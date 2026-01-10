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A ideia era trocar de roupa entre cada gravação dos episódios de “As Desobedientes”, mas Alexandre Borges não se lembrou da trouxa. Margarida Vila-Nova e Maria João Lopo de Carvalho, por seu lado, vieram equipadas com as toilettes e conseguiram — o espaço não é incrível — trocar de roupa e retocar o baton na casa de banho do Observador. Já regresso ao Alexandre Borges.
Esta semana arrancou a publicação do podcast “As Desobedientes”. Com base no trabalho de investigação de Maria João Lopo de Carvalho, a atriz Margarida Vila-Nova e o guionista e colunista do Observador Alexandre Borges juntam-se à escritora numa conversa de descoberta sobre as vidas de mulheres memoráveis, como Maria Amália Vaz de Carvalho, Carolina Michaelis, Angelina Vidal ou Adelaide Cabete. São doze histórias de mulheres desobedientes, revolucionárias, inconformadas que ajudaram a mudar o país.
Os episódios passam na Rádio Observador às segundas-feiras depois dos jornais das 14 horas e 22 horas. E ficam disponíveis bem cedo em podcast no site do Observador, Apple Podcast, Spotify e noutras plataformas, como no YouTube. O ponto de partida é o livro “As Revolucionárias – Doze Mulheres Portuguesas Desobedientes” de Maria João Lopo de Carvalho, também ela desobediente e inconformada ao ver os nomes destas mulheres reduzidos a placas de rua ou a escolas. Mereciam muito mais e do livro nasce agora um podcast.
O Alexandre Borges, colunista no Observador e presença assídua no “E o Vencedor É” na Tarde Política, devia ter trazido uma segunda roupa para o segundo episódio, mas esqueceu-se. Devo explicar que não é fácil conciliar agendas e como “As Desobedientes” estão disponíveis em áudio e em vídeo, é necessário gravar vários episódios num mesmo dia e claro, trocar de roupa. Valente, Alexandre Borges optou por ficar em t-shirt num dos dias mais frios deste Inverno. Mais vale o brio do que o frio e o Alexandre Borges aguentou, sem tirintar, a gravação com galhardia. Agora, os assinantes do Observador — apenas algumas dezenas de milhar — ficam na posse deste “segredo” relativo à indumentária do Alexandre Borges num dos 12 episódios de “As Desobedientes”.
Pedro Benevides na História do Dia
É um quase regresso. Pedro Benevides, jornalista e pivot na TVI/CNN Portugal, foi editor de Política do Observador e o criador do podcast da equipa de política “Vichyssoise”. O Pedro sempre manteve a ligação com esta casa, de resto, é presença habitual no “E o Vencedor É”. É o autor da chamada “Doutrina Benevides”. Encontra sempre forma de dar uma nota positiva em qualquer assunto da atualidade, ao contrário dos parceiros de painel. Pedro Benevides é, desde esta semana, o rosto do nosso podcast “História do Dia”. Quando estamos à beira dos mil episódios, o jornalista traz às conversas a curiosidade e a descontração que lhe são características. A “História do Dia” é uma das nossas marcas de referência. Milhares de ouvintes, todos os dias, confiam neste podcast a caminho do trabalho, em casa ou até no ginásio. Em cerca de 15 minutos, com ajuda de um jornalista ou especialista, ajudamos a explicar a notícia que marca o dia, agora com o Pedro Benevides.
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Talvez lhe tenha escapado
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Foi colega de Governo do primo sem fazer ideia dessa relação familiar. Quer chegar a Belém e suceder a outro primo — uma relação que também desconhecia por completo. A outra prima? A diva do fado.
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Presidenciais 2026
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Almirante não declarou rendimentos de AL numa propriedade sua porque é a ex-mulher que o explora. Insistiu em declarar rendimentos à saída das Forças Armadas, depois de o TC dizer que não era preciso.
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Presidenciais 2026
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Tem a mesma casa em Oeiras há mais de 30 anos e comprou uma moradia no Algarve. Declarou participação em empresas e rendimentos na Abreu Advogados.
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Presidenciais 2026
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Candidato apoiado pelo PCP nunca teve mais do que um imóvel em seu nome e só por uma vez declarou uma aplicação financeira, mas regista agora três veículos.
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Presidenciais 2026
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Ex-coordenadora do Bloco conseguiu enorme salto nos rendimentos com entrada na vida política em 2009. Durante os últimos 15 anos comunicou a ligação a uma sociedade de turismo rural com o marido.
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Presidenciais 2026
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Ao contrário do que aconteceu noutras campanhas, Ventura não está no centro de todos os ataques e repiques. Com eleitorado fidelizado, líder do Chega acredita que guerra entre adversários o favorece.
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Presidenciais 2026
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O tiro a Mendes foi bifurcado e almirante começou a atacar Seguro com a mesma frequência e (quase) com a mesma intensidade. Aplica ataques duplos ao centrão e argumentos também utilizados por Ventura.
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Presidenciais 2026
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Com sondagens a mostrarem dispersão à direita, Mendes acusa Cotrim de alimentar divisão. Numa altura crítica para o Governo, Mendes não deserta e agarra-se ao argumento da estabilidade para o regime.
