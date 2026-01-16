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No Observador, levamos as eleições muito — mas mesmo muito — a sério. Por isso, nestas duas semanas de campanha tivemos um total de 18 jornalistas na estrada a seguirem os candidatos (e nem vale a pena tentar contar os que ficaram na redação também a escrever sobre o assunto). Repórteres do site, repórteres da rádio e repórteres fotográficos andaram por todo o país e percorreram dezenas de milhares de quilómetros. Eles nunca falharam — mas os carros, coitados, falharam. Ao segundo dia, o automóvel da equipa que estava com André Ventura ficou sem bateria; ao quarto dia, teve de ser trocado.
Outros carros tiveram de ser compreensíveis com os jornalistas. Na quinta-feira, a chuva obrigou António José Seguro a acelerar e o automóvel do Observador, que remédio, correu atrás dele num percurso que ligou Montemor-o-novo, Póvoa de Lanhoso e Famalicão. Quando o jornalista da rádio João Gama acelerou depois de uma curta paragem numa estação de serviço, a grande repórter Rita Tavares sentiu que o carro ia com demasiado espaço. Olhou à volta e percebeu que tinham deixado para trás o fotojornalista Vasco Coelho. Travão a fundo e voltaram para trás.
A melhor história do Rui Pedro Antunes, que esteve a seguir Gouveia e Melo, não aconteceu num veículo de quatro rodas — aconteceu num bote. Quando o almirante decidiu fazer uma descida de rafting no rio Paiva, nenhum jornalista se ofereceu para o acompanhar. A não ser, claro, o nosso editor de Política. Acabou o dia encharcado, mas conseguiu um exclusivo.
Houve um dia em que os carros das três comitivas se juntaram à mesma hora no mesmo local. Foi na quarta-feira ao fim do dia no Porto. As equipas de André Ventura, Marques Mendes e Cotrim Figueiredo — e os jornalistas — assistiram juntos à final da Taça de Portugal no restaurante Cufra. Para alguns deles, a campanha estava quase a acabar. Para outros, tudo recomeça na segunda-feira. No domingo, tudo se decide. Pode acompanhar a contagem ao segundo, a partir das 20h, aqui.
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Talvez lhe tenha escapado
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A reunião à porta fechada, a campanha de risco zero, a viagem de autocarro antes da tormenta, a sala de guerra sobre rodas e o número mágico. O Observador nos bastidores das cinco maiores campanhas.
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Primeiras sondagens mataram qualquer sonho que pudesse existir. O silêncio de Seguro, que ignorou os rivais, impediu a criação de momentos de campanha. Agora, arriscam-se a ter uma noite desastrosa.
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Candidatos dedicam cada vez mais tempo das campanhas eleitorais a produzir conteúdo para as redes. Ventura é rei, Cotrim aposta muito forte. Seguro, Mendes e Gouveia e Melo têm registo institucional.
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O Votómetro é uma ferramenta interativa do Observador que lhe permite, em minutos, descobrir com que candidatos se identifica mais nas Presidenciais. Responda às perguntas e partilhe o resultado.
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Há quem use a clássica folha A4, outros um caderno de menores dimensões. E há quem aproveite um talão de lotaria para escrever duas ideias antes de discursar. Os rascunhos dos candidatos a Belém.
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Os candidatos à Presidência foram desafiados a fazer a última chamada do dia para o jornalista do Observador que o acompanha. Tudo o que pensam quando as câmaras se desligam e o dia chega ao fim.
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O Radar das Sondagens do Observador é uma ferramenta que lhe mostra a estimativa de cada candidato presidencial tendo em conta todas as sondagens divulgadas em órgãos de comunicação social.
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Nos antepassados do líder do Chega, há ligações à nobreza, a dois adversários políticos e a um “bispo revolucionário”. Uma investigação Observador e Associação Portuguesa de Genealogia.
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Foi colega de Governo do primo sem fazer ideia dessa relação familiar. Quer chegar a Belém e suceder a outro primo — uma relação que também desconhecia por completo. A outra prima? A diva do fado.
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Recuando cerca de 650 anos, a árvore genealógica de Cotrim, com 92 ascendentes, mostra as origens inglesas do apelido, o parentesco com dois adversários e as histórias acidentadas da nobreza.
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Recuámos 415 anos na árvore genealógica de Mendes, que é primo de um antigo Presidente e de um candidato presidencial derrotado. Uma investigação Observador e Associação Portuguesa de Genealogia.
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Nas ligações familiares do candidato presidencial, há um futebolista famoso, dois adversários políticos e um pioneiro do espiritismo. Uma investigação Observador e Associação Portuguesa de Genealogia.
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Recuámos 400 anos na genealogia de Catarina Martins, que inclui judeus perseguidos, um tio-avô morto pela PIDE e primos inesperados. Uma investigação Observador e Associação Portuguesa de Genealogia.
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António Filipe não sabia que tem um agente da Inquisição nos seus antepassados — nem imaginava ser primo de dois antigos líderes do PSD. Só escritor José Rodrigues Miguéis “salva a honra do convento".
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A família de Jorge Pinto vive há séculos em Amarante. Pai e avô foram autarcas rivais; um primo tirou os judeus da clandestinidade. Investigação Observador e Associação Portuguesa de Genealogia.
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Opinião
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André Ventura é, neste momento, o único político no activo que está associado a uma causa, e mais: à necessidade de manter essa causa no debate público.
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To make a long story short: acusar Pedro Passos Coelho de reticências ou ausências da campanha de Marques Mendes releva da vergonha: então agora precisam dele, afinal precisam? Sejamos sérios.
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Até onde podem ir os ataques aos adversários numa campanha presidencial? E que presidenciais são estas em que o que parece não parece ser?
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Numa deriva quase orwelliana, e sem dúvida paradoxal, a tentativa de desenvolvimento de uma nova linguagem, apresentada, até, como mais inclusiva, tem resultado na redução da liberdade.
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No meio daquele boletim, Sá Carneiro escolheria António Filipe para Belém. Não para o Palácio, mas para o Museu dos Coches do outro lado da rua.