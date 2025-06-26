|
|
|
|
|
|
Entre o gasto de milhões e a possibilidade de encher o cesto de compras com meia dúzia de trocos: foi assim que a Sâmia Fiates passou uma semana que contemplou ainda a ameaça de crocodilos insufláveis nas águas de Veneza e uma festa da espuma. Pede a complexidade (e a frivolidade) do mundo que as atenções se virem para um sortido de temas, de dinastias históricas a casais excêntricos, sem esquecer um conjunto de lojas com potencial viral, portanto vamos a isso.
Da vida no Irão ao exílio imposto pela teocracia ayatollah, recordamos as raízes, legado e envolvimento político dos Pahlavi, o clã do último Xá da Pérsia, outrora anfitriões da “festa do século” e hoje ativos nas redes sociais. Em tempos incertos de conflito e limbo, serão ainda uma opção?
Seguimos entre iates, canais, protestos, mais de duas dezenas de looks, e muitos convidados de alto perfil rumo àquela que procura desesperadamente ser qualificada de “boda do século”. A Sâmia antecipa os detalhes da união de multimilionário Jeff Bezos, terceiro mais rico do mundo, e de Lauren Sanchéz, cujos festejos em solo italiano deverão estender-se até ao fim de semana.
Aqui chegados, e olhando para a fatura, se procura uma experiência low budget pode seguir o caminho das prateleiras que se enchem de cosmética, produtos de higiene e outros items que servem para tudo, para nada, e quem sabe até para animar uma despedida de solteiro(a).
Até para a semana.
|
|
Para fazer
|
|
|
|
Cinema
|
|
A comédia policial negra "Riff Raff: Um Crime em Família", o moçambicano "O Ancoradouro do Tempo" e "F1: O Filme", com Brad Pitt a correr na Fórmula 1, são as escolhas da semana de Eurico de Barros.
|
|
|
|
Séries
|
|
Muita coisa a estrear nesta semana, mas os olhos estão a descansar para ver a nova temporada de "The Bear" e a última de "Squid Game". Semana em cheio para muitos que têm vivido da antecipação.
|
|
|
|
|
Cinema
|
|
Depois do Indielisboa, estreia-se nas salas o fim de uma tetralogia, a primeira longa-metragem de João Rosas que é também o reencontro com o ator Francisco Melo. Falámos com ambos.
|
|
|
|
Documentários
|
|
Julian Temple escreve, realiza e serve com dois dedos de espuma o documentário sobre o vocalista dos The Pogues, poeta punk, herói da folk irlandesa, e rebelde incorrigível.
|
|
|
|
|
Música
|
|
A peça "Sete Predicações d''Os Lusíadas'", de Fernando Lopes-Graça, abre 17.ª edição a 4 de julho, numa referência aos 500 anos do nascimento de Camões, que marcará toda a programação.
|
|
|
|
Observador Lab
|
|
O lado menos conhecido da metrópole dos Emirados Árabes, num roteiro que revela arte, autenticidade e sabores do mundo.
|
|
|
|
|
Dança
|
|
O ciclo começa este fim de semana com duas coreografias em estreia mundial do London City Ballet e da Companhia Nacional de Bailado, inspiradas na história, literatura e repertório clássico.
|
|
|
|
Séries
|
|
Na quarta temporada (já na Disney+) vamos ter as respostas que não tivemos na terceira. E mais do que isso: a certeza de que é da melhor TV que podemos ver. Mesmo que este restaurante esteja em risco.
|
|
Para comer
|
|
|
|
Experimentador Implacável
|
|
"Tenho de te levar a Sesimbra. Vais comer o melhor camarão com alho que já experimentaste." Foi o que ouvi a dada altura e tomei como retórico: ir e esperar numa tasca portuguesa, com certeza.
