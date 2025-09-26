“O primeiro contacto que tivemos foi impressionante porque encontrei pessoas com a mesma mentalidade que eu tenho. Eles amam futebol como eu amo. Eles querem ganhar como eu quero ganhar. Eu tenho de dizer isto: nós temos jogadores de topo e, peço desculpa por parecer um pouco arrogante, temos um treinador de topo. Por favor, não me chamem arrogante porque o que estou a dizer é verdade. Sou campeão europeu, não sou mais um. Eu penso que sou o Special One”. A 2 de julho de 2004, José Mourinho era apresentado como treinador do Chelsea de Roman Abramovich (de quem guarda ainda o Ferrari preto que lhe foi oferecido pelo magnata russo), depois de dois anos no FC Porto onde foi bicampeão, conquistou a Liga dos Campeões e venceu a Taça UEFA. A 2 de julho de 2004, o futebol mundial conhecia um técnico que iria marcar as duas décadas seguintes, entre passagens por alguns dos maiores clubes. Agora, e em menos de uma semana, vai regressar às duas casas de partida para atingir o topo. E o contexto é tudo menos “fácil”.