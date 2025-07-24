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A receita permanece inalterada — e secreta — desde 1837. É por isso que uma das peças-chave nesta história só poderia ser um cofre. Neste caso, ao longo de quase 200 anos, pelo menos três abrigaram o precioso conteúdo, onde se lerá o elenco de ingredientes e respetivas quantidades. A partir de setembro, enquanto espera para provar um pastel de Belém, vai poder ver esse aliado do sigilo exposto na loja. “Vai ser a primeira vez que vamos ter à vista o cofre onde se esconde a receita”, conta ao Observador Gracinha Viterbo, a designer de interiores responsável pela intervenção que já começou, e deve decorrer ao longo do próximo ano no espaço icónico em Belém, e nas demais salas da pastelaria, ao mesmo tempo em que esta continua em funcionamento.
Entre janeiro e março o acesso passa a ser pela nova loja para que o balcão principal seja remodelado, e depois os outros espaços de forma faseada. Como se intervém num clássico da cidade? Das paredes e tetos revestidos em azulejos azuis e madeira ao piso quadriculado preto e branco, o ateliê abriu as portas deste projeto de renovação à Sâmia Fiates.
Já que falamos de doçaria, a sobremesa não será esquecida no próximo capítulo do restaurante Bica do Sapato, onde a pastelaria ficará sob o comando de Joaquim Sousa, autor da famosa flor de chocolate que se abre. Reduto icónico do começo do novo milénio, fiel companheiro do vizinho Lux, “o Bica” vai reabrir portas no Cais da Pedra, em Lisboa, com o mesmo nome mas pronto para um virar de página. Seis anos depois de ter “fechado para obras”, os chefs Milton Anes e Hugo Guerra ultimam os testes na cozinha, onde se aplicará um receituário português moderno. Já pode ler tudo sobre as principais novidades, do horário matinal ao serviço de delivery, dos interiores à cerâmica.
Um pouco mais a sul, no litoral alentejano, há peixe cru e na brasa para descobrir num chalet escondido nas dunas da Comporta. A Carolina Sobral foi experimentar o novo Caché.
É muito provável que os pastéis de Belém estejam na check list da infanta Sofía quando começar oficialmente os seus estudos em Lisboa. Certa é a escola que irá frequentar e vários detalhes sobre o método de ensino. Entre o Bairro Alto e Benfica, a Sâmia desvenda um curriculum com direito a meditação e surf
Até para a semana.
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Para fazer
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Cinema
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"O Segundo Acto", do francês Quentin Dupieux, "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", e o filme palestiniano "A Uma Terra Desconhecida", são as escolhas desta semana de Eurico de Barros.
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Cinema
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Depois de “Democracia em Vertigem”, Petra Costa volta a interrogar o caminho do regime político no Brasil. Mas falta qualquer coisa a este novo documentário para chegar a ser a profecia que se propõe.
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Teatro
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O encenador suíço Milo Rau criou uma peça de 5 horas com base no julgamento por violação que chocou a França e o mundo. "The Pelicot Trial" mostrou-se esta sexta em Avignon. Chega a Lisboa em outubro.
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Séries
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Um novo capítulo da saga "Trainwreck", o final de "Sandman", um thriller falando em irlandês e o regresso de Adam Sandler: agora é decidir o que vai melhor que o tempo e o gosto de cada um.
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Música
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Sucessos gigantes, milhões de fãs e uma vida privada desfeita. O desdém da crítica e a admiração dos colegas músicos. A vida do "piano man" deu um fascinante documentário de quatro horas na HBO Max.
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Cinema
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Em "A Uma Terra Desconhecida", Mahdi Fleifel filma o desespero de dois primos palestinianos que querem deixar a Grécia, onde estão ilegalmente, pela Alemanha. Eurico de Barros dá-lhe duas estrelas.
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Para ouvir
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Música
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Do rock ao rap, indie ou mainstream, com diferentes sotaques, cores, texturas e feitios. A música nacional está viva e recomenda-se. Esta é uma possível playlist para os primeiros seis meses de 2025.
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Para ler
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Crítica de Livros
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Se enquanto leitores nos lembramos das personagens que conhecemos nos nossos romances favoritos, são os narradores o sustento das melhores narrativas. E é essa a grande virtude de "Lobos".
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Crítica de Livros
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"Como se não houvesse amanhã" junta 15 contos em torno do suicídio, que aparece como elemento em que culmina cada história, numa compilação díspar mas que não se repete.
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Para comer
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Cuidado: está quente
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Nasceu em Paris em 2020 mas foi agora que chegou cá, pelas mãos da Quinta da Comporta. Em francês, Caché significa "escondido" mas é aos olhos de todos que servem um menu mediterrâneo focado no peixe.
