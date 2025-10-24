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Este fim de semana, temos outra vez eleições. Já não são as legislativas nem as autárquicas — e ainda não são as presidenciais. Mas também mobilizam muitos candidatos. No total, são seis. Nunca tinha havido tantos candidatos à presidência do Benfica. E nós estivemos com todos. Nas últimas semanas, passámos um dia com Rui Costa, outro com Noronha Lopes, outro com Luís Filipe Vieira, outro com João Diogo Manteigas, outro com Martim Mayer e outro com Cristóvão Carvalho.
O dia mais longo de todos foi o de Martim Mayer, sendo que “longo” não é força de expressão: começou às 9h45 na Luz e acabou à meia-noite num debate num podcast gravado em Alfragide. Pelo meio, o Bruno Roseiro e o Francisco Romão Pereira andaram pelo estádio da Luz, pelo hotel Altis e pelo aeroporto. Sobrou tempo para “uma videochamada para Van Gaal, uma ementa variada no Gambrinus e a emoção pelo avô”.
O dia com mais quilómetros foi o de Rui Costa. Para andar entre Lisboa, Barcelos, Braga e Santo Tirso foi preciso fazer 800 quilómetros. Cada metro contou, porque o atual presidente do Benfica pára de cada vez que lhe pedem uma