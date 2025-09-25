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Com o outono em definitivo à porta, a cidade retoma o seu ritmo frenético. À mesa ou nas compras, o desafio é tentar compilar todas as novidades em Lisboa antes que o calendário natalício se imponha (não, não estamos a exagerar, a agenda já começa a espremer-se para encaixar os próximos reptos e já sabe que até final do ano é um sopro).
Entre a velha guarda castiça e o miolo dos n0vos destinos, a Carolina Sobral encheu-se de pão. Primeiro no resistente Triângulo da Ribeira, no Cais do Sodré, onde a fila se forma diariamente em busca de uma bifanita, ou bifaninha. Depois, um pouco mais acima, na Rua das Flores, onde o Sem Côdea do chef António Lobo Xavier revê as opções quando o assunto são as sanduíches. Ah, e os cocktails, porque há poucos combos mais felizes.
A curta distância, no Chiado, a Sâmia Fiates passou pela loja da Vida Portuguesa para conhecer as jardineiras da Favorite People. A marca de Madalena e Rita Rugeroni acaba de lançar Folclore, uma coleção inspirada em símbolos portugueses, e prepara-se para abrir novos pontos de venda em Lisboa. Boas notícias também para os fãs da concept store The Feeting Room: entre a experiência de lifestyle e a descoberta de novas marcas alternativas, o projeto fundado há dez anos no Porto por Guilherme Pinto de Oliveira e Edgar Ferreira instala-se na coração do retalho alternativo em Alcântara, a Lx Factory.
De regresso ao centro, e à zona histórica da cidade, é entre o Castelo e Alfama que Lauren Kennedy Malpas promove mais talento independente, ligando os pontos de um bairro e de uma comunidade que pode viver entre o artesanato local e o contributo forasteiro. Castle HI HI HI é o novo estúdio criativo e loja onde encontra livros Stolen Books, edições especiais Cutipol, aerogramas Isa Toledo para treinar a escrita e o desenho, a cerveja do padre Edgar Clara, e ainda as peças que resultam da primeira colaboração criativa, com a designer portuguesa Constança Entrudo.
Até para a semana.
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Para fazer
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Cinema
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O filme islandês "No Romper da Luz", a nova versão da fita de 1984 "The Toxic Avenger", e "Batalha Atrás de Batalha", de Paul Thomas Anderson, são as escolhas desta semana de Eurico de Barros.
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Cinema
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O Lisboa Film Festival vai abrir com "Father Mother Sister Brother" e contará com a presença do ator brasileiro Wagner Moura e dos cineastas Olivier Assayas e Hal Hartley. De 7 a 26 de novembro.
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Casas Reais
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A cama onde há quase 200 anos morreu o antigo Rei de Portugal e primeiro Imperador do Brasil ardeu num incêndio em 1934. Agora, a Sala de D. Quixote passa a ter uma peça exatamente igual à original.
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Séries
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A semana começa calma mas fica carregada de estreias a partir de quarta-feira. Algumas novidades, alguns regressos, entre os quais uma nova temporada de "Slow Horses" que, garantimos, é um deleite.
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Cinema
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Em "Batalha Atrás de Batalha", o realizador americano inspira-se em Thomas Pynchon e empilha comédia negra, acção histérica, drama familiar e panfleto político. Eurico de Barros dá-lhe uma estrela.
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Serralves
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A programação do evento, que atrai anualmente dezenas de milhares de visitantes, propõe este ano 150 atividades gratuitas que aliam expressão artística, inovação e sensibilização ambiental.
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Cultura
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No dia 5 de outubro, data do aniversário, a entrada será gratuita e o museu inaugura duas novas exposições, uma delas intitulada "Formas no Espaço... através da Luz (no Tempo"), de Cerith Wyn Evans.
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Séries
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A história de três amigas que, de repente, estão a cavar um buraco no meio da mata, para praticar a boa e velha ocultação de cadáver. Como é que estas moças vieram aqui parar? Para ver na RTP Play.
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Cinema
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A partir de imagens recolhidas por Eugen Schüfftan, Daniel Blaufuks e Matthew Herbert recuperaram um dia incógnito de 1940. Para ver no Theatro Circo, em Braga, e na Culturgest, em Lisboa.
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Arte
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Durante dois meses, a bienal de arte propõe a redescoberta do território entre performances, concertos, exposições e caminhadas. Organização estima 15 mil visitantes.
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Para comer
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Comida
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Só fecham portas ao domingo, depois da semana a servir tanto os habituais como os cada vez mais turistas. A recebê-los há 41 anos está Vítor Creado, o homem da bifana no diminutivo. Vende 300 por dia.
