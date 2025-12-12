"É absolutamente extraordinário, somos vice-campeões do mundo. É preciso ter bem a noção do que isso significa (...) Habituem-se! Vamos continuar a ganhar, isto vai tornar-se uma normalidade, uma regularidade. Estivemos muito perto de sermos campeões do mundo, mas têm este título de ser vice-campeões do mundo " Pedro Proença presidente da FPF, após a medalha de prata no Mundial feminino de futsal

"Neste momento, Portugal e Espanha estão muito à frente dos outros países na formação. Estamos dez ou 15 anos à frente dos outros países. Estamos mesmo à frente do próprio Brasil (...) O Mundial teve muito impacto, vai ter influência em termos cada vez mais meninas a procurar o futsal. Esse é um dos nossos objetivos " Luís Conceição selecionador feminino de futsal, em entrevista à agência Lusa após a medalha de prata no Mundial feminino de futsal