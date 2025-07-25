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Para quem joga e quem trabalha, foi pouco. Para quem vê, foi muito. Para quem treina ou anda nestes dias a lidar com o mercado de transferências, podia ter sido mais. 66 dias depois da final da Taça de Portugal no Jamor ganha pelo Sporting no prolongamento mas apenas 32 dias após a eliminação do Benfica frente ao Chelsea no Mundial de Clubes, começa a época de 2025/26 a nível nacional com a decisão da Supertaça no Estádio do Algarve entre os eternos rivais (quinta-feira, 20h45). Os leões estão prestes a resolver a novela Gyökeres com a contratação de Luis Suárez para novo número 9, as águias asseguraram Richard Rios num primeiro de três a quatro reforços que deverão chegar nos próximos dias para o ataque entre João Félix, Franjo Ivanovic e Anis Hadj-Mouss, mas ninguém consegue prever ao certo o que poderá sair do primeiro título da temporada, antecedido pelo Troféu Cinco Violinos entre Sporting e Villarreal (esta sexta-feira, 19h30) e pela Eusébio Cup entre Benfica e Fenerbahçe (sábado, 20h). Uma coisa é certa: voltou o futebol.
Futebol e não só, no caso da formação da Luz. A semana ficou marcada pela apresentação pública do Benfica District, um projeto imponente com traços megalómanos mas atingíveis que custará 220 milhões de euros e promete revolucionar toda a zona adjacente ao Estádio da Luz. Rui Costa garantiu que fará uma consulta aos sócios antes de levar a ideia, com project finance a 15 anos com financiamento privado que renderá 37 milhões/ano de receita, a uma Assembleia Geral, os outros candidatos às eleições dos encarnados falaram em demagogia, populismo e desrespeito pela própria instituição. Aquilo que em condições normais serviria para unir os benfiquistas é algo que cria desunião pelo timing e pela forma como foi mostrado, num sinal de algo que se torna cada vez mais percetível: hoje em dia, tudo vai desaguar às eleições de outubro…
Em contraponto, o FC Porto procura voltar a unir tudo e todos em torno do futebol num clube que se foi partindo nos tempos recentes com a concretização daquele que será “o maior mercado de transferências do clube”. Depois de Gabri Veiga, João Costa, Dominik Prpic e Borja Sainz, os dragões fizeram um dos maiores negócios de sempre pelo jovem médio dinamarquês Victor Froholdt e ainda desviaram Alberto Costa da rota de Alvalade, tendo como “moeda de troca” a saída de João Mário para a Juventus. Contando com aquilo que foi pago em maio nos passes de Nehuén Pérez e Samu, os azuis e brancos estão à beira dos 100 milhões de euros em investimento mas, em contrapartida, com vendas como as de Francisco Conceição ou Otávio, já encaixaram mais 70 milhões de euros, que se juntam aos mais de 100 milhões por Galeno e Nico González em janeiro. O que falta saber? Se a aposta pega – e no domingo há o primeiro teste com o Twente (18h).
Ainda no futebol, emoção não faltou às meias-finais do Campeonato da Europa de futebol feminino. Michelle Agyemang salvou a Inglaterra de uma derrota que parecia certa frente à Itália no sexto minuto de descontos do tempo regulamentar antes de Chloe Kelly sentenciar o triunfo aos 119′ do prolongamento. No dia seguinte, Cata Coll manteve a Espanha viva frente à Alemanha com duas defesas impossíveis em cima do minuto 90 antes de Aitana Bonmatí dar uma vitória justa às campeãs mundiais aos 113′ do tempo extra. A decisão, que será uma repetição da final do último Mundial, acontece no domingo (17h). Já começaram também as campanhas nacionais nas provas europeias, com o Sp. Braga a jogar a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa após num nulo em Sófia com o Levski (quinta-feira, 20h) e o Santa Clara a tentar anular a desvantagem de um golo frente ao Varazdin na Liga Conferência (quinta-feira, 19h).
Nas modalidades, dois grandes destaques separados por mais de 10.000 quilómetros. Paris recebe o final da Volta da França em bicicleta no domingo, com Tadej Pogacar a ter oportunidade de aproveitar um novo traçado a fechar a prova para poder lutar por mais uma vitória em etapa depois de outra semana em que foi resistindo com total segurança (e a ganhar tempo…) a todos os ataques de Jonas Vingegaard e da Visma. No mesmo dia mas em Singapura arranca a parte da natação pura no Campeonato do Mundo, com Portugal a estar representado por quatro atletas… e um campeão mundial: Diogo Ribeiro tenta defender os títulos de 50 e 100 mariposa conquistados em Doha colocando agora como única fasquia “melhorar os tempos”, tal como a campeã europeia Camila Rebelo, a campeã mundial universitária Francisca Martins e Diana Durães.
Nota final para o Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1, que terá a sprint este sábado às 11h e a corrida no domingo às 14h na estreia de Laurent Mekies à frente da Red Bull depois do despedimento milionário de Chris Horner, e para as finais dos Open ATP e WTA de Washington em ténis que assinalaram o regresso da ex-campeã Venus Williams (domingo, 19h30 e 22h), antes do início dos Masters de Toronto e Montreal.
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Eu, a TV e um comando
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O jogo em palavras
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Pódio
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Diogo Jota integra "para sempre" o plantel futebolístico do Liverpool, na página oficial do clube dedicada aos jogadores. Jota e o irmão morreram na madrugada de 3 de julho num acidente de viação.
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A Visma entrou com tudo na etapa rainha e isolou Pogacar a 72 quilómetros da meta, mas o reagrupar beneficiou o Emirates, que voltou a ganhar tempo. O'Connor atacou no início de La Loze e venceu.
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Mais de um ano depois de ter deixado o ténis para ser operada, Venus Williams voltou em Washington e fez história aos 45 anos. Tenista vai estar no quadro de pares mistos do US Open, com Opelka.
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O projeto
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Benfica
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Águias apresentam esta terça-feira o Benfica District, projeto que vai criar uma nova centralidade até 2030 com uma profunda transformação da zona envolvente do Estádio da Luz... e do próprio recinto.
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Terceiro tempo
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