Era pergunta para milhão de libras: para quando o reencontro entre o Rei Carlos III e Harry? De regresso ao Reino Unido, para uma visita de quatro dias, o suspense adensou-se desde que o duque de Sussex aterrou em Heathrow esta segunda-feira, vindo da Califórnia. Se a turbulência varre a Europa, também dentro de palácios se impunha um novo episódio da “cimeira da paz”, para uma certa trégua entre pai e filho. Ao final do terceiro dia, e depois de uma agenda marcada por galas e deslocações solidárias, o príncipe reuniu-se por fim para um chá com o monarca, que interrompeu a habitual estadia de fim de verão na Escócia. Clarence House confirmou a chegada ao local pelas 17h20, bem como a saída de Harry quase uma hora depois. Há um ano e sete meses que não se viam, depois de Carlos III ter anunciado publicamente que enfrentava o cancro. Sobre os temas em cima da mesa, o que terão falado ou calado, resta-nos imaginar quantas colheres de açúcar terão sido precisas para adoçar os ânimos. Em Londres, a paralisação no metro condicionou o trânsito à superfície e atrasou a marcha do duque. Por Lisboa, esperemos que a estudante recém-chegada não seja afetada pelos mesmos constrangimentos nos transportes públicos. Dias antes da chegada a Portugal da filha mais nova dos Reis de Espanha, a Sâmia Fiates visitou as instalações da Forward College, onde a co-fundadora Céline Boisson garante que não há tratamento especial para alunos “high profile”. Mas a infanta Sofía, que começou o ano letivo esta semana, cumprindo a primeira de três etapas do programa universitário, não é bem uma aluna qualquer — mesmo se preferir utilizar os transportes públicos da capital para se deslocar entre a residência em Benfica e a zona do Chiado. A acompanhar os seus primeiros passos entre a Rua das Flores e o Bairro Alto, a Carolina Sobral pôde confirmar como a sua equipa de segurança tem a lição bem estudada, enquanto a irmã de Leonor se diluía com rapidez entre o grupo de colegas. Também sondou as imediações. Há quem tema pelo impacto no negócio, quem já tenha cumprimentado a “super simpática” infanta, e até quem suspire pelo dia em que ela apareça para “comprar pão”. Até para a semana.