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Aqui regresso só para fazer um desabafo.
No centro de Lisboa há um prédio que foi projetado para ser um jornal, um prédio que, imagine-se, foi de facto um jornal, mas que agora é morada de apartamentos de luxo, porque o conforto também (será “sobretudo”?) se mede pelo preço do metro quadrado e, assim sendo, a loja do rés-do-chão foi pelo mesmo caminho e ganhou nome em estrangeiro, num inglês que veio de Itália.
Não é surpresa, nem a transformação do edificado, nem a mistura de sotaques, como poderia isto ser surpresa na mesma semana em que do museu mais visitado do mundo saíram sem convite as joias do tempo de Napoleão e não só, joias que pertenceram depois à coleção de Eugénia de Montijo, o de Espanha, que a imperatriz dali partiu para a corte de Napoleão, então já o terceiro.
São voltas, amores, são as voltas da gandaia, diria Margaret Thatcher, ela própria dada às suas voltas, pelas ilhas, pelo mundo, sempre atenta ao que vestia, ao que levava ao pescoço, ao que carregava no braço com documentos, uns trocos, talvez, umas chaves, coisa modesta, menos no pensamento, que até a roupa era ideologia, atitude, garantia de posição irredutível, como quem diz que há coisas que não enganam.
Nada disto está errado nem é caso para admiração, já que este mundo é o mesmo em que um homem que cai de uma cadeira serve para purgar os males da banalidade quotidiana e para nos fazer rir, em que o trabalho garante subsistência, obrigações e pouco mais, aliás, trabalhamos muito para descansar, mas também descansamos porque a seguir temos de ir trabalhar, é uma matemática aparentemente simples que só guarda complicações, como a da flauta nas aulas de Educação Musical, ficamos na dúvida se vale a pena ou não.
Está tudo baralhado, confere, daí que o desabafo tenha a ver com a tristeza que é a dificuldade (será impossibilidade?) de encontrar um cozido à portuguesa antes do outono, tragédia incompreensível, vá lá que essa tontice está a chegar ao fim e o mundo volta a ser um lugar bom, porque é no cozido que tudo fica baralhado com o maior dos sentidos, que alguma coisa nos troque as voltas para conseguirmos chegar à felicidade — e se for efémera, repetimos, pedimos outra dose.
Até à próxima.
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Lojas
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Os murais de Almada Negreiros, feitos especialmente para o edifício de Pardal Monteiro que ganhou o Prémio Valmor, continuam nas paredes. A novidade é a chegada da luxuosa Eleventy Milano à Liberdade.
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Celebridades
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Eriksson permitiu que as mulheres dos futebolistas integrassem a comitiva na Alemanha e elas foram a atração no grande circo de Baden-Baden. Depois veio Portugal e o fim da farra no Mundial de 2006.
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Casas Reais
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Pioneira na alta-costura, teve papel ativo na construção do Canal do Suez, levou a realeza a Biarritz, foi pioneira na "fashion diplomacy" e para muitos foi "a primeira influencer".
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França
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Autoridades francesas divulgaram oficialmente lista das peças roubadas do Louvre e que ainda não foram encontradas. Nas oito joias estão cravados milhares de pedras preciosas, a maioria diamantes.
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Moda
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A carteira entrou no dicionário Oxford, os power suits foram imagem de marca, e só trocava o tom dos Tories por encarnado fora do Reino Unido. Usou calças apenas uma vez. Mas mostrou quem as vestia.
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Moda
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Das lojas físicas à febre das compras online, as novas gerações já só querem roupa em segunda mão? E o jeito que isto dá a quem tem filhos pequenos.
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Cultura
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Fomos ver “Deliver Me From Nowhere”, que já está nas salas portuguesas. Será que o “boss” tem lugar no grande ecrã? Que tal a prestação do ator Jeremy Allen White? E qual o legado do álbum “Nebraska”?
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Cultura
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Os novos livros sobre o ex-primeiro ministro e a dupla Lennon/McCartney fazem parte do lote de propostas desta semana, tal como Daniel Jonas, a série “Task” e ainda Paul Thomas Anderson.
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Cinema
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"Os Novos Vizinhos", de André Téchiné, o filme de terror português "O Velho e a Espada", e “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, são as escolhas de Eurico de Barros esta semana.
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Música
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O novo disco, "Parents' House", inspirado pelo tempo, a família e a finitude; o papel de quem tem influência mediática; a música como necessidade educativa. Entrevista com o maestro e compositor.
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Séries
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O que acontece quando sentimos a formatação da vida corporativa como um ataque pessoal? Tim Robinson tenta responder nesta nova série de humor, para ver na HBO Max.
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Séries
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Estreou-se quando voltávamos do verão. Foi crescendo semana após semana, como a televisão em tempos fez. E agora, após o último episódio, assumiu-se como uma das melhores séries do ano.
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Séries
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Os próximos dias vão dar-nos o regresso de uma comédia romântica de sucesso, um musical com Tilda Swinton, jornalismo de guerra e o melhor basket profissional no streaming.
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Séries
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No final dos novos 6 episódios, Susana Verde sentiu falta do ponto-rebuçado da história de há dois anos e de personagens que não voltaram. Mas garante: o sucesso novamente mais do que justificado.
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Livros
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Mais de 10 anos após a última incursão pelos subúrbios de Lisboa, o publicitário escritor emigrado em Tóquio volta à sátira, entre as empresas, a máfia e a ameaça de uma mulher, em "A Chefe dos Maus".
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Escritores
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Não é o tempo da despolitização da literatura, alerta o francês. "Nesta atmosfera fascista sufocante em que vivemos, os escritores não podem escrever só as suas historinhas", diz em entrevista.
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Música
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A festa dos 45 anos da banda teve os filhos em palco, acrobacias aéreas, os êxitos de sempre e muita devoção. Assim foi o primeiro de quatro concertos especiais, entre o Porto e Lisboa.
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Livros
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É uma tarefa abençoada pelos livros religiosos, procurada pelos trabalhadores e usada pelos patrões. Um novo livro procura-lhe a origem, as virtudes, os obstáculos e as formas que pode apresentar.
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Exposições
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Até fevereiro de 2026, o Museu Guggenheim, no País Basco, dedica-se a mostrar a abstração — e todas as camadas — de uma das mais reconhecidas artistas portuguesas do pós-guerra.
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Um objeto
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