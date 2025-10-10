|
|
|
|
|
|
O clássico no Dragão foi um hino à parte tática sem a bandeira do futebol atrativo que traz oportunidades e golos, o jogo grande em Alvalade entre Sporting e Sp. Braga também deixou a desejar, no final da jornada o cenário ficou exatamente igual perante os empates dos primeiros classificados. O que se seguiu? Respostas a comunicados, críticas, provocações, queixas ao Conselho de Arbitragem. Ou seja, mais do mesmo, quase como se fosse um reflexo involuntário do passado num tempo em que existe uma nova geração de líderes.
Como se foi vendo no Portugal Football Summit, as ideias estão lá. Frederico Varandas e André Villas-Boas (Rui Costa cancelou a presença à última, em mais uma semana que voltou a fazer correr muita tinta na campanha eleitoral do Benfica) falaram sobre os desafios e os projetos que têm para Sporting e FC Porto, mostraram que olham para os clubes numa perspetiva a médio/longo prazo e provaram que, no contexto certo, podem contribuir para uma reafirmação do futebol português lá fora. Há um problema – no final da Liga, só um pode ganhar e existe um que ficará arredado da hipótese de chegar à Liga dos Campeões. Aquilo que se passou no início desta semana foi o reflexo de um futebol que é o espelho dos seus reflexos: críticas à arbitragem, reparos à dualidade de critérios, queixas por agressões não sancionadas, apontares de dedo a quem o dedo apontou. Quando o Sp. Braga, que ia andando fora do epicentro estas guerrilhas, fez um comunicado a falar sobre “terrorismo comunicacional”, resumiu tudo… mas colocou-se no mesmo plano.
Agora, as atenções centram-se na Seleção, que depois dos triunfos inaugurais com Arménia e Hungria pode assegurar presença no Mundial de 2026 nesta espécie de apuramento em versão speed dating só com seis encontros. Portugal vai receber em Alvalade a Rep. Irlanda no sábado (19h45) e a Hungria na terça-feira (19h45), podendo fazer a festa da qualificação caso some mais duas vitórias – e aproveitar as duas últimas jornadas, com Rep. Irlanda fora (13 de novembro) e Arménia em casa (16 de novembro) para assegurar mais um apuramento 100% vitorioso a caminho da 14.ª fase final consecutiva entre Mundiais e Europeus.
Nas modalidades, depois de mais uma vitória de Tadel Pogacar no Campeonato da Europa de ciclismo após o Mundial (este sábado haverá a sempre esperada Volta à Lombardia), as atenções centram-se nos pavilhões com mais duas finais de Supertaça no sábado: no hóquei em patins há FC Porto-Sporting em Odivelas (12h), no voleibol joga-se o Sporting-Benfica em Loulé (16h). Nota ainda para mais dois dérbis entre águias e leões no Campeonato de futsal (sábado, 16h) e de basquetebol (domingo, 15h), além das duas finais do Masters ATP de Xangai e do Open WTA de Wuhan em ténis (domingo, 9h30 e 11h30).
|
|
Eu, a TV e um comando
|
|
O jogo em palavras
|
|
Pódio
|
|
|
1
|
|
|
Portugal voltou a sagrar-se campeão europeu de futsal de sub-19, com uma vitória por 3-2 sobre a Espanha.
|
|
2
|
|
|
Numa final frenética com um Aldo Cantoni a abarrotar, Ferran Font, ex-jogador dos leões, bisou para a reviravolta mas Verona, com mais um grande golo de meia distância, decidiu no prolongamento (3-2).
|
|
3
|
|
|
Com uma Bélgica ofensiva, Pogacar voltou a mostrar-se cedo, atacou na subida mais dura e deixou Remco para trás. Esloveno segurou vantagem e chegou ao inédito título. Só 17 atletas acabaram a prova.
|
O perfil
|
|
|
Ciclismo
|
|
Aos 19 anos, conquistou o bronze nos Europeus, depois de ter feito história no Dauphiné e conquistado a Volta a França do Futuro. É a esperança francesa para lutar com Pogacar e até já o superou.
|
|
Terceiro tempo
|