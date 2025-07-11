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Do plantel à estrutura do futebol, da formação às modalidades. O Benfica está num momento de viragem depois de uma época de promessas que terminou com menos resultados do que a anterior e, na semana em que Rui Costa anunciou finalmente que é candidato, juntando-se a João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer, começaram a ser conhecidos os efeitos práticos dessa mesma transformação: Rui Pedro Braz vai deixar de ser diretor desportivo no final do mercado, Mário Branco substitui Lourenço Pereira Coelho como diretor geral, Joaquim Milheiro tinha sido apresentado como novo diretor técnico da formação, Kökçü e Carreras estão de saída, João Félix, Thiago Almada e Rafa Obrador encontram-se perto da porta de entrada e houve ainda espaço e tempo para pedir a suspensão do projeto de centralização dos direitos audiovisuais. Todas as cartas estão em cima da mesa até 25 de outubro e só falta um movimento para começar em definitivo esse “jogo” eleitoral: o anúncio oficial de Luís Filipe Vieira.
O FC Porto arrancou esta sexta-feira com uma nova era dentro da mesma era André Villas-Boas, agora com o italiano Francesco Farioli no comando, com João Costa e Prpic confirmados como reforços depois de Gabri Veiga (segue-se Borja Sainz, avançado espanhol do Norwich), com Andoni Zubizarreta afastado de tudo e todos ainda sem qualquer informação oficial do clube e com uma promessa forte do presidente dos azuis e brancos: “Podemos estar a falar do maior mercado da história do clube”. No Sporting, os trabalhos prosseguem sem sinais de Viktor Gyökeres, que deu uma entrevista à France Football que sairá na íntegra este sábado: o sueco tem tudo acertado com o Arsenal, a segunda oferta não convenceu os leões e todos aguardam pela proposta dos 70+10 milhões para resolver a situação do avançado e para desbloquear a contratação do sucessor (além de um lateral direito e de um ala que atue preferencialmente pela esquerda).
No Europeu feminino, Portugal procura esta sexta-feira (20h) um “milagre” histórico que possa valer uma inédita qualificação para os quartos da competição. Após o empate diante da Itália resgatado por um golo de Diana Gomes em cima do minuto 90, a Seleção precisa de vencer a Bélgica e esperar que a Espanha derrote as transalpinas anulando a desvantagem entre golos marcados e sofridos. Noutras latitudes e num contexto diferente, o Mundial de Clubes tem por fim a grande final restrita a conjuntos europeus, com o PSG, que “atropelou” o Real na despedida de Luka Modric dos merengues – mas calma, ainda vai fazer mais uma época no AC Milan aos 39 anos –, a defrontar o Chelsea, que venceu o Fluminense (domingo, 20h).
Nas modalidades, três grandes destaques. Em Wimbledon jogam-se as finais do terceiro Grand Slam da época no ténis com dois cenários distintos: no quadro masculino, imperou a lógica entre favoritos, com o número 1 Jannik Sinner a defrontar nas meias-finais o mais titulado de todos os tempos em Majors, Novak Djokovic, tendo depois pela frente na decisão o vencedor do encontro entre Carlos Alcaraz e Taylor Fritz (domingo, 16h); já no lado feminino, Iga Swiatek foi a única “resistente” entre o top 10 de cabeças de série, defrontando na final a surpreendente Amanda Anisimova, que venceu Sabalenka (sábado, 16h). Já na Volta a França, João Almeida estava a mostrar o grande momento que atravessa, cumprindo na ajuda a Pogacar e somando três top 10 em etapas para ocupar o sétimo lugar na geral, mas sofreu uma queda numa descida na etapa desta sexta-feira e deu um tombo também na geral, caindo para 28.º. Por fim, no MotoGP, Miguel Oliveira aposta tudo no Grande Prémio da Alemanha (sprint no sábado às 14h, corrida no domingo às 13h).
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Eu, a TV e um comando
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O jogo em palavras
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Pódio
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Numa etapa com final explosivo, Almeida mostrou que está em forma e, depois de lançar o ataque de Pogacar que partiu o grupo, voltou a lançá-lo... para o triunfo. Esloveno somou 100.ª vitória.
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Com o segundo posto no Ballito Pro, o melhor de sempre de 'Yoyo', a surfista algarvia, de 27 anos, subiu ao terceiro lugar do ranking das CS, circuito de acesso à elite mundial.
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Desistências por saídas, vários safety cars, períodos de chuva mais intensa, piões e um castigo de dez segundos a Piastri que fez toda a diferença: Lando Norris vence Grande Prémio da Grã-Bretanha.
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O especial
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Volta a França
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São 3.338 os quilómetros que separam Lille de Paris. Nas próximas três semanas há muito mais em jogo do que uma mera camisola e João Almeida parte como uma das figuras deste Tour. Pódio é possível?
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Terceiro tempo
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