|
|
|
|
Restaurantes
|
|
Há sete anos consecutivos que o Belcanto, em Lisboa, figura na prestigiada lista The World's 50 Best. Em Turim, Itália, o peruano Maido foi consagrado melhor do mundo. Asador Extebarri em segundo.
|
|
Para ouvir
|
|
|
Cultura
|
|
Esta semana no Pop Up fomos ao cinema ver o circo da fórmula 1 transformado num filme. Será que é um blockbuster inevitável ou é apenas uma corrida de patrocínios e clichés?
|
|
Para ler
|
|
|
Crítica de Livros
|
|
Um generoso livro de Jorge Pereira de Sampaio, que sintetiza neste os múltiplos trabalhos sobre Domenico Vandelli, reputado naturalista nascido em Itália, enquanto ceramista em Portugal.
|
|
Para comprar
|
|
|
|
Joias
|
|
Entre Madrid e Lisboa, Maria Mathias aposta nas criações personalizadas. Peças que duram e contam histórias e ainda um série de joias com toque irregular para um dia a dia exclusivo.
|
|
|
|
Arte
|
|
Paula Rego, Júlio Pomar, Lourdes Castro, Vhils, Barceló, Serge Charchoune ou Joseph Kosuth são alguns dos artistas representados no conjunto de obras a leiloar pela Veritas a 30 de junho.
|
|
|
|
Casas Reais
|
|
As relíquias fazem parte da coleção do empresário francês Pierre-Jean Chalençon e serão vendidas esta quarta-feira, 25 de junho, em Paris. Espera-se arrecadar, no total, mais de sete milhões de euros.
|
|
Para saber
|
|
|
|
Museus
|
|
O historiador de arte, atual diretor-adjunto e curador chefe da Frick Collection, vai ser o próximo diretor do Museu Gulbenkian, em Lisboa, anunciou o conselho de administração da Fundação.
|
|
|
|
Atores
|
|
O primeiro cresceu no meio do teatro e estreou-se em televisão aos cinco anos. O segundo construiu uma carreira no Brasil antes de se mudar para Portugal. Ambos fazem parte do podcast "O Zé Faz 25".
|
|
|
|
|
Celebridades
|
|
O fundador da Amazon e a noiva, Lauren Sánchez, terão desistido de levar o super iate Koru e chegaram de helicóptero esta quarta-feira. Ivanka Trump e o marido, Jared Kushner, também estão na cidade.
|
|
|
|
Celebridades
|
|
A partir desta terça-feira, 24 de junho, espera-se que os mais de 200 convidados, entre Lady Gaga, Oprah Winfrey e Elon Musk, comecem a chegar a Veneza para os vários dias de celebrações.
|
|
|
|
|
Albânia
|
|
Assim que as munições do tempo da Guerra Fria forem removidas, a ilha passará a ser uma "jóia no meio do Mediterrâneo". Governo da Albânia apoia projeto, garantindo isenção fiscal durante toda a obra.
|
|
|
|
Irão
|
|
Proibido de regressar ao país desde 1979, o príncipe herdeiro Reza Pahlavi vive nos EUA e é uma das vozes contra o regime dos ayatollahs, a quem pode suceder. As filhas fazem sucesso no Instagram.
|
|
|
|
Moda
|
|
Que possibilidade há para o génio e o risco numa indústria que aspira aos multimilhões? Depois do consulado Loewe, todos os olhos estão postos no novo capítulo do designer à frente da Dior.
|
|
|
|
|
Moda
|
|
O futebolista é a estrela dos looks da coleção verão 2026 da Dior, a marcar a estreia de Jonathan Anderson enquanto novo diretor criativo da marca. Coleção é conhecida a 27 de junho.
|
|
|
|
Lojas
|
|
A espanhola Primaprix acaba de chegar a Lisboa, Porto e Guimarães e concorre com a Normal, cadeia dinamarquesa que abriu a primeira loja cá em 2022 e tem já 37 unidades de norte a sul.
|
|
Um objeto
|