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Francesco Farioli tem razão. Quando William Gomes e Fofana marcaram para a reviravolta do FC Porto em Braga, tudo parecia decidido – no Campeonato e, quase por arrasto, na Liga Europa. Pode ser assim, ainda não é bem assim e os dois empates seguidos no Dragão como ainda não tinha acontecido na presente época, frente ao Famalicão no nono minuto de descontos e diante do Nottingham Forest com um autogolo insólito, vieram reabrir dúvidas naquilo que para muitos (que não o italiano) parecia certo. Agora os azuis e brancos jogam em dois eixos para entrar na Linha: uma vitória no Estoril reforça o favoritismo na conquista do Campeonato (domingo, 20h30), um triunfo em Nottingham não só vale a entrada nas meias-finais da Liga Europa como reforça o sonho de novo troféu internacional (quinta-feira às 20h, à hora do Betis-Sp. Braga).
Antes, os olhos estarão focados em Inglaterra mas na cidade de Londres. A derrota nos descontos na receção ao Arsenal com um golo de Kai Havertz foi um balde de água fria com contornos cruéis depois de tudo o que o Sporting conseguiu fazer diante do líder da Premier mas nem por isso os adeptos dispersaram as atenções e a esperança numa inédita qualificação para as meias da Liga dos Campeões após a partida na Amadora frente ao Estrela para o Campeonato (sábado, 20h30). A segunda mão dos quartos traz mais três encontros com tanta margem para confirmações como para reviravoltas. O Barça vai a Madrid defrontar o Atlético com uma desvantagem de 2-0, ao passo que o Liverpool recebe o PSG em busca de um milagre perante os dois golos de atraso (terça-feira, 20h). Já o Real Madrid joga em Munique frente ao Bayern depois de uma derrota por 2-1 no Santiago Bernabéu que, apesar dos números, deixou tudo em aberto (quarta-feira, 20h).
Na realidade nacional, o empate do Benfica em Rio Maior frente ao Casa Pia acabou por mudar as contas dos encarnados. Rui Costa recusa deitar a toalha ao chão e pede uma resposta forte na receção ao Nacional na Luz (domingo, 18h), José Mourinho admite que o título é praticamente uma utopia e aponta agora ao grande objetivo tangível, “mesmo que difícil”, que é chegar ao segundo lugar – sendo que na próxima semana há dérbi em Alvalade. O técnico voltou a enfatizar a vontade de permanecer no clube perante as notícias que davam conta do contrário, o presidente voltou a reforçar que o treinador tem mais um ano de contrato perante as notícias que apontavam para uma possível renovação. Todavia, e como o próprio Rui Costa assumiu após mais uma reunião com grupos parlamentares, ninguém é imune aos resultados…
Nas modalidades, todos os olhos estão centrados na Paris-Roubaix em ciclismo (domingo, 9h30). Mathieu van der Poel corre para tornar-se o primeiro corredor de sempre a ganhar em quatro anos consecutivos mas tem em Tadej Pogacar um rival de peso e com outro dado histórico na mira do esloveno: ser apenas o quarto corredor da história a ganhar os cinco Monumentos da época, algo que só três belgas conseguiram (Rick Van Looy, Roger de Vlameminck e Eddy Merckx). Nesta altura, dois estão alcançados, com o sucesso na Milão-Sanremo e no Tour de Flandres, seguem-se depois a Liège-Bastogne-Liège e a Volta à Lombardia (que ganhou no ano passado). Com um outro objetivo: “vingar” a derrota de 2025 frente a Mathieu van der Poel.
Nota ainda para o clássico na fase final do Campeonato de andebol entre FC Porto e Benfica (sábado, 15h) depois de mais uma página histórica do Sporting na Champions com a passagem aos quartos após eliminar o Wisla Plock, para a final do Masters de Monte Carlo em ténis (domingo, 14h) antes do arranque dos ATP de Barcelona e Munique e do WTA de Estugarda e para o Masters de Augusta em golfe até domingo.
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Eu, a TV e um comando
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O jogo em palavras
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Pódio
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1
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Sporting entrou melhor em Plock, teve depois um eclipse ofensivo que podia ter deitado tudo a perder mas contou com um Aly monstruoso na baliza para voltar aos quartos da Champions (28-27, 57-60).
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2
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Aos 27 anos, Tadej alcançou o seu 12.º Monumento, ultrapassando o lendário Roger De Vlaeminck e ficando a sete do recordista Eddy Merckx.
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3
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Em estreia absoluta na distância, Patrícia Silva aproveitou bem o andamento muito forte da corrida, em que uma das lebres foi o sportinguista Ruben Amaral.
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A entrevista
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Basquetebol
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Jogador e treinador, foi a voz do basquetebol durante 25 anos, passou uma década na Ásia com a NBA e está de volta a Portugal para se candidatar à Federação. Entrevista de vida a Carlos Barroca.
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Terceiro tempo
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