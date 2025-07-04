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Foi campeão inglês pela primeira vez, viu o irmão de quem era muito próximo terminar o curso de Gestão, conquistou a Liga das Nações pela Seleção, casou com o amor de uma vida numa cerimónia abençoada pelos três filhos da relação, ficou por Portugal para marcar presença em mais casamentos de amigos, preparava-se para regressar a Liverpool para dar tudo na preparação de uma temporada para onde partia com vários objetivos, da luta pela Premier e pela Liga dos Campeões ao Mundial de seleções. Por aconselhamento médico, no seguimento de uma intervenção cirúrgica a uma lesão pulmonar, faria a viagem para Inglaterra de carro e depois de barco. Não chegou à segunda parte, depois de um fatídico acidente no quilómetro 65 da A-52 em Zamora devido ao rebentamento de um pneu. O melhor verão da vida de Diogo Jota acabou numa tragédia que deixou o mundo em choque. Tudo deixou de fazer sentido. Nada da história faz sentido.
Aos 28 anos, o internacional português do Liverpool perdeu a vida com o irmão, André Silva, que na última época representou o Penafiel. Uma vida que deve ser recordada a todos os níveis. Diogo José Teixeira da Silva, mais conhecido por Jota, era um jogador único no ataque com características que o colocavam como elemento consensual em Anfield e na Seleção. Era um profissional único pela forma como chegou ao topo abraçando caminhos alternativos que não retiraram o foco principal. Era uma pessoa única, que colocava a família acima de tudo sem sombra de qualquer tipo de vedetismo ou deslumbramento. Era único, apenas único. E a melhor forma de abordar algo que não faz sentido é honrar uma vida que fez todo o sentido.
O Mundial de Clubes entra na sua fase decisiva já sem equipas portuguesas e com surpresas à mistura como as eliminações do Manchester City e do Inter. Esta sexta-feira, Al Hilal e Fluminense, protagonistas desses resultados que quebraram a previsibilidade esperada, dão início aos quartos de final da prova (20h), seguindo-se o Palmeiras-Chelsea (2h). Este sábado há duelo de gigantes europeus, com o PSG-Bayern (17h) e o Real Madrid-B. Dortmund (21h). As meias-finais serão jogadas entre terça e quarta-feira (20h). Entre os participantes nacionais, o FC Porto confirmou a saída de Martín Anselmi – que não será a única mudança no futebol dos azuis e brancos – e prepara-se para apresentar Francesco Farioli como sucessor, ao passo que o Benfica, que perdeu após prolongamento com o Chelsea, vai entrando em ebulição pelas movimentações na antecâmara das eleições de outubro que vão promover o regresso de Luís Filipe Vieira como candidato.
No Europeu feminino, Portugal teve uma entrada com o pé esquerdo depois de uma goleada diante da campeã mundial Espanha construída após uma primeira parte falhada pela equipa nacional. Apesar da pesada derrota, a Seleção mantém os objetivos em aberto, tendo para isso de superar os dois próximos obstáculos na fase de grupos: Itália (segunda-feira em Genebra, 20h) e Bélgica (dia 11 em Sion, 20h).
Nas modalidades, com Wimbledon a chegar ao final da primeira semana com várias surpresas e Nuno Borges a fazer história ao ganhar pela primeira vez em Londres e a tornar-se o primeiro jogador português a chegar à terceira ronda dos quatro Grand Slams (defronta esta sexta-feira Karen Khachanov), o principal destaque vai para o arranque da Volta a França em bicicleta com um dos duelos mais aguardados dos últimos anos entre a UAE Team Emirates de Tadej Pogacar e a Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard a ter João Almeida como um dos principais protagonistas naquela que está a ser a melhor época da carreira. Nota também para mais uma prova do Mundial de Fórmula 1, desta vez com o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone (domingo, 15h) depois do triunfo de Lando Norris e da McLaren na Áustria.
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Eu, a TV e um comando
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O jogo em palavras
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Pódio
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1
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Após o triunfo frente a Francisco Cerundolo, Nuno Borges, 37.º do ranking mundial, venceu britânico Billy Harris num dos principais campos de Wimbledon e alcançou pela primeira vez a terceira ronda.
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Começaram a perder, empataram na segunda parte, voltaram a conceder a desvantagem e deram a volta na ponta final: Benfica venceu Sporting e é campeão de futsal pela primeira vez desde 2019 (3-4).
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O nadador português sagrou-se campeão europeu de sub-23 nos 50 metros mariposa, conquistando a segunda medalha de ouro nos Europeus, que se disputaram em Samorin, na Eslováquia.
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A entrevista
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Futebol
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Depois de um ano difícil, com uma cirurgia e 15 dias sem ver do olho direito, Jéssica Silva está prestes a voltar ao Europeu com a Seleção. Ao Observador, garante que já pensa num futuro pós-futebol.
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Terceiro tempo
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