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Restaurantes
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A nova loja abriu em junho e é a primeira etapa de uma intervenção em todo o espaço, pela designer de interiores Gracinha Viterbo. Uma das novidades é um cofre que já guardou a receita secreta.
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Restaurantes
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Seis anos depois de "fechar para obras", Bica do Sapato vai reabrir. Com a cozinha ainda em fase de testes, o regresso está marcado para breve com um espaço remodelado e cozinha portuguesa moderna.
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Para saber
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Humor
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No Brasil, foi condenado a mais de oito anos de prisão por piadas consideradas discriminatórias. Em Portugal, na Festa do Livro de Oeiras, falou-nos sobre a sentença e sobre os limites do humor.
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Cinema
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Conversa com o autor de “A Uma Terra Desconhecida” que visitou recentemente o Curtas – Vila do Conde, no âmbito de uma retrospectiva completa do seu trabalho.
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Música
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A partir da infância de terror e de uma Birmingham metalúrgica, mudou a história do rock'n'roll, sobreviveu e renasceu sucessivamente e, mesmo morrendo aos 76, ganhou lugar entre os que não acabam.
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Cinema
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Ricardo Neto foi pioneiro do cinema de animação em Portugal e autor de obras como a série filmada "O Romance da Raposa" e de curtas-metragens de animação como "O Tapete Vivo".
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Cinema
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Guillermo Del Toro, Baumbach e Jarmusch, mais nomes grandes no concurso. Fora de prova, Herzog, Lucrecia Martel, Sokurov e Tsai Ming-Liang. De 27 de agosto a 6 de setembro.
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Moda
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"Marc by Sofia" é o título que pisca o olho à entretanto extinta linha Marc by Marc Jacobs mas que promete recuar até aos tempos mais infames e lendários. Estreia-se no próximo Festival de Veneza.
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Guia Michelin
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O chef Benoît Sinthon, do restaurante Il Gallo d'Oro, fará a coordenação gastronómica do evento que decorrerá no Hotel Savoy Palace, na capital madeirense. Em 2027, a gala será na região Centro.
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Lifestyle
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Atriz australiana terá pedido uma autorização de residência em Portugal e sabe-se agora que estará em processo de compra de uma propriedade no Costa Terra Golf & Ocean Club, na Comporta.
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Moda
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Marca confirma ao Observador que "recentemente terceiros tiveram acesso a dados". A principal marca do grupo francês de luxo LVMH garante aos clientes que não foram recolhidos dados financeiros.
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Família Real Britânica
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O filho mais velho de William e Kate, segundo na linha de sucessão ao trono, completa esta terça-feira, 22 de julho, 12 anos. E a imagem escolhida é parte de uma sessão fotográfica com os irmãos.
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Viral
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A tecnológica anunciou este sábado que Andy Bryon demitiu-se do cargo de CEO, um dia depois da empresa ter aberto uma investigação interna ao affair que foi revelado no concerto dos Coldplay.
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Moda
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A maison francesa criadora da célebre Birkin cresce na contramão da indústria da moda, que tem registado quedas nos últimos anos. É administrada por holdings familiares com mais de 100 herdeiros.
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Casas Reais
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De Charlotte Casiraghi a Carolina do Mónaco, os Grimaldi reuniram-se em peso para um dia importante no principado.
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Casas Reais
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Al Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud sofreu um acidente aos 15 anos e estava em coma desde então. Foi o pai a anunciar a morte do filho, aos 36 anos.
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Casas Reais
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Criada em 2021 e financiada por multimilionários franceses, a Forward College começou com jovens líderes políticos e pré-selecionados para o The Voice. Agora recebe a filha dos Reis de Espanha.
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Viral
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Mia Zelu partilhou fotografias nas bancadas do torneio de ténis e encantou um jogador de críquete indiano, mas na verdade nunca existiu: é uma criação de inteligência artificial.
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Costa da Caparica
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Numa praia muito procurada, mas onde poucos ficam para o fim de semana, investidores franceses a viver em Portugal querem captar novos clientes ao renovado hotel mais antigo da Costa da Caparica.
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Trio de humoristas barrado à chegada a Moçambique, onde ia apresentar "Tons de Comédia". Maputo diz que iam sem visto. Mondlane vê razões políticas. Quem são os comediantes? Que espetáculo é este?
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Podcast Plus
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A primeira foi parar à representação após uma lesão no joelho, a segunda já inventava peças com várias personagens (que só ela fazia) quando era miúda. Estão juntas no podcast "O Zé Faz 25".
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Um objeto
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