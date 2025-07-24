A receita permanece inalterada — e secreta — desde 1837. É por isso que uma das peças-chave nesta história só poderia ser um cofre. Neste caso, ao longo de quase 200 anos, pelo menos três abrigaram o precioso conteúdo, onde se lerá o elenco de ingredientes e respetivas quantidades. A partir de setembro, enquanto espera para provar um pastel de Belém, vai poder ver esse aliado do sigilo exposto na loja. “Vai ser a primeira vez que vamos ter à vista o cofre onde se esconde a receita”, conta ao Observador Gracinha Viterbo, a designer de interiores responsável pela intervenção que já começou, e deve decorrer ao longo do próximo ano no espaço icónico em Belém, e nas demais salas da pastelaria, ao mesmo tempo em que esta continua em funcionamento.