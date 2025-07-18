No passado domingo, entre duas reuniões entre Londres e Lisboa, parecia estar tudo feito. Não estava. Não estava ao ponto de, quase uma semana depois, haver uma relação mais fria entre Sporting e Arsenal do que nas conversações que desaguaram na terceira proposta por Viktor Gyökeres – neste caso, com uma nuance que ainda continua a emperrar todo o negócio de venda do avançado. Após essa recusa, os contactos foram parcos ou nulos. O que aconteceu a partir daí de “relevante”? Os gunners fecharam mais três contratações ainda não apresentadas, o sueco colocou uma empresa de mudanças a tirar os pertences pessoais que tinha na casa arrendada em Portugal, os leões desiludiram no primeiro ensaio à porta aberta na pré-temporada. Entre tudo isso, alguém está a ganhar alguma coisa? Nem por isso. Todos perdem, mais ou menos.