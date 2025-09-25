Com o outono em definitivo à porta, a cidade retoma o seu ritmo frenético. À mesa ou nas compras, o desafio é tentar compilar todas as novidades em Lisboa antes que o calendário natalício se imponha (não, não estamos a exagerar, a agenda já começa a espremer-se para encaixar os próximos reptos e já sabe que até final do ano é um sopro). Entre a velha guarda castiça e o miolo dos n0vos destinos, a Carolina Sobral encheu-se de pão. Primeiro no resistente Triângulo da Ribeira, no Cais do Sodré, onde a fila se forma diariamente em busca de uma bifanita, ou bifaninha. Depois, um pouco mais acima, na Rua das Flores, onde o Sem Côdea do chef António Lobo Xavier revê as opções quando o assunto são as sanduíches. Ah, e os cocktails, porque há poucos combos mais felizes. A curta distância, no Chiado, a Sâmia Fiates passou pela loja da Vida Portuguesa para conhecer as jardineiras da Favorite People. A marca de Madalena e Rita Rugeroni acaba de lançar Folclore, uma coleção inspirada em símbolos portugueses, e prepara-se para abrir novos pontos de venda em Lisboa. Boas notícias também para os fãs da concept store The Feeting Room: entre a experiência de lifestyle e a descoberta de novas marcas alternativas, o projeto fundado há dez anos no Porto por Guilherme Pinto de Oliveira e Edgar Ferreira instala-se na coração do retalho alternativo em Alcântara, a Lx Factory. De regresso ao centro, e à zona histórica da cidade, é entre o Castelo e Alfama que Lauren Kennedy Malpas promove mais talento independente, ligando os pontos de um bairro e de uma comunidade que pode viver entre o artesanato local e o contributo forasteiro. Castle HI HI HI é o novo estúdio criativo e loja onde encontra livros Stolen Books, edições especiais Cutipol, aerogramas Isa Toledo para treinar a escrita e o desenho, a cerveja do padre Edgar Clara, e ainda as peças que resultam da primeira colaboração criativa, com a designer portuguesa Constança Entrudo. Até para a semana.