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Podia uma viagem de Marcelo Rebelo de Sousa ser completamente tranquila? Poder, podia. Mas não seria a mesma coisa. Muito menos aquela com que quis marcar o seu adeus às instituições europeias enquanto Presidente da República, no Conselho Europeu, a falar ao lado do rei Felipe, na sessão evocativa dos 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à União Europeia (então CEE). Marcelo foi Marcelo e deixou recados em público e em privado, à porta fechada — mas que alguém escutou.
Escutou e escreveu. Como foi o caso do editor de Política do Observador, Rui Pedro Antunes, que tem acompanhado de perto os temas da presidência — e Marcelo, claro. Com ele, nesta viagem, estiveram o Miguel Viterbo Dias, repórter parlamentar da Rádio Observador, e o Diogo Ventura, fotojornalista. Que, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, também não podiam esperar uma viagem tranquila.
Logo à chegada, ainda na véspera, terça-feira, os três enfrentaram a primeira dificuldade. Saíram de Lisboa rumo a Frankfurt, onde iam apanhar um autocarro para Estrasburgo. A “escala” entre o avião e o autocarro era muito curta e ainda era necessário levantar os bilhetes. Depois de perderem largos minutos à procura do balcão certo, disseram-lhes que seria praticamente impossível chegar ao autocarro a tempo, porque ficava na ponta oposta do aeroporto. A próxima partida só dali a quatro horas. Correram como se estivessem numa final olímpica e chegaram um minuto antes da hora de partida. Valeu-lhes isso: na Alemanha a pontualidade é a valer e o autocarro saiu à hora certa, 13h30.
Depois haveria de atrasar. O Rui Pedro Antunes continuou a fazer desde Estrasburgo o podcast Caça ao Voto (habitual em campanhas eleitorais), integrado na Tarde Política da Rádio Observador e uma das duas participações aconteceu precisamente durante essa viagem. O direto quase ficava comprometido quando, já na fronteira entre a Alemanha e a França, a polícia alemã decidiu fazer uma operação de rotina no autocarro onde iam. Que parou, atrasou e lhe ia atrapalhando os planos.
Em Estrasburgo, novo problema: achavam que, depois da corrida para apanhar o autocarro, já tinham feito todo o exercício físico que o estrangeiro exigia. Mas também estavam enganados. Com uma manifestação de agricultores a cercar o Parlamento Europeu (por causa do acordo no Mercosul), foram obrigados a entrar por uma porta lateral, a porta Churchill, para tratar das acreditações. E estavam outra vez com o tempo contado: já eram 19h45 e o Parlamento fechava às 20h00. Mais um sprint, uma conversa em português entre eles e a sorte de terem um funcionário a ouvir e a pedir num português perfeito: “Podem só dar-me os vossos cartões?”.
Quarta-feira foi dia de esperar por Marcelo. Ainda foram confundidos pela primeira escolta a chegar, mas era a do presidente do Conselho Europeu, António Costa, que tinha apanhado boleia no Falcon com o ainda Presidente, e que lhes disse: “O Presidente vem aí atrás”. Marcelo Rebelo de Sousa chegou pouco depois, de facto, mas tinha informado a assessoria de que só falaria no dia seguinte. Só que ao ver os jornalistas à porta do hotel, não resistiu. Nem sequer hesitou. Limitou-se a uma pergunta, perante o frio gélido: “Fazemos aqui ou lá dentro?”. Acabou por ser na rua. E, mesmo assim, foram dez minutos de conversa.
Na quinta-feira, antes de partirem, ainda gravaram a Vichyssoise com o eurodeputado do PSD Sebastião Bugalho. E por um triz não ficaram sem bateria no sistema de rádio.
Haverá um livro sobre as viagens de Marcelo seguramente. De quem viaja com ele é que não.
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Moçambique
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Foi homicídio ou suicídio? É normal as autoridades apresentarem conclusões tão rapidamente? Como se passou tudo? Há muitas questões na morte do português. Mas não para quem encontrou o corpo.
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Marcelo Rebelo de Sousa
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Em conversa com deputados à porta fechada, Presidente anunciou que recuperará militância do PSD e lembrou que lidou com o Governo mais à esquerda desde o 25 de Abril. E com o suportado mais à direita.
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Parlamento Europeu
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Presidente foi a palco europeu reiterar o que tinha dito no 10 de Junho: "Não há portugueses puros". Marcelo deixou ainda avisos a Trump e ouviu elogios do rei de Espanha.
