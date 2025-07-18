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No passado domingo, entre duas reuniões entre Londres e Lisboa, parecia estar tudo feito. Não estava. Não estava ao ponto de, quase uma semana depois, haver uma relação mais fria entre Sporting e Arsenal do que nas conversações que desaguaram na terceira proposta por Viktor Gyökeres – neste caso, com uma nuance que ainda continua a emperrar todo o negócio de venda do avançado. Após essa recusa, os contactos foram parcos ou nulos. O que aconteceu a partir daí de “relevante”? Os gunners fecharam mais três contratações ainda não apresentadas, o sueco colocou uma empresa de mudanças a tirar os pertences pessoais que tinha na casa arrendada em Portugal, os leões desiludiram no primeiro ensaio à porta aberta na pré-temporada. Entre tudo isso, alguém está a ganhar alguma coisa? Nem por isso. Todos perdem, mais ou menos.
O Sporting, que em paralelo tenta segurar Hjulmand, marca uma posição para o mercado internacional mas perde tempo de adaptação para o novo número 9 e perde espaço para evitar a despedida de costas voltadas a um dos maiores ícones do clube nas últimas décadas (e já se começam a ver mensagens para o sueco nas bancadas). O Arsenal, que negoceia pormenores mais a pedido do empresário do que por uma convicção, perde margem para dar a Mikel Arteta o tão desejado avançado que queria enquadrar na equipa durante a digressão à Ásia tendo em conta o complicado início na Premier. Gyökeres, que só faz aquilo que o agente aconselha e continua a trabalhar com personal trainers estando debaixo da alçada disciplinar dos leões, deixa a imagem que não queria para futuros litígios quando até teria mais a ganhar se tivesse voltado.
Mas estão as partes assim tão afastadas? Não. Longe disso. A partir do momento em que ficou definida uma taxa fixa de 63,5 milhões de euros sem que o Sporting tenha de pagar a comissão de intermediação ao agente do jogador, Hasan Cetinkaya, tudo passava pelos objetivos a atingir nos dez milhões variáveis. Mais do que a questão do factoring em caso que pagamento em tranches diferentes e não a pronto, mais do que o ónus repartido ou não do mecanismo de solidariedade, esse é o grande obstáculo para que se atinja o último capítulo de uma novela onde a cada dia que passa mais se perde mesmo que no fim todos ganhem o mesmo.
No Benfica e no FC Porto, a semana foi de apresentações, vendas e outra novela que promete perdurar até outubro. Na Luz, Kökçü foi vendido ao Besiktas, Carreras despediu-se para assinar pelo Real e Amar Dedic foi apresentado como novo lateral direito, sendo provável que o médio argentino Enzo Barrenechea seja confirmado nas próximas horas. No Dragão, Borja Sainz foi oficializado, Francisco Conceição está perto de sair a título definitivo para a Juventus e Gonçalo Borges deverá reforçar o Feyenoord, num encaixe importante para os portistas continuarem a operar no mercado. Pelo meio, houve um ponto “comum” aos dois clubes: Sérgio Conceição, antigo técnico dos azuis e brancos, foi apontado como possível treinador de Luís Filipe Vieira em caso de vitória nas eleições dos encarnados, num cenário de difícil concretização mas que recolocou o ex-líder de novo no centro do espaço mediático entre muitas críticas a… Rui Costa.
Ainda no futebol, e depois do final do Mundial de Clubes com vitória do surpreendente Chelsea frente ao PSG antes de momentos de tensão no relvado entre jogadores e técnicos e um intruso na habitual imagem da praxe dos campeões chamado Donald Trump (que também teve direito a uma medalha de campeão…), as atenções centram-se no Europeu feminino, já sem a presença de Portugal na sequência da derrota frente à Bélgica na última jornada. Itália e Inglaterra estão qualificadas para as meias da prova, onde chegarão também os vencedores do Espanha-Suíça (esta sexta-feira, 20h) e do França-Alemanha (sábado, 20h).
Nas modalidades, numa semana marcada pelo início dos Jogos Mundiais Universitários com a presença de vários atletas-estudantes portugueses e pela continuação dos Mundiais de Natação de Singapura (a parte da natação pura só arranca no outro fim de semana), o destaque vai para a Volta a França, que deixou de contar com João Almeida depois das mazelas sofridas na sétima etapa mas que tem Tadej Pogacar cada vez mais reforçado como favorito na sequência do recital na chegada a Hautacam que “arrasou” a concorrência. Nota ainda para mais uma paragem do Mundial de MotoGP, agora na Rep. Checa (sprint na sábado às 14h, corrida no domingo às 13h), com Miguel Oliveira a procurar a redenção depois da queda na Alemanha e a fazer desta passagem por Brno uma prova de vida tendo em vista a continuidade na Yamaha em 2026.
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Eu, a TV e um comando
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O jogo em palavras
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Pódio
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1
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Depois de dramática derrota em Roland Garros, Sinner apostou na redenção, esteve no limite de cair com Dimitrov mas segurou-se para chegar à hipótese de uma desforra no terreno de Alcaraz – e ganhou.
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2
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Nem a queda da véspera nem os fantasmas do passado travaram um Pogacar ao nível dos melhores tempos, que fechou com chave de ouro mais uma jornada brilhante da Emirates. Esloveno ganhou 2 minutos.
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3
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Numa final inédita, Swiatek passou o rolo compressor por Anisimova, que cedeu à pressão e terminou a partida sem qualquer jogo ganho (6-0, 6-0). Polaca continua 100% vitoriosa em finais de Majors.
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O especial
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Seleção Nacional
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Umas tiveram de escolher entre o emprego e a bola. Outras jogaram às escondidas. Mas todas tiveram a coragem de ser 'As Primeiras' internacionais portuguesas. Eis a primeira Seleção Feminina, de 1981.
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Terceiro tempo
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