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Restaurantes
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O novo sandwich bar do Chiado é uma casa de sandes que vai além do pão. Entre twists clássicos e apostas irreverentes, há cocktails para provar até às 2h00. Se a fome chamar, pede-se um cachorrinho.
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Para comprar
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Moda
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Ao longo de 20 anos na capital francesa, foi a loja preferida dos aficionados da moda. Regressa em formato pop up na Semana da Moda de Paris, durante uma exposição de Virgil Abloh no Grand Palais.
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Moda
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Fez carreira na alta costura de Paris nos anos 70 e 80, quando conheceu os líderes "dinossauros" de África. Agora mantém um atelier na Avenida da Liberdade, onde recebeu o Observador.
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Lojas
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Dez anos depois de abrirem portas no Porto, e três depois do Chiado, a concept store que cultiva um estilo de vida independente chega a Alcântara, destino do retalho alternativo. E há mais a caminho.
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Compras
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Uma nova loja e estúdio criativo quer virar a agulha para Alfama e Castelo. Abre portas com peças de Constança Entrudo e edições especiais do dia a dia, da cerâmica à cerveja do padre Edgar.
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Moda
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Na capital madrilena, Wes Gordon elevou a fasquia aumentando o tamanho da passerelle, a lista de convidados (1500) e os níveis de exuberância. Veja as imagens do desfile e dos convidados.
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Moda
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A marca de Madalena e Rita Rugeroni acaba de lançar Folclore, uma coleção inspirada em símbolos portugueses, e prepara-se para abrir novos pontos de venda em Lisboa.
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Moda
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O primeiro desfile será só em fevereiro, mas o novo diretor criativo já apresentou os primeiros registos da sua visão para a maison com a coleção "Família Gucci". E lança um filme com Demi Moore.
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Para ouvir
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Música
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Finalmente, está de volta a este mundo o álbum de 1973 que a dupla, então apaixonada, gravou antes de mudar os Fleetwood Mac e — convenhamos — a pop. Ouvindo bem, o que seria de nós sem estas canções?
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Cultura
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Um foi cancelado, o outro esteve em dúvida e todos têm um futuro pouco definido. É o humor ou é a política que os caracteriza? Porque é que incomodam? E em Portugal, o que é feito do formato?
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Cultura
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Um “Grito” em série e um em-padre no FBI à procura de bandidos; espiões solitários em livro e Rafaela Ferraz à procura das histórias dos mortos. Mais uma dose de dicas semanais do Pop Up.
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Para ler
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Livros
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Oito anos depois de "Origem", o autor best seller regressou. Em "O Segredo dos Segredos", Ana Bárbara Pedrosa reencontrou uma fórmula e anotou falhas e problemas. Inevitavelmente, leu até ao fim.
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Livros
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Criminóloga e mestre em Medicina Legal, Rafaela Ferraz é desde há muito fascinada por rituais fúnebres e histórias necrológicas. Em "Portugal de Morte a Sul" dá-lhes protagonismo. Falámos com ela.
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Para saber
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Assédio Sexual
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Associação quer que novela introduza uma "advertência informativa antes de cada episódio, acompanhada dos contactos das organizações de apoio especializadas". Plural não comenta.
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Cultura
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A sala do Porto, encerrada durante décadas, reabriu ao público durante um dia, antes da reabilitação que lhe há de restituir a função original, pela UAU. Mas, afinal, o que vai nascer ali?
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Cinema
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De um início sem aviso do cinema, rapidamente se transformou em modelo de interpretação e ideal de beleza. Marcou o cinema europeu, encantou Hollywood e trabalhou com Oliveira. Morreu aos 87 anos.
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Festival de San Sebastián
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A auto-estima, a confiança, a sexualidade, o abandono da profissão: nos primeiros dias do festival, destacou-se o novo trabalho de Alice Winocour, que se passa no mundo da moda.
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Celebridades
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Há 24 anos no mercado, a agência foi declarada insolvente em agosto, e mantém valores em dívida com Diana Chaves, Ana Guiomar e Sofia Ribeiro, que acusa Beatriz Lemos de "displicência e leviandade".
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Festival de San Sebastián
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A surpresa de “Ungrateful Beings”: pais preocupados com a dependência do telemóvel dos filhos (e tão ou mais dependentes que eles). Desplechin, Lafosse e Olmo Omerzu mostraram histórias de famílias.
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Casas Reais
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O filho do pretendente ao extinto trono sérvio e da princesa brasileira Maria da Glória de Orleans e Bragança casou-se com Vesna Jelic no passado fim de semana, numa cerimónia ortodoxa.
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Um objeto
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