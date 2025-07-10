Tive uma ideia. Partilho-a sem que alguém me tenha perguntado alguma coisa, só porque posso. Imaginem que no decorrer banal e quotidiano da vida, sempre que alguém avançasse na direção trágica de um enorme disparate, fosse possível parar, raciocinar com sensatez sobre o triste ato prestes a acontecer e trocá-lo por um livro? À primeira vista, dir-me-iam: “Estás a levar longe de mais esses exercícios palavrosos que protagonizas sempre que tens de assegurar a newsletter que a Maria Ramos Silva não pode fazer por razões mais do que atendíveis”. Não nego. Mas ultrapassada essa primeira reação, não vos parece que, se tal fantasia fosse possível, não seria tudo mais bonito e mais simples? Se têm dúvidas, dou-vos exemplos concretos: Sempre que um passageiro num transporte público considerasse boa ideia fazer scroll infinito na lista de vídeos de uma rede social com o volume no máximo e sem auriculares ou headphones, o grande destino das coisas haveria de atribuir-lhe um livro em antecipação, gerando na pessoa em causa uma paixão ardente pela leitura que não mais seria substituída por nenhum 5G ou sistema de de transmissão de dados que se seguisse. Sempre que alguém considerasse sequer a hipótese de fazer uma carbonara com natas em vez de usar ovo, essa pessoa automaticamente lia um livro e o crime gastronómico não aconteceria, nem nesse momento nem nunca, graças à arte literária, que tem tendência a mostrar por A+B o que é o bom gosto (ou a ausência do mesmo). Sempre que alguém ousasse tornar público um desgraçado juízo sobre ficção televisiva, jurando a pés juntos que “Breaking Bad” é melhor do que “Os Sopranos”, essa infeliz figura seria antecipadamente entregue à leitura de um romance — qualquer um — percebendo através do poder da narrativa que há histórias inultrapassáveis e que certas personagens são mais do que meras hipóteses de pessoas por concretizar. E podíamos levar isto mais longe, cumprindo funções ainda mais úteis: Sempre que alguém decidisse que é com violência que se resolve seja o que for, era cair-lhe um livro nas mãos, garantindo que as ditas estariam ocupadas e que o prazer das letras passasse a ocupar tanto espaço que, a haver estaladão, só se fosse de emoções. Sempre que qualquer pessoa julgasse a vida de outrém à luz dos seus particulares preconceitos, era dar-lhe a melhor das ficções, com a total confiança de que, na vida imaginada por outros, tal individualidade encontrasse respostas para as próprias e reais angústias, evitando desnecessárias avaliações patetas e conclusões infantis. Sempre que uma alma pouco abençoada por qualquer deus demorasse demasiado tempo a perceber que o mais importante nesta e noutras vidas — dependendo do credo — é estarmos uns com os outros, brindando sempre, seja com copos, abraços ou noutra modalidade, pois então que o dono de tal pequenez encontrasse nas páginas de um grande clássico a paz de espírito para não mais perder tempo com asneiras facilmente corrigíveis. Tanto parágrafo para vos dizer isto: a literatura salva. E é pela leitura que o milagre se dá. O curioso é que, ao contrário daquilo que a história dos milagres tem tendência a deixar como certo, este ato quase mágico e praticamente divino está disponível em todo o lado ao mesmo tempo, mais fácil impossível. Aliás, é tão simples que é possível começar muito cedo com o melhor dos hábitos. Olhai atentamente para a lista que a Ana Dias Ferreira fez esta semana: livros para crianças e jovens, de diferentes idades, para que o verão seja incubadora de coisas boas, frutos a colher nas outras estações. Porque é que não está toda a gente a ler em vez de estar tanta gente a falhar? Andai lá. Não dói. Juro. Até breve.