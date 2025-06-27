52.608 horas, 3.156.480 minutos, 189.388.800 segundos, 2.192 dias ou 6 anos. Às 6h57 de 27 de junho de 2019 nascia a Rádio Observador e as nossas vidas mudaram para sempre. Esta fotografia imortalizou esse momento inaugural e mágico. Aqui passamos milhares de horas para ir ao encontro das expectativas e ao mesmo tempo surpreender os nossos ouvintes, os melhores do mundo — não é graxa, é uma constatação. Enquanto à hora do almoço desta sexta-feira soprávamos as velas, abríamos umas garrafas de espumante e cortávamos os bolos na copa do Observador, parte da equipa continuava na redação e nos estúdios a garantir que não acontece o que mais tememos, uma branca. A rádio tem horror ao silêncio e ao longo destes seis anos provámos que nem pandemias ou apagões nos silenciam. A rádio não pára, não pode parar e não vai parar. Em cada momento, a equipa sabe o que tem de fazer para a manter no ar, mesmo que isso implique faltar ao “Parabéns a você” e às selfies da praxe. O dia do apagão demonstrou a fiabilidade, a maleabilidade e, porque não, a genialidade criativa da velha rádio, que todos os dias se reinventa para estar sempre lá e sempre aqui, no coração de quem a faz e de quem a ouve. É da tenacidade, do inconformismo, do empenho, da paixão e da criatividade de uma equipa unida que se faz a Rádio Observador. Jornalistas, produtores, sonoplastas, só para citar alguns profissionais, trabalham dias e horas a fio para fazer as melhores emissões e as mais memoráveis. Nem por um momento se esquecem que o grande objetivo é informar e acompanhar os ouvintes. Estão a contribuir para um país melhor. E seis anos depois, nada está como estava. Esta é uma equipa que foi crescendo e que hoje supera as quatro dezenas de profissionais. O trabalho que desenvolvem é de tal forma importante, que nos atrevemos a pensar e a assumir que somos, atualmente, a maior escola de rádio em Portugal. Há, agora, vários profissionais de rádio, televisão e imprensa que começaram aqui. Acredite, são já muitos. Numa nota muito pessoal, ao fim de 26 anos de rádio, é com esta equipa que aprendo todos os dias e só posso estar agradecido por me deixarem participar nesta incrível aventura ao seu lado. E não escondo o emocionado orgulho ao vê-los trabalhar. Tive o gigantesco privilégio de ser a primeira pessoa contratada para a rádio. Tive a honra de poder trabalhar em tudo deste o momento zero. Por exemplo, a rádio não tinha nome, não tinha sinal horário, não tinha programação, não tinha pessoas. Não passava de uma ideia, um desejo, uma aventura. Construímos este projeto em horas e horas de reuniões, tentativas e erros, sacrifícios pessoais e familiares para 6 anos depois termos a certeza que valeu mesmo a pena. E quando olhamos para o talento e capacidade da nossa equipa sabemos que estamos ainda apenas a começar. 52.608 horas, 3.156.480 minutos, 189.388.800 segundos, 2.192 dias é ainda pouco. Queremos mais, muito mais. Pode ouvir a Rádio Observador on line em todo o mundo e no rádio nas seguintes frequências: Grande Lisboa (98.7 e 93.7 fm), Grande Porto, Braga e Aveiro (em 98.4 e 88.1), Ribatejo (em 92.6); distrito de Leiria (em 94 fm) e no distrito de Viseu (em 91.2 fm) Muito obrigado aos nossos ouvintes. Muito obrigado, querida Rádio Observador. PS: a partir deste domingo, Miguel Morgado junta-se à Opinião do Observador. O professor universitário e comentador televisivo assinará um texto aos domingos. Miguel Morgado é professor associado no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e uma voz influente no panorama mediático nacional. Entre 2011 e 2015 foi assessor político do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e ocupou o lugar de deputado entre 2015 e 2019.