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Presidenciais 2026
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Em três minutos, candidato recusou cinco vezes direcionar críticas na saúde ao Governo de Luís Montenegro. Quer concentrar a esquerda, mas tenta caçar eventuais descontentes com candidatos à direita.
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Presidenciais 2026
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Candidata tem privilegiado companhia de independentes a caras do BE, acreditando que chega a eleitorado maior do que o do partido. Bloquista está confiante em atingir os 5% que dão direito a subvenção
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Presidenciais 2026
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Ao quinto dia de campanha, depois do folhetim sobre desistência e não desistência, com sondagens de menos de 1%, líder do Livre apareceu na estrada para dar uma força a Jorge Pinto e atacar a esquerda
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Presidenciais 2026
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O candidato Liberal e campeão do eleitorado jovem está a dar tudo para tentar chegar à segunda volta — o que inclui transformar-se num conquistador do voto de senhoras idosas nos lares.
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Presidenciais 2026
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Ventura surge como grande favorito na primeira volta. Mendes tem responsabilidade especial, mas é seguido de perto por Seguro e Gouveia e Melo. Cotrim entra nas contas. A esquerda compete entre si.
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Vichyssoise
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Em entrevista ao Observador, os responsáveis das principais empresas de sondagem defendem este instrumento, lamentam que se façam leituras erradas dos números e avisam: tudo pode acontecer no dia 18.
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Justiça
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Quando era deputado do Chega, é suspeito de aproveitar viagens entre Lisboa e Ponta Delgada para roubar malas. A mulher foi acusada de ficar com vários objetos: o que não gostavam, davam ou vendiam.
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Caso BES
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Supremo abriu a porta em 2024 à suspensão da pena de oito anos de prisão aplicada a Salgado. Mas terão de ser feitas novas perícias médicas independentes para avaliar evolução da doença de Alzheimer.
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Operação Marquês
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Uma advogada oficiosa recusou representar o ex-primeiro-ministro no julgamento da Operação Marquês. Uma segunda tentou, foi impedida pelo Tribunal, mas poderá manter a escusa na próxima semana.
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Habitação e Urbanismo
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Governo contou com Chega no pacote fiscal e com PS (e Chega) nas mudanças nos licenciamentos. Pacote da habitação aprovado e PS quer negociar na especialidade apesar de criticar atitude do ministro.
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Venezuela
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Trump prometeu relançar produção de petróleo na Venezuela com a ação de petrolíferas americanas. Oito perguntas sobre um investimento que custará muito, exigirá tempo e é de muito alto risco.
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Nicolás Maduro
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Corina Machado não impressionou o enviado especial dos EUA e relatório da CIA foi fatal para as aspirações da oposição chegar ao poder. Delcy Rodríguez assume transição, mas ameaçada por Trump.
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Presidente Trump
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Depois da Venezuela, Trump promete "tratar" da Gronelândia, que quer anexar. De recursos naturais a rotas marítimas, maior ilha do mundo tem elevado valor estratégico de que EUA querem tirar proveito.
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Estados Unidos da América
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Depois da Venezuela, EUA apreendem barco russo no Atlântico e parecem dispostos a agir por todo o mundo. Rússia, pressionada pela guerra na Ucrânia, não tem capacidade para resposta simétrica.
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História
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Trump tem defendido que os EUA devem deixar de resolver "problemas dos outros". A intervenção na Venezuela sugere que o seu entendimento de “América” é amplo, mas será novidade na história americana?
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Premier League
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Ruben Amorim foi escolhido por uma ideia, Ruben Amorim caiu com essa ideia – uma ideia na qual só ele já acreditava. Para a história fica o pior registo em 53 anos e uma relação marcada por enganos.
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Cinema
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Chegou às salas o Leão de Ouro do Festival de Veneza do ano passado, “Pai Mãe Irmã Irmão”, escrito assim mesmo, sem vírgulas: é um tríptico sobre relações afectivas . Entrevistámos realizador.
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Cultura
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Em "O Lugar Onde Quero Estar", o consultor Shain Shapiro pergunta: e se mudássemos a forma como pensamos a música nas cidades? Falámos com ele sobre o porquê desta questão e que mudanças pode gerar.
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Teatro
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A criação de um vestido de casamento para uma princesa é o ponto de partida de Caroline Guiela Nguyen, neste retrato da exploração silenciosa do luxo. Em cena no CCB, em Lisboa, sexta e sábado.
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Opinião
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Culpar Trump pelo facto de o século XX ter acabado e estarmos agora no século XXI não nos levará muito longe.
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Um denso nevoeiro baixou sobre o mundo onde costumávamos viver. O de ontem. E quem diria que tal como Stefan Zweig eu poderia vir um dia a dizer com alta verosimilhança, o meu “mundo de ontem”?
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Com cinco candidatos em situação de empate técnico, Seguro e Jorge Pinto devem entender-se. A cada um cabe dar um passo na direção do outro, de forma a aumentar a probabilidade do primeiro ser eleito.
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Desde que a liberdade prevaleça e a sociedade não amoleça temos de continuar a acreditar que mais tarde ou mais cedo surgirão outras alternativas/oportunidades para alcançarmos as mudanças necessárias
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"Considero intolerável que na campanha eleitoral em curso, com o objetivo de atacar o candidato Luís Marques Mendes, se procure reescrever a história de um político de excecional craveira".