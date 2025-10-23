Aqui regresso só para fazer um desabafo.

No centro de Lisboa há um prédio que foi projetado para ser um jornal, um prédio que, imagine-se, foi de facto um jornal, mas que agora é morada de apartamentos de luxo, porque o conforto também (será “sobretudo”?) se mede pelo preço do metro quadrado e, assim sendo, a loja do rés-do-chão foi pelo mesmo caminho e ganhou nome em estrangeiro, num inglês que veio de Itália.

Não é surpresa, nem a transformação do edificado, nem a mistura de sotaques, como poderia isto ser surpresa na mesma semana em que do museu mais visitado do mundo saíram sem convite as joias do tempo de Napoleão e não só, joias que pertenceram depois à coleção de Eugénia de Montijo, o de Espanha, que a imperatriz dali partiu para a corte de Napoleão, então já o terceiro.

São voltas, amores, são as voltas da gandaia, diria Margaret Thatcher, ela própria dada às suas voltas, pelas ilhas, pelo mundo, sempre atenta ao que vestia, ao que levava ao pescoço, ao que carregava no braço com documentos, uns trocos, talvez, umas chaves, coisa modesta, menos no pensamento, que até a roupa era ideologia, atitude, garantia de posição irredutível, como quem diz que há coisas que não enganam.

Está tudo baralhado, confere, daí que o desabafo tenha a ver com a tristeza que é a dificuldade (será impossibilidade?) de encontrar um cozido à portuguesa antes do outono, tragédia incompreensível, vá lá que essa tontice está a chegar ao fim e o mundo volta a ser um lugar bom, porque é no cozido que tudo fica baralhado com o maior dos sentidos, que alguma coisa nos troque as voltas para conseguirmos chegar à felicidade — e se for efémera, repetimos, pedimos outra dose.