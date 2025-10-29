Sem dramas, sem reviravoltas de última hora ou jogos de bastidores e também sem grande história. O orçamento do Estado para 2026 foi aprovado na generalidade, após mais de 13 horas de discussão no parlamento, repartidas por dois dias.

Se por acaso a ARTV não é o seu canal de eleição, deixo-lhe aqui um resumo do que se passou. O Governo inaugurou uma nova “doutrina orçamental”, o que significa um documento expurgado do que Montenegro classificou como “tudo e mais um par de botas” (vulgo “cavaleiros orçamentais”), ou seja, do que não cabe na política orçamental. O primeiro-ministro garantiu que não há aumento de impostos e reforçou os alertas sobre a margem “muito curta” do documento para novas medidas.

Na oposição, o PS insistiu na subida das pensões mais baixas, recebeu uma nega mas absteve-se (para não dar ao Governo uma “desculpa” pelo “falhanço”). O Chega bateu no fim do desconto do ISP (uma exigência da Comissão Europeia) e no “aumento encapotado dos combustíveis”, achou insuficiente a garantia do Governo de que este não será repercutido nos consumidores e votou contra. O documento foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e CDS-PP, abstenção do PS, PAN e JPP e contra do Chega, Iniciativa Liberal, Livre, PCP e Bloco de Esquerda. No essencial, estes foram os momentos que geraram um vislumbre de tensão no parlamento, mas pode ler aqui a nossa versão de bolso do debate.

Arrumada a discussão na generalidade, o parlamento parte agora para o processo de especialidade. E por muito que o ministro das Finanças deixe avisos sobre uma margem “quase zero”, é praticamente certo que vamos chegar às 18h do dia 7 de novembro (o prazo para a entrega de propostas) com várias centenas de propostas de alteração (nos últimos anos foram mais de mil). Porque o jogo do orçamento também é esse, poder chegar ao fim e clamar vitória porque se conseguiu aprovar x medidas, mesmo que algumas tenham pouco, ou nenhum, impacto orçamental no ano seguinte.

Até lá, os ministros vão passar pelo parlamento para explicar o que traz o Orçamento nas suas áreas. Esta semana, ainda vamos poder ouvir, entre outros, os ministros da Economia, Infraestruturas e Saúde. O caminho até à votação final, a 27 de novembro, ainda vai a meio. Mas não será arriscado prever que pouco deverá mudar até lá. Já alguém disse que a margem é curta?

Já aqui falámos em jogos. E enquanto os partidos se apressam a redigir as propostas de alteração ao OE, lançamos o desafio ao leitor: que mudanças fazia, se pudesse, ao orçamento da AD? O Jogo do Orçamento é um especial interativo onde pode tirar ou acrescentar medidas ao documento do Governo, e ver a diferença que cada mexida faria nas contas do país.

Novo Banco assina o futuro ainda preso no passado

A nota de agenda chegou na manhã de terça-feira. No dia seguinte, esta quarta-feira pelas 11h00, o ministro das Finanças ia assinar os contratos para a venda do Novo Banco aos franceses do BPCE, naquele que é um virar de página muito aguardado pelo Governo na instituição herdeira do BES. Acontece que exatamente à mesma hora em que, no salão nobre do ministério das Finanças, estavam reunidos os administradores do Novo Banco, membros do Governo e jornalistas, sabia-se que a Polícia Judiciária fazia buscas à sede do banco e da consultora KPMG, relacionadas com a venda de ativos do Novo Banco. O momento em que o presidente do banco, Mark Bourke, abandonou a cerimónia sem dar margem a perguntas dos jornalistas foi captado pelo João Porfírio. Em causa na operação Haircut estão suspeitas de corrupção ativa e passiva na venda de ativos imobiliários do Novo Banco, em que o Estado português, através do Fundo de Resolução, pode ter sido prejudicado.

No passado mês de julho, por ocasião dos dez anos do Novo Banco e do desfecho do processo de venda, o Observador recuperou o podcast Cheque In para lembrar os vários capítulos da tumultuosa década que começou com a queda do “dono disto tudo”, Ricardo Salgado, e terminou com a venda aos franceses. Ouvimos Sérgio Monteiro, que foi contratado pelo Banco de Portugal para ajudar na venda à Lone Star em 2017, Luís Máximo dos Santos, vice-presidente do Banco de Portugal e presidente do Fundo de Resolução, sobre o custo público da venda à Lone Star, e Miguel Maya, presidente da comissão executiva do Millennium BCP sobre o novo desenho da concorrência.

O clube exclusivo dos trillions

São muitos zeros à direita. Doze, para ser exata. Depois da Nvidia e da Microsoft, esta semana foi a vez da Apple atingir o patamar de four trillion dollar baby, ou seja, empresas cuja avaliação em bolsa alcança os quatro biliões de dólares (que na terminologia anglo-saxónica são trillions). É um clube restrito, que para já só tem três membros. E um deles até já evoluiu para o patamar seguinte. Esta quarta-feira, a Nvidia, construtora de chips, fez história ao tornar-se na primeira empresa de Wall Street avaliada em cinco biliões de dólares. A semana tem sido rica para as grandes tecnológicas, por razões diferentes. A Nvidia anunciou que vai ficar com uma posição na Nokia, avaliada em mil milhões de dólares, e indicou estar à espera de encomendas de 500 mil milhões em chips para inteligência artificial. Na Apple, as vendas da nova gama do iPhone estão a correr melhor do que o esperado. E a Microsoft ficou com 27% da OpenAI na reestruturação societária da dona do ChatGPT. Quem será a próxima a juntar-se ao clube?

A EMPRESA

Saltou para as notícias há dois anos, não pelo investimento que chegou a ser comparado à Autoeuropa, mas por ter feito cair um Governo com maioria absoluta. A Start Campus não foi a única, mas foi a empresa que ficou para sempre associada à Operação Influencer (cuja investigação continua a decorrer). Passados esses dois anos, a Start Campus já pôs a funcionar o centro de dados de Sines, o seu grande projeto para o qual prevê um investimento de 8,5 mil milhões de euros. E acabou de atrair para a vila alentejana um grande negócio que envolve duas das empresas mais valiosas do mundo, a Nvidia e a Microsoft, através dos chips de última geração da Nscale.

Os valores do negócio não se conhecem, nem o que ele significa em números para Portugal (nestas coisas dos data centers há sempre muita confidencialidade). Mas é sem dúvida o “maior negócio de data centers alguma vez fechado em Portugal”, e abre portas a outros “muito, muito maiores” num futuro pouco longínquo. A crença é do CEO da Start Campus, o australiano Robert Dunn, que em entrevista ao Observador conta que não só a Operação Influencer não teve “impacto operacional” na empresa nem obrigou a um esforço de recuperação de credibilidade, como revela que a Start Campus está à procura de “outros terrenos” para instalar centros de dados em Portugal.