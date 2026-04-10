Nota ainda para o clássico na fase final do Campeonato de andebol entre FC Porto e Benfica (sábado, 15h) depois de mais uma página histórica do Sporting na Champions com a passagem aos quartos após eliminar o Wisla Plock, para a final do Masters de Monte Carlo em ténis (domingo, 14h) antes do arranque dos ATP de Barcelona e Munique e do WTA de Estugarda e para o Masters de Augusta em golfe até domingo.