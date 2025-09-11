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Era pergunta para milhão de libras: para quando o reencontro entre o Rei Carlos III e Harry? De regresso ao Reino Unido, para uma visita de quatro dias, o suspense adensou-se desde que o duque de Sussex aterrou em Heathrow esta segunda-feira, vindo da Califórnia. Se a turbulência varre a Europa, também dentro de palácios se impunha um novo episódio da “cimeira da paz”, para uma certa trégua entre pai e filho. Ao final do terceiro dia, e depois de uma agenda marcada por galas e deslocações solidárias, o príncipe reuniu-se por fim para um chá com o monarca, que interrompeu a habitual estadia de fim de verão na Escócia. Clarence House confirmou a chegada ao local pelas 17h20, bem como a saída de Harry quase uma hora depois. Há um ano e sete meses que não se viam, depois de Carlos III ter anunciado publicamente que enfrentava o cancro. Sobre os temas em cima da mesa, o que terão falado ou calado, resta-nos imaginar quantas colheres de açúcar terão sido precisas para adoçar os ânimos.
Em Londres, a paralisação no metro condicionou o trânsito à superfície e atrasou a marcha do duque. Por Lisboa, esperemos que a estudante recém-chegada não seja afetada pelos mesmos constrangimentos nos transportes públicos. Dias antes da chegada a Portugal da filha mais nova dos Reis de Espanha, a Sâmia Fiates visitou as instalações da Forward College, onde a co-fundadora Céline Boisson garante que não há tratamento especial para alunos “high profile”. Mas a infanta Sofía, que começou o ano letivo esta semana, cumprindo a primeira de três etapas do programa universitário, não é bem uma aluna qualquer — mesmo se preferir utilizar os transportes públicos da capital para se deslocar entre a residência em Benfica e a zona do Chiado. A acompanhar os seus primeiros passos entre a Rua das Flores e o Bairro Alto, a Carolina Sobral pôde confirmar como a sua equipa de segurança tem a lição bem estudada, enquanto a irmã de Leonor se diluía com rapidez entre o grupo de colegas. Também sondou as imediações. Há quem tema pelo impacto no negócio, quem já tenha cumprimentado a “super simpática” infanta, e até quem suspire pelo dia em que ela apareça para “comprar pão”.
Até para a semana.
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Para fazer
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Cinema
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"Downton Abbey: Grand Finale", um documentário sobre Natália Correia, o francês "Les Amandiers-Jovens para Sempre" e "The Long Walk-O Desafio", são as escolhas desta semana de Eurico de Barros.
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Cinema
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Reconhecemo-lo no novo "Céus e Infernos"? É inesperado e é claramente um filme de Spike Lee, menos quando isso não parece nada óbvio. Já está disponível na Apple TV+.
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Dança
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Para uns incompreensível, para outros fabulosa, a peça da coreógrafa que se estreou em julho no Festival d'Avignon, em França, abre-se ao olhar português este mês. Primeiro em Lisboa, depois no Porto.
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Séries
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A grande notícia da semana é o regresso do criador de "Mare of Easttown", com uma nova produção. Mas também há Robin Wright a espalhar charme (e não só) e um Dexter que parece não ter descanso.
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Cinema
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É o filme de abertura do Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, que regressa de 09 a 15 de setembro. O encerramento faz-se com de "The Home", conto de terror de James DeMonaco.
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Para comer
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Restaurantes
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O verão trouxe nove novos restaurantes a Lisboa, como o Bica do Sapato. Já em setembro chega o Broto de Pena Bastos e em outubro os novos JNcQUOI.
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Restaurantes
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A partir de sexta-feira, Leopoldo Garcia Calhau vai abrir as portas de casa para receber 8 clientes para um jantar intimista onde os vinhos comandam mas não falta a comida, inspirada no Mediterrâneo.
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Gelados
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Nos últimos dois meses abriram em Lisboa três novos espaços que prometem levar os gelados pelo outono adentro. De Campo de Ourique à Baixa, passando pelo Chiado, são a Myka, a Brera e o Fresco.
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Guia Michelin
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O chef Henrique Sá Pessoa vai fechar o Alma, onde alcançou duas estrelas Michelin, para se dedicar a um projeto mais pessoal. Nova abertura está prevista para o início de 2026.
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Para comprar
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Decoração
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Famoso nas redes sociais, o designer assina uma nova coleção para a IKEA. Em entrevista, fala dos desafios de criar peças a preços "acessíveis", sobre a influência da moda, e de Jonathan Anderson.
