise com as derrotas no Santiago Bernabéu diante de Celta de Vigo e Manchester City, levando uma série de dois triunfos em oito jogos antes da deslocação ao País Basco para defrontar o Alavés (domingo, 20h). Já o Manchester United de Ruben Amorim goleou o Wolverhampton no resultado mais volumoso da época e vai agora receber o Bournemouth em Old Trafford a olhar para uma primeira possível entrada no top 4 da Premier League largos meses depois (segunda-feira, 20h). Por fim, o PSG não foi além de um nulo frente ao Athl. Bilbao na Champions mas pode na próxima semana ganhar mais um troféu, defrontando o vencedor do Flamengo-Pyramids (sábado, 17h) na final da Taça Intercontinental, no Qatar (quarta-feira, 17h).
Nota ainda para o sorteio da fase final do Campeonato do Mundo de 2026, com Portugal a ficar no grupo K com o vencedor do playoff intercontinental entre Congo, Jamaica e Nova Caledónia (17 de junho, Houston), o Uzbequistão (23 de junho, Houston) e a Colômbia (27 de junho, Miami). Roberto Martínez saiu satisfeito da cerimónia que ficou marcada pela entrega do Prémio da Paz a Donald Trump, e que valeu uma queixa contra o líder da FIFA, Gianni Infantino, mas já se percebeu que, entre os preços exorbitantes dos bilhetes e os dilemas logísticos que se avizinham, este não será um Mundial “fácil” para ninguém…
Nas modalidades, as últimas decisões foram finalmente conhecidas. Num Grande Prémio emocionante e que deixou sempre tudo em aberto caso surgisse um imprevisto de última hora, Lando Norris foi terceiro em Abu Dhabi e carimbou o primeiro título mundial na Fórmula 1 com mais dois pontos do que o vencedor da corrida, Max Verstappen. Aos 26 anos, o piloto britânico, que bateu vários recordes ao longo da época na modalidade e na McLaren como apogeu de uma carreira que começou nos karts, foi o 35.º piloto a sagrar-se campeão e quebrou um longo jejum da marca inglesa que perdurava desde 2008 com Lewis Hamilton. Já a Seleção de futsal feminino deixou Manila com a prata, depois da derrota na final do Mundial frente ao Brasil por 3-0 apesar da grande exibição de Ana Catarina, que foi eleita a melhor guarda-redes do torneio.
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Eu, a TV e um comando
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O jogo em palavras
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Pódio
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Com Verstappen a disparar e Piastri a subir a segundo na primeira volta, Norris manteve o sangue frio, teve um grande regresso das boxes na primeira paragem e garantiu mesmo o primeiro título mundial.
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Judoca perdeu a final mas conquistou a medalha de prata na categoria de -78 kg do Grand Slam de Tóquio, a única conquistada pela representação portuguesa.
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Brasil confirmou favoritismo teórico e chegou à conquista do Mundial com 43.ª vitória consecutiva numa série com três anos. Ana Catarina mostrou que é a melhor do mundo mas... não deu para mais (0-3).
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A despedida
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Seleção Nacional
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Rui Patrício foi homenageado na Cidade do Futebol pelo final da carreira, recebendo de Pedro Proença a medalha de Mérito Desportivo: "Despeço-me mas não me afasto, continuarei ligado ao futebol".
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Terceiro tempo
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