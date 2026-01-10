A ideia era trocar de roupa entre cada gravação dos episódios de “As Desobedientes”, mas Alexandre Borges não se lembrou da trouxa. Margarida Vila-Nova e Maria João Lopo de Carvalho, por seu lado, vieram equipadas com as toilettes e conseguiram — o espaço não é incrível — trocar de roupa e retocar o baton na casa de banho do Observador. Já regresso ao Alexandre Borges. Esta semana arrancou a publicação do podcast “As Desobedientes”. Com base no trabalho de investigação de Maria João Lopo de Carvalho, a atriz Margarida Vila-Nova e o guionista e colunista do Observador Alexandre Borges juntam-se à escritora numa conversa de descoberta sobre as vidas de mulheres memoráveis, como Maria Amália Vaz de Carvalho, Carolina Michaelis, Angelina Vidal ou Adelaide Cabete. São doze histórias de mulheres desobedientes, revolucionárias, inconformadas que ajudaram a mudar o país. Os episódios passam na Rádio Observador às segundas-feiras depois dos jornais das 14 horas e 22 horas. E ficam disponíveis bem cedo em podcast no site do Observador, Apple Podcast, Spotify e noutras plataformas, como no YouTube. O ponto de partida é o livro “As Revolucionárias – Doze Mulheres Portuguesas Desobedientes” de Maria João Lopo de Carvalho, também ela desobediente e inconformada ao ver os nomes destas mulheres reduzidos a placas de rua ou a escolas. Mereciam muito mais e do livro nasce agora um podcast. O Alexandre Borges, colunista no Observador e presença assídua no “E o Vencedor É” na Tarde Política, devia ter trazido uma segunda roupa para o segundo episódio, mas esqueceu-se. Devo explicar que não é fácil conciliar agendas e como “As Desobedientes” estão disponíveis em áudio e em vídeo, é necessário gravar vários episódios num mesmo dia e claro, trocar de roupa. Valente, Alexandre Borges optou por ficar em t-shirt num dos dias mais frios deste Inverno. Mais vale o brio do que o frio e o Alexandre Borges aguentou, sem tirintar, a gravação com galhardia. Agora, os assinantes do Observador — apenas algumas dezenas de milhar — ficam na posse deste “segredo” relativo à indumentária do Alexandre Borges num dos 12 episódios de “As Desobedientes”. Pedro Benevides na História do Dia É um quase regresso. Pedro Benevides, jornalista e pivot na TVI/CNN Portugal, foi editor de Política do Observador e o criador do podcast da equipa de política “Vichyssoise”. O Pedro sempre manteve a ligação com esta casa, de resto, é presença habitual no “E o Vencedor É”. É o autor da chamada “Doutrina Benevides”. Encontra sempre forma de dar uma nota positiva em qualquer assunto da atualidade, ao contrário dos parceiros de painel. Pedro Benevides é, desde esta semana, o rosto do nosso podcast “História do Dia”. Quando estamos à beira dos mil episódios, o jornalista traz às conversas a curiosidade e a descontração que lhe são características. A “História do Dia” é uma das nossas marcas de referência. Milhares de ouvintes, todos os dias, confiam neste podcast a caminho do trabalho, em casa ou até no ginásio. Em cerca de 15 minutos, com ajuda de um jornalista ou especialista, ajudamos a explicar a notícia que marca o dia, agora com o Pedro Benevides.