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Para ler
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Crítica de Livros
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Reedição do curto romance da escritora russa, esta é a história de um velório familiar que, ao juntar opostos e contraditórios peculiares, espelha a complexidade das relações pessoais.
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Crítica de Livros
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Barrigas de freira, papos de anjo, cavacas e ferramentas. Há mais, foram reunidos em exposição e são também agora protagonistas de um livro-catálogo que quer ser referência na doçaria portuguesa.
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Para saber
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Casas Reais
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Ao Observador, a co-fundadora da Forward College, Céline Boisson, diz que não há tratamento especial para alunos "high profile". A filha dos Reis de Espanha começa o ano letivo esta semana.
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Casas Reais
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Sempre atentos, pelo menos dez agentes acompanham a recente vida universitária da infanta espanhola no Largo do Barão de Quintela. Mas nas redondezas, no Chiado, há quem não saiba da sua chegada.
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Família Real Britânica
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Quando se assinalam três anos sem Isabel II, o príncipe regressa a Londres para quatro dias de agenda e começou a jornada em Windsor, junto ao túmulo da antiga monarca.
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Família Real Britânica
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Ainda não chegou ao ponto de frequentar os transportes público, mas atualmente sem direito a escolta para abrir caminho pelo trânsito, o príncipe viu atrasada a chegada ao destino, em Nottingham.
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ModaLisboa
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A próxima edição, que decorre de 1 a 5 de outubro, será maior: um dia extra, mais 16 designers e marcas, eventos off location em outros cinco pontos da cidade e apoio do Turismo de Portugal.
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Moda
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Em meados de 90, a moda entregou-se ao niilismo, excessos e magreza extrema. E fazer check in para reabilitação tornou-se elemento de status. O declínio acentuou-se com a morte de um fotógrafo.
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Cinema
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A produtora é homenageada na edição deste ano do MOTELX, festival de cinema de terror que começa esta terça-feira em Lisboa. Falámos com ela sobre Hollywood, as mulheres no cinema e Roger Corman.
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Cultura
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Peter Sellers nasceu há 100 anos e Eurico de Barros recorda o genial ator cómico inglês e as suas personagens mais notáveis e emblemáticas. Mas também o lado obscuro da sua personalidade.
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Música
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"Ser artista é uma tentativa de conectar as almas das pessoas em todo o mundo" disse Lady Gaga no discurso de agradecimento naquele que é o primeiro prémio da noite a ser entregue.
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Música
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Vocalista morreu aos 81 anos vítima de doença prolongada. A banda marcou sobretudo os anos 70, com êxitos como Goodbye Stranger, Breakfast in America ou Logical Song.
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Humor
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Deixou o grupo que criou em 2011, mas está a chegar a Portugal com o agente que todos adoram, em "Peçanha — Protocolo de Segurança". Antes disso, falámos da carreira, do humor e da dura adolescência.
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Atores
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Em 2019, um dos protagonistas da série “Empire” foi agredido em Chicago. Mas, segundo a polícia, foi uma farsa criada ppelo próprio. Um documentário da Netflix coloca frente a frente as duas versões.
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Passadeira Vermelha
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A música celebrou-se este domingo nos MTV Video Music Awards com escolhas de visuais divertidos. Doja Cat inspirou-se nos anos 80 enquanto Sabrina Carpenter apostou num vestido em renda vermelho.
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Festival de Veneza
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“The Voice of Hind Rajab”, de Kaouther Ben Hania, ficou com o segundo prémio mais importante. Benny Safdie é o melhor realizador por “The Smashing Machine”. Veja aqui o palmarés completo.
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História
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Entre conquistas em África, eleições em França e conspirações na Rússia, em 1885 os jornais portugueses paravam para ver como um colina em Lisboa era conquistada com "o mais extraordinário sucesso".
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Moda
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Donatella Versace foi uma das primeiras a prestar uma homenagem ao amigo, no velório no Armani/Teatro, em Milão. O corpo permanece em câmara ardente durante o próximo domingo. O funeral é na segunda.
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Calçado
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O BioShoes4All procura soluções sustentáveis para a indústria dos calçados: incluindo o desenvolvimento de materiais com caroço de azeitonas ou cascas de mexilhão. Estão em destaque em Milão.
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Moda
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Da Met Gala aos designers reconhecidos pela LVMH ou Anna Wintour, até o fim do ano espera-se que os sapatos nacionais estejam em pelo menos 10 desfiles entre Paris, Londres e Nova Iorque.
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Um objeto
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