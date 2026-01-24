Podia uma viagem de Marcelo Rebelo de Sousa ser completamente tranquila? Poder, podia. Mas não seria a mesma coisa. Muito menos aquela com que quis marcar o seu adeus às instituições europeias enquanto Presidente da República, no Conselho Europeu, a falar ao lado do rei Felipe, na sessão evocativa dos 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à União Europeia (então CEE). Marcelo foi Marcelo e deixou recados em público e em privado, à porta fechada — mas que alguém escutou. Escutou e escreveu. Como foi o caso do editor de Política do Observador, Rui Pedro Antunes, que tem acompanhado de perto os temas da presidência — e Marcelo, claro. Com ele, nesta viagem, estiveram o Miguel Viterbo Dias, repórter parlamentar da Rádio Observador, e o Diogo Ventura, fotojornalista. Que, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, também não podiam esperar uma viagem tranquila. Logo à chegada, ainda na véspera, terça-feira, os três enfrentaram a primeira dificuldade. Saíram de Lisboa rumo a Frankfurt, onde iam apanhar um autocarro para Estrasburgo. A “escala” entre o avião e o autocarro era muito curta e ainda era necessário levantar os bilhetes. Depois de perderem largos minutos à procura do balcão certo, disseram-lhes que seria praticamente impossível chegar ao autocarro a tempo, porque ficava na ponta oposta do aeroporto. A próxima partida só dali a quatro horas. Correram como se estivessem numa final olímpica e chegaram um minuto antes da hora de partida. Valeu-lhes isso: na Alemanha a pontualidade é a valer e o autocarro saiu à hora certa, 13h30. Depois haveria de atrasar. O Rui Pedro Antunes continuou a fazer desde Estrasburgo o podcast Caça ao Voto (habitual em campanhas eleitorais), integrado na Tarde Política da Rádio Observador e uma das duas participações aconteceu precisamente durante essa viagem. O direto quase ficava comprometido quando, já na fronteira entre a Alemanha e a França, a polícia alemã decidiu fazer uma operação de rotina no autocarro onde iam. Que parou, atrasou e lhe ia atrapalhando os planos. Em Estrasburgo, novo problema: achavam que, depois da corrida para apanhar o autocarro, já tinham feito todo o exercício físico que o estrangeiro exigia. Mas também estavam enganados. Com uma manifestação de agricultores a cercar o Parlamento Europeu (por causa do acordo no Mercosul), foram obrigados a entrar por uma porta lateral, a porta Churchill, para tratar das acreditações. E estavam outra vez com o tempo contado: já eram 19h45 e o Parlamento fechava às 20h00. Mais um sprint, uma conversa em português entre eles e a sorte de terem um funcionário a ouvir e a pedir num português perfeito: “Podem só dar-me os vossos cartões?”. Quarta-feira foi dia de esperar por Marcelo. Ainda foram confundidos pela primeira escolta a chegar, mas era a do presidente do Conselho Europeu, António Costa, que tinha apanhado boleia no Falcon com o ainda Presidente, e que lhes disse: “O Presidente vem aí atrás”. Marcelo Rebelo de Sousa chegou pouco depois, de facto, mas tinha informado a assessoria de que só falaria no dia seguinte. Só que ao ver os jornalistas à porta do hotel, não resistiu. Nem sequer hesitou. Limitou-se a uma pergunta, perante o frio gélido: “Fazemos aqui ou lá dentro?”. Acabou por ser na rua. E, mesmo assim, foram dez minutos de conversa. Na quinta-feira, antes de partirem, ainda gravaram a Vichyssoise com o eurodeputado do PSD Sebastião Bugalho. E por um triz não ficaram sem bateria no sistema de rádio. Haverá um livro sobre as viagens de Marcelo seguramente. De quem viaja com ele é que não.