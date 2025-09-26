|
|
|
|
|
|
“O primeiro contacto que tivemos foi impressionante porque encontrei pessoas com a mesma mentalidade que eu tenho. Eles amam futebol como eu amo. Eles querem ganhar como eu quero ganhar. Eu tenho de dizer isto: nós temos jogadores de topo e, peço desculpa por parecer um pouco arrogante, temos um treinador de topo. Por favor, não me chamem arrogante porque o que estou a dizer é verdade. Sou campeão europeu, não sou mais um. Eu penso que sou o Special One”. A 2 de julho de 2004, José Mourinho era apresentado como treinador do Chelsea de Roman Abramovich (de quem guarda ainda o Ferrari preto que lhe foi oferecido pelo magnata russo), depois de dois anos no FC Porto onde foi bicampeão, conquistou a Liga dos Campeões e venceu a Taça UEFA. A 2 de julho de 2004, o futebol mundial conhecia um técnico que iria marcar as duas décadas seguintes, entre passagens por alguns dos maiores clubes. Agora, e em menos de uma semana, vai regressar às duas casas de partida para atingir o topo. E o contexto é tudo menos “fácil”.
Depois de um arranque a vencer o AVS por 3-0, com uma primeira parte menos conseguida e um segundo tempo com a equipa mentalmente desbloqueada, o Benfica, que chegou a acordo para a rescisão com Bruno Lage depois de alguns dias de especulação, não foi além de um empate frente ao Rio Ave na estreia do novo técnico na Luz. Houve reparos a novos 45 minutos aquém do esperado, houve elogios à versão que a equipa apresentou após o intervalo e sobretudo com dois alas em campo, houve críticas à forma como o 1-1 surgiu nos descontos. Agora segue-se o Gil Vicente, uma das sensações da Liga com apenas menos um ponto do que os encarnados (esta sexta-feira, 20h15), numa jornada em que o FC Porto vai a Arouca após o triunfo em Vila do Conde (segunda-feira, 20h) e o Sporting viaja até ao Estoril depois da vitória em Alvalade com o Moreirense (sábado, 20h30). De seguida, no sábado (12h), o Pavilhão da Luz recebe uma Assembleia Geral Extraordinária que se perspetiva “quente” e que votará o Relatório e Contas e o Regulamento Eleitoral.
De seguida, regressam as competições europeias e com deslocações de risco para as equipas portuguesas na Champions. Mourinho volta a Stamford Bridge pelo Benfica para defrontar o campeão mundial Chelsea (terça-feira, 20h), ao passo que o Sporting regressa ao San Paolo, agora Estádio Diego Armando Maradona, para jogar com o campeão italiano Nápoles 36 anos depois da célebre aposta entre Ivkovic e o número 10 no desempate por grandes penalidades da Taça UEFA (quarta-feira, 20h). Já na Liga Europa, o FC Porto vai receber o Estrela Vermelha depois da entrada a ganhar na prova em Salzburgo com mais um (grande) golo de William Gomes nos descontos (quinta-feira, 20h), ao passo que o Sp. Braga, que bateu o Feyenoord com um golo de Fran Navarro, vai à Escócia defrontar o Celtic (quinta-feira, 17h45). Uma nota importante: esta semana Portugal foi o país que fez mais pontos para o ranking pelos triunfos das duas equipas nacionais.
Ainda no futebol internacional, as atenções estão centradas este fim de semana no dérbi de Madrid entre o Atlético e o Real para a Liga (sábado, 15h15) mas têm como prato forte a receção do Barcelona ao PSG (quarta-feira, 20h) numa semana marcada pela conquista da Bola de Ouro por Dembélé, avançado dos parisienses que passou pela Catalunha e que bateu Lamine Yamal na corrida a melhor do mundo. João Neves foi considerado o terceiro melhor jovem no Prémio Kopa, Nuno Mendes entrou pela primeira vez no top 10 mas o grande destaque nacional acabou por ser Vitinha, médio do PSG que se tornou apenas o sexto português a entrar no pódio depois de Eusébio, Paulo Futre, Luís Figo, Deco e Cristiano Ronaldo – e isso mostra bem o patamar de excelência que o cérebro da equipa de Luis Enrique atingiu aos 25 anos… Já no feminino, Aitana Bonmatí superou Mariona Caldentey e Alessia Russo e chegou à terceira vitória seguida.
Nas modalidades, o destaque vai para os últimos dias do Campeonato do Mundo de ciclismo, com a prova de estrada das elites masculinas a ser corrida este domingo. Ainda em Mundiais, as decisões no voleibol chegam este fim de semana, com Rep. Checa-Bulgária (que eliminou Portugal nos oitavos) e Itália-Polónia no sábado antes da final no domingo (11h30). Nota ainda para a Ryder Cup em golfe (de hoje a domingo), para o Grande Prémio do Japão em MotoGP que pode fechar de vez as contas do título de Marc Márquez (sprint no sábado às 7h, corrida no domingo às 6h), para as finais dos ATP de Pequim e Tóquio antes do início do Masters de Xangai em ténis e para o clássico entre Sporting e FC Porto no andebol (sábado, 18h).
|
|
Eu, a TV e um comando
|
|
O jogo em palavras
|
|
Pódio
|
|
|
1
|
|
|
Théâtre du Châtelet voltou a receber gala da Bola de Ouro, que teve PSG como vencedor. Dembelé estreou-se a ganhar, Aitana Bonmatí fez o tri. Vitinha ficou em 3.º, João Neves foi o 3.º Melhor Jovem.
|
|
2
|
|
|
Nos primeiros Mundiais de ciclismo em África, Remco Evenepoel não deu qualquer hipótese à concorrência e sagrou-se tricampeão mundial de contrarrelógio. Jay Vine foi 2.º, Pogacar ficou fora do pódio.
|
|
3
|
|
|
Depois de ter batido a melhor marca do ano nas meias-finais, Lyles manteve o domínio na final, apesar de ter piorado um centésimo. Norte-americano igualou os quatro títulos consecutivos de Bolt.
|
O especial
|
|
|
Mundial de Atletismo
|
|
Começou nas caminhadas, seguiu as pisadas da família no futebol, mas a escola deu-lhe a conhecer o atletismo. Mudou-se para Espanha à procura de evoluir, superou o ex-técnico Rui Silva e fez história.
|
|
Terceiro tempo
|