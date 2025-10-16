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Há uma expressão inglesa, que em português quer dizer qualquer coisa como isto: os pecados antigos têm longas sombras. Nem um acordo de milhões entre partes. Nem uma morte suspeita na prisão. Nem um perturbador suicídio da principal protagonista. Nada disto parece ter enterrado de vez o rasto de escândalo que tem acompanhado André nos últimos anos. Pelo contrário, adensou o caos e a especulação. E no entanto, tudo dá uma volta para ficar na mesma — nos últimos tempos o príncipe tem até vindo a ser discretamente reabilitado pelo irmão mais velho, que por acaso é o Rei Carlos III, associando-se a alguns eventos em família.
Num livro a título póstumo que insiste na trama, Virginia Giuffre volta a acusar o duque de Iorque de abuso sexual quando era menor de idade, e detalha os contornos da rede liderada por Jeffrey Epstein e pela socialite Ghislaine Maxwell. Pormenores que acrescentam gravidade ao esquema e tornam o cenário ainda mais sórdido. A confiar no testemunho, a idade de Giuffre não só era conhecida como objeto de piada. “As minhas filhas são só um pouco mais jovens do que tu”, disse-lhe o duque, satisfeito por ter acertado no número: 17. Como sempre, Maxwell foi rápida na observação, lembra Virginia: “Acho que teremos de trocá-la em breve”.
A Sâmia Fiates tem seguido as revelações mais recentes sobre o assunto e explica como Giuffre foi apenas o rosto mais visível de um naipe de raparigas cujo passado de violência sexual e pobreza foi explorado por um elenco de poderosos. Nos EUA, no Reino Unido, num jato ou em ilhas idílicas, a facilidade de fazer uma chamada para Bill Clinton, as festas de Heidi Klum, ou as fotos ao lado de Trump e Melania, encantavam Jeffrey e Ghislaine.
Cerca de 25 anos depois dos acontecimentos, André continua a jurar que nunca esteve com Virginia. Em boa hora, no meio deste novelo perturbador, a jovem Giuffre lembrou-se de uma missão especial: a mãe nunca a perdoaria se não tirasse uma fotografia com alguém tão famoso como o filho da Rainha Isabel II. “Corri para pegar a minha Kodak FunSaver no meu quarto, regressei e entreguei-a a Epstein. Lembro-me do príncipe a colocar o seu braço em redor da minha anca enquanto Maxwell sorria atrás de mim. Epstein tirou a foto”. Esqueceram-se que ser prova de vaidade é o menor dos crimes que uma imagem às vezes pode revelar.
Até para a semana
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Para fazer
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Cinema
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A animação japonesa "Gato Fantasma Anzu", "Inverno Mortal", com Emma Thompson, e "Depois da Caçada", de Luca Guadagnino, com Julia Roberts, são as escolhas de Eurico de Barros esta semana.
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Cinema
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Eurico de Barros escolheu documentários sobre os "elefantes fantasma" de Angola, David Lynch, o Teatro da Cornucópia ou um velho cinema de Amã, que passam no Doclisboa 2025, entre dias 16 e 26.
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Festivais de Música
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A cantora pop é o mais recente cabeça de cartaz a juntar-se ao festival, após a confirmação dos Linkin Park. É o regresso de Katy Perry a Portugal ao fim de oito anos.
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Séries
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Para os próximos dias, as recomendações começam e acabam na HBO Max. Mas é pura coincidência. Lá pelo meio, há a segunda temporada da aventura açoriana e a história de um mestre do cinema.
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Séries
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As personagens deixaram de ser crianças a brincar ao narcotráfico na segunda temporada que se estreia a 17 de outubro. Falámos com o criador da série, Augusto Fraga, e o elenco do fenómeno da Netflix.
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Séries
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Há um ou outro momento confessional nas três horas já disponíveis na Netflix — sobre distúrbios alimentares e questões financeiras — mas, na essência, trata-se sobretudo de uma manobra comercial.
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Para ouvir
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Moda
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Do novo documentário da Netflix sobre a Posh Spice, que teve que tirar os implantes para ser levada a sério, à implantação das novas WAGs. E a moda das camisolas de futebol vintage.
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Música
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Ganavya Doraiswamy está prestes a apresentar-se pela primeira vez em Portugal. A 15 de outubro no Porto e a 16 em Lisboa vamos escutar as canções-oração de “Nilam” e também de “Daughter of a Temple”.
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Cinema
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Estreia-se no DocLisboa o documentário de Amy Berg sobre um dos mais geniais, inspiradores e fugazes compositores da história do indie-rock. Um filme que é uma história de beleza, drama e tragédia.
