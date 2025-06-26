Entre o gasto de milhões e a possibilidade de encher o cesto de compras com meia dúzia de trocos: foi assim que a Sâmia Fiates passou uma semana que contemplou ainda a ameaça de crocodilos insufláveis nas águas de Veneza e uma festa da espuma. Pede a complexidade (e a frivolidade) do mundo que as atenções se virem para um sortido de temas, de dinastias históricas a casais excêntricos, sem esquecer um conjunto de lojas com potencial viral, portanto vamos a isso.