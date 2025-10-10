O clássico no Dragão foi um hino à parte tática sem a bandeira do futebol atrativo que traz oportunidades e golos, o jogo grande em Alvalade entre Sporting e Sp. Braga também deixou a desejar, no final da jornada o cenário ficou exatamente igual perante os empates dos primeiros classificados. O que se seguiu? Respostas a comunicados, críticas, provocações, queixas ao Conselho de Arbitragem. Ou seja, mais do mesmo, quase como se fosse um reflexo involuntário do passado num tempo em que existe uma nova geração de líderes.