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Presidenciais 2026
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Ventura, que perdeu parte do eleitorado jovem, foca-se nessa faixa etária, principalmente nos votos de Cotrim. Meritocracia, redução de impostos, empresas e liberalismo entram em força no discurso.
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Presidenciais 2026
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Carneiro aproveitou a noite eleitoral para se lançar já nas diretas, o que surpreendeu alguns socialistas. No partido pede-se "serenidade" numa altura em que é sempre Ventura a lucrar com crises.
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Presidenciais 2026
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Na equipa de Luís Montenegro a ordem é para desdramatizar. Ninguém acredita verdadeiramente na eleição de Ventura, ainda que haja riscos associados a um bom resultado. E Seguro não será refém do Rato.
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Nazismo
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Megaoperação da PJ em todo o país desmantelou o grupo neonazi 1143, que era liderado por Mário Machado a partir da prisão. Entre os detidos está um PSP e um militar. Grupo tinha meios para ataques.
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Sociedade
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Grupo aliciava imigrantes com promessa de emprego na agricultura em Portugal. Trabalhavam sem pausas e mesmo doentes, nunca recebiam o salário acordado. Alguns chegaram a passar fome ou pedir na rua.
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Função Pública
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Governo compromete-se com aumento salarial que até 2029 chega a um total de 238 euros por trabalhador da Função Pública. Várias carreiras especiais serão revistas, bem como métodos de avaliação.
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Presidente Trump
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Trump "parece ter desenvolvido um tipo de obsessão em comprar Gronelândia" e ameaçou europeus com tarifas — mas voltou atrás. Ao Observador, especialistas tentam decifrar estratégia do líder dos EUA.
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Taxas Alfandegárias
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Europa pode ativar mecanismo anti-coerção que nem sequer foi posto em cima da mesa durante o conflito que acabou, no verão, com o acordo comercial. Analistas avisam que crise pode levar a "recessão".
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Gronelândia
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Filho da empresária Estée Lauder conseguiu persuadir o amigo de longa data Donald Trump a adquirir a Gronelândia. Ronald Lauder tem interesses económicos na ilha — e não é o único bilionário a tê-los.
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Guerra
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Trump avançou com o projeto que pretende resolver conflitos globais. Acusa ONU de falhar, mas garante que não a quer substituir. Conselho de Paz envolve (muito) poder e dinheiro e divide os aliados.
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Venezuela
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Cúpula do poder chavista está há mais de uma década na mira da justiça dos Estados Unidos. Captura de Nicolás Maduro pode não marcar o fim da luta contra o narcotráfico venezuelano.
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Estreia-se finalmente entre nós (HBO) e conta a história de dois jogadores de hóquei no gelo, rivais mas secretos amantes. Susana Verde explica o sucesso de uma série que queima, mas que também falha.
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"My Fierce Ignorant Step" e "Mycelium": o coreógrafo regressa a Portugal com duas obras que persistem numa abordagem minimalista do movimento coletivo. Um desafio face à velocidade do tempo presente.
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Em "A Partida", Julian Barnes escreve sobre a existência, as relações e os vazios. Temas recorrentes na obra do inglês, que aqui tem o anunciado romance final, a despedida de uma elegância literária.
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A partir do legado de George Orwell, um documentário de excepção insurge-se contra o avanço crescente de totalitarismos. Estreou-se esta semana nas salas e falámos com o realizador, Raoul Peck.
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É um método inovador que, em modelo animal, mostra taxas de sobrevivência de 80% a 100% para cancro nos ovários. Ensaios clínicos vão demorar, mas a abordagem poderá revolucionar futuras terapias.
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Um candidato que se diz “moderado” não pode começar por se proclamar dono único do regime, e excomungar todos os que não se lhe submetem como “inimigos da democracia”.
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A tentação de ceder ao mais forte sempre existiu. E, diga-se, até pode resultar. Mas com imperialistas predatórios que não aceitam limites à sua ambição as cedências só pioram a situação.
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A mudança que começou nos partidos e nas legislativas instalou-se também nas presidenciais, provavelmente sem retorno. O PS e o PSD têm que fazer mais pela vida.
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Há preferências reveladas nesta primeira volta que nos mostram uma sociedade conservadora e pouco amiga do sucesso financeiro. Luís Montenegro é o vencido com um desafio de sobrevivência à sua frente.
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Luís Montenegro nunca correu o risco de assumir uma agenda reformista, sempre preferiu gerir o dia-a-dia e tratar de se aguentar no poder. Mendes era o candidato ideal desse calculismo, e naufragou.