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Cultura
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A propósito da publicação de mais uma história do herói gaulês (agora “na Lusitânia”), viajamos pela memória da BD, de Corto Maltese à Turma da Mónica, e fazemos contas às preferências e aos legados.
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Cultura
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Mais uma semana, mais uma dose. Desta vez com BD coreana e fotobiografias, podcasts de música e canções de origens distintas, séries policiais britânicas e a história do cinema no grande ecrã.
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Para ler
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Crítica de Livros
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Ao quarto volume, o autor francês prossegue uma viagem literária que tem a própria vida como roteiro. Neste "O Colapso", o protagonismo vai para o irmão e para a relação fraternal.
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Livros
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O novo livro do brasileiro conta a(s) história(s) de um pai e um filho que voam sobre a Amazónia. Em entrevista, fala sobre auto-ficção, o valor (perdido?) do romance e as armadilhas da masculinidade.
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Crítica de Livros
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A autora trata com mestria o núcleo da história de uma mulher que procura a epifania emocional depois de um pesadelo e um susto. E a coisa não muda de figura quando prestamos atenção às periferias.
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Crítica de Livros
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A ficção de um escritor enrolado num escândalo #metoo cruza-se com a vida real do autor nesta crónica risível do desconforto. Ao primeiro romance, este é um Woody Allen típico, com todas as ironias.
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Para comer
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Restaurantes
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É a primeira abertura dentro do JNcQUOI House e não foge daquilo a que o mesmo universo habituou os clientes. Recebe-os agora no Fish, onde o peixe e o marisco são protagonistas, numa carta a 4 mãos.
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Restaurantes
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O chef Leandro Carreira trouxe para Lisboa a sua técnica de maturação. Apresenta-a no Barbela, numa simples mas progressiva carta de peixe e marisco. Em breve, vai servir também o bar Bela.
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Para comprar
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ModaLisboa
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De Çal Pfungst a Francisca Nabinho, seis jovens apresentaram na Workstation da ModaLisboa. Tentam equilibrar design de autor e indústria, mas para já as marcas próprias são hobby de fim de semana.
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Para saber
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Moda
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Em 1860 Charles Frederick Worth, o "pai da alta costura", exibia as suas criações em modelos reais no próprio atelier em Paris. 175 anos depois, os desfiles são verdadeiros espetáculos de 15 minutos.
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Família Real Britânica
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A mulher que em 2021 acusou o príncipe de abuso sexual e que tirou a própria vida em abril deste ano deixou um livro de memórias com pormenores de como entrou para a rede sexual de Epstein e Maxwell.
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Música
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Figura cimeira da neo-soul e do R&B norte-americano, a família revelou que o cantor estava a lutar contra um cancro no pâncreas que acabou por vitimá-lo.
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Música
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À boleia dos 40 anos da FLAD, o concerto “Amália na América" trouxe Raquel Tavares, Ricardo Ribeiro e Cristina Branco à famosa sala nova-iorquina, acompanhados pela Orquestra Sinfónica Portuguesa.
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Conflito Israelo-palestiniano
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Espanha, Eslovénia, Irlanda e Países Baixos querem expulsar Israel da Eurovisão. Votação é adiada um mês "após desenvolvimentos" em Gaza. Áustria e Alemanha querem Telavive a participar.
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Música
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Mais de duas horas de concerto, 26 canções e outros tantos músicos, gospel, rock, punk, blues, nalgum do melhor português que tem tido a pop nacional. Foi a consagração de Samuel Úria no Coliseu.
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Cinema
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O anúncio partiu da própria família da atriz, que também aproveitou para agradecer aos fãs pelas "mensagens extraordinárias de amor e apoio". Diane Keaton morreu dia 11 de outubro, aos 79 anos.
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Atrizes
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Diane Keaton foi sempre alheia a tendências. Atravessou décadas de fato e gravata, fez carreira nas comédias românticas e vingou no Instagram, com dicas de "styling" e guaxinins. Morreu aos 79 anos.
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Desfile
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A edição de 2025 decorreu na passada quarta-feira e trouxe mais uma vez à passerelle todos os tipos de corpos: da grávida a abrir o desfile, passando por atletas, plus size e as anjos tradicionais.
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Passeio das Virtudes
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No ar há 35 anos, é apresentado por Fernando Mendes há mais de 20. Mas mais do que um concurso, é um encontro de vizinhos que nunca se conheceram. O que se passa nos bastidores deste fenómeno da TV?
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Família Real Britânica
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No Dia Mundial da Saúde Mental, Rhian abriu as portas de casa ao príncipe, que à mesa de chá conversou com a mulher sobre o suicídio do marido, na sequência da morte do filho de um ano.
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Um objeto
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