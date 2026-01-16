No Observador, levamos as eleições muito — mas mesmo muito — a sério. Por isso, nestas duas semanas de campanha tivemos um total de 18 jornalistas na estrada a seguirem os candidatos (e nem vale a pena tentar contar os que ficaram na redação também a escrever sobre o assunto). Repórteres do site, repórteres da rádio e repórteres fotográficos andaram por todo o país e percorreram dezenas de milhares de quilómetros. Eles nunca falharam — mas os carros, coitados, falharam. Ao segundo dia, o automóvel da equipa que estava com André Ventura ficou sem bateria; ao quarto dia, teve de ser trocado. Outros carros tiveram de ser compreensíveis com os jornalistas. Na quinta-feira, a chuva obrigou António José Seguro a acelerar e o automóvel do Observador, que remédio, correu atrás dele num percurso que ligou Montemor-o-novo, Póvoa de Lanhoso e Famalicão. Quando o jornalista da rádio João Gama acelerou depois de uma curta paragem numa estação de serviço, a grande repórter Rita Tavares sentiu que o carro ia com demasiado espaço. Olhou à volta e percebeu que tinham deixado para trás o fotojornalista Vasco Coelho. Travão a fundo e voltaram para trás. A melhor história do Rui Pedro Antunes, que esteve a seguir Gouveia e Melo, não aconteceu num veículo de quatro rodas — aconteceu num bote. Quando o almirante decidiu fazer uma descida de rafting no rio Paiva, nenhum jornalista se ofereceu para o acompanhar. A não ser, claro, o nosso editor de Política. Acabou o dia encharcado, mas conseguiu um exclusivo. Houve um dia em que os carros das três comitivas se juntaram à mesma hora no mesmo local. Foi na quarta-feira ao fim do dia no Porto. As equipas de André Ventura, Marques Mendes e Cotrim Figueiredo — e os jornalistas — assistiram juntos à final da Taça de Portugal no restaurante Cufra. Para alguns deles, a campanha estava quase a acabar. Para outros, tudo recomeça na segunda-feira. No domingo, tudo se decide. Pode acompanhar a contagem ao segundo, a partir das 20h, aqui.