Ainda no futebol, emoção não faltou às meias-finais do Campeonato da Europa de futebol feminino. Michelle Agyemang salvou a Inglaterra de uma derrota que parecia certa frente à Itália no sexto minuto de descontos do tempo regulamentar antes de Chloe Kelly sentenciar o triunfo aos 119′ do prolongamento. No dia seguinte, Cata Coll manteve a Espanha viva frente à Alemanha com duas defesas impossíveis em cima do minuto 90 antes de Aitana Bonmatí dar uma vitória justa às campeãs mundiais aos 113′ do tempo extra. A decisão, que será uma repetição da final do último Mundial, acontece no domingo (17h). Já começaram também as campanhas nacionais nas provas europeias, com o Sp. Braga a jogar a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa após num nulo em Sófia com o Levski (quinta-feira, 20h) e o Santa Clara a tentar anular a desvantagem de um golo frente ao Varazdin na Liga Conferência (quinta-feira, 19h).