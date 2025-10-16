Há uma expressão inglesa, que em português quer dizer qualquer coisa como isto: os pecados antigos têm longas sombras. Nem um acordo de milhões entre partes. Nem uma morte suspeita na prisão. Nem um perturbador suicídio da principal protagonista. Nada disto parece ter enterrado de vez o rasto de escândalo que tem acompanhado André nos últimos anos. Pelo contrário, adensou o caos e a especulação. E no entanto, tudo dá uma volta para ficar na mesma — nos últimos tempos o príncipe tem até vindo a ser discretamente reabilitado pelo irmão mais velho, que por acaso é o Rei Carlos III, associando-se a alguns eventos em família. Num livro a título póstumo que insiste na trama, Virginia Giuffre volta a acusar o duque de Iorque de abuso sexual quando era menor de idade, e detalha os contornos da rede liderada por Jeffrey Epstein e pela socialite Ghislaine Maxwell. Pormenores que acrescentam gravidade ao esquema e tornam o cenário ainda mais sórdido. A confiar no testemunho, a idade de Giuffre não só era conhecida como objeto de piada. “As minhas filhas são só um pouco mais jovens do que tu”, disse-lhe o duque, satisfeito por ter acertado no número: 17. Como sempre, Maxwell foi rápida na observação, lembra Virginia: “Acho que teremos de trocá-la em breve”. A Sâmia Fiates tem seguido as revelações mais recentes sobre o assunto e explica como Giuffre foi apenas o rosto mais visível de um naipe de raparigas cujo passado de violência sexual e pobreza foi explorado por um elenco de poderosos. Nos EUA, no Reino Unido, num jato ou em ilhas idílicas, a facilidade de fazer uma chamada para Bill Clinton, as festas de Heidi Klum, ou as fotos ao lado de Trump e Melania, encantavam Jeffrey e Ghislaine. Cerca de 25 anos depois dos acontecimentos, André continua a jurar que nunca esteve com Virginia. Em boa hora, no meio deste novelo perturbador, a jovem Giuffre lembrou-se de uma missão especial: a mãe nunca a perdoaria se não tirasse uma fotografia com alguém tão famoso como o filho da Rainha Isabel II. “Corri para pegar a minha Kodak FunSaver no meu quarto, regressei e entreguei-a a Epstein. Lembro-me do príncipe a colocar o seu braço em redor da minha anca enquanto Maxwell sorria atrás de mim. Epstein tirou a foto”. Esqueceram-se que ser prova de vaidade é o menor dos crimes que uma imagem às vezes pode revelar. Até para a semana