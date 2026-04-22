Há consenso em 130 normas e foram aceites mais de 30 propostas feitas pela única central sindical que está em jogo. Os números foram acenados pela ministra do Trabalho e Segurança Social no Parlamento na véspera do secretariado geral da UGT tomar a decisão final sobre o sim ou não às alterações à lei laboral

Maria do Rosário Ramalho atira para as costas da UGT a responsabilidade total pelo sucesso do processo negocial. O pára-arranca nas conversas dura há vários meses, com alguns golpes de teatro entre presenças e ausência nas reuniões, e terminou sem luz verde na passada sexta-feira. “O acordo está apenas pendente de decisão da UGT que esperamos que seja positiva, porque a reforma laboral é essencial para que o país possa convergir com a Europa”. E a ministra não vê “porque teríamos de claudicar por causa destes 3-4 pontos”.

Jornada contínua para pais, recurso ao outsourcing, duração de contratos a termo e banco de horas, são temas que ainda afastam a UGT da versão mais recente do projeto.

Com altos dirigentes a virem público antecipar a sua oposição ao projeto, a pressão sobre a decisão da central sindical vem de todos os lados. Desde o primeiro-ministro, que esta segunda-feira se encontrou com os Trabalhadores Social-Democratas (TSD) (tendência dentro da UGT próxima do PSD) para explicar a sua versão das negociações, até ao Presidente. António José Seguro declarou na campanha que não iria promulgar uma reforma da lei do trabalho que não tivesse sido acordada na concertação social. E esta quarta-feira recebe os principais protagonistas — CGTP e UGT e confederações patronais.

Caso o chumbo da UGT se confirme, o Governo passa para o “Plano B”: negociar com os partidos “que queiram negociar connosco” a sua proposta de alterações. Mas que proposta? Desde o documento inicial, conhecido em julho, foram introduzidas várias alterações fruto de um longo processo negocial que resultaram num anteprojeto diferente.

Entre os pontos que evoluíram estão os apoios à maternidade e direitos dos pais, como o direito à jornada contínua para trabalhadores com filhos até aos 12 anos, — que o Governo quer tornar mais restrito — até ao recuo na intenção (do Executivo) de prolongar o prazo dos contratos a prazo, ainda que alargue o leque em que podem ser aplicados, passando pelo direito de desligar e pelo travão na possibilidade das empresas recorrerem ao outsourcing após despedimentos coletivos.

E quem está disposto a negociar no Plano B? Numa primeira reação à declaração de Maria do Rosário Ramalho, o socialista Miguel Cabrita colocou o partido de fora. “O PS sabe muito bem de que lado está e não vai ser com o PS que esta reforma será aprovada”. A ministra compara o PS com a CGTP e responde que se “isto acontecer vamos negociar com outros partidos que já disseram que queriam negociar”. Neste caso, os candidatos estarão à direita.

Álvaro à mesa com a “propagada crise” da restauração

Nem todos se lembrarão, mas Álvaro Santos Pereira era o ministro da Economia quando em 2012 o Governo de Passos Coelho aumentou o IVA da restauração e do turismo da taxa intermédia para a normal.

Justificada pelas medidas de austeridade necessárias para cumprir o programa da troika, o agravamento do IVA sobre o setor gerou uma enorme discussão sobre se iria aumentar ou reduzir a receita fiscal. O então secretário-geral do PS , José António Seguro, chamou-lhe “austeridade estúpida”. Com a chegada dos socialistas ao poder, o IVA voltou para os 13% (excluindo as bebidas) e houve nova polémica porque os preços não desceram, apesar do emprego ter subido.

O agora governador do Banco de Portugal veio questionar a crise na restauração e os pedidos de ajudas públicas que tiveram um eco positivo no Governo em janeiro com o anúncio de medidas. Álvaro Santos Pereira usou a rede social X para demonstrar com gráficos que a evolução de indicadores, como volume de negócios, criação de emprego, abertura e fecho de empresas, mostra estabilidade e não a “propagada crise”.

Esta posição foi contrariada por várias organizações do setor que se queixam do impacto do aumento dos preços que não conseguem passar para os clientes e da grande assimetria entre a realidade de pequenas empresas familiares e grandes unidades. A associação AHRESP fala em “encerramentos silenciosos” que não têm visibilidade nas estatísticas. A PRO.VAR (Associação Nacional de Restaurantes) diz que a análise do governador esquece a restauração tradicional e mete no mesmo saco as cadeias, o fast-food e a restauração em supermercados.

Um erro pontual e os truque para poupar no IRS

Não começou da melhor maneira a campanha de liquidação do IRS. Entre os que se apressaram a preencher a declaração para receber o reembolso, alguns tiveram a desagradável surpresa de ver as devoluções recusadas. A falha na transferência bancária foi, segundo o Ministério das Finança, um “erro pontual” no processamento de ficheiros que terá sido logo corrigido.

Tal como no ano passado, também este ano os reembolsos devem ser mais curtos (ou até passarem a pagamentos) por causa da descida das tabelas de retenção do imposto no ano passado.

Há “truques” no momento do preenchimento que podem potenciar as devoluções ou limitar o risco de ter pagar. Só que é preciso fazer as contas para cada caso. Do IRS automático à tributação conjunta, do IRS jovem e ao que fazer quando há filhos com rendimentos, englobar rendimentos ou não, benefícios fiscais nas rendas e quais as despesas que podem ser deduzidos. Fica uma proposta de guia. E atenção aos limites de imposto que dão direito a receber ou livram de pagar.

A EMPRESA

Durou 130 dias, um prazo que os serviços da Comissão Europeia consideram relativamente curto. A investigação aos subsídios de Estado atribuídos a uma empresa chinesa, subcontratada pelo consórcio vencedor da linha violeta do Metro de Lisboa, teve um desfecho positivo. A líder do consórcio, a Mota-Engil, propôs substituir o fornecedor chinês por um polaco, abrindo o caminho para a luz verde Bruxelas.

A decisão foi marcante na aplicação do regulamento comunitário de controlo das subvenções estrangeiras que podem distorcer a concorrência porque foi a primeira vez que se negociou um “remédio” numa investigação centrada num concurso público. E serve de alerta para os interessados em concursos públicos acima dos 250 milhões de euros perceberem que parceiros podem causar problemas em Bruxelas.

Em vigor desde 2022, o regulamento quer evitar distorções da concorrência em concursos europeus onde empresas de países terceiros possam ter vantagem indevida pelo facto de receberem subsídios públicos que estão proibidos na União Europeia. As empresas chinesas têm sido especialmente visadas pelas autoridades europeias, que até agora têm deixado em paz empresas americanas.

Apesar da luz verde dada pela Comissão ao Metro de Lisboa para avançar com a proposta escolhida para a construção da linha violeta, isso não chega para o concurso prosseguir. Primeiro o júri terá de avaliar se a troca da CRRC, detida pelo Estado chinês, pela polaca PESA, cumpre as regras do concurso e da contratação pública.

Em causa está um contrato para a construção de 12 veículos tipo LRV (Light Rail Vehicle) para o consórcio liderado pela Mota-Engil que ganhou o concurso da linha violeta por 598,8 milhões de euros. O investimento para levar Metro de Lisboa aos concelhos de Odivelas e Loures foi aprovado em 2023 no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas o atraso na execução levou à perda dos fundos inicialmente previstos de 390 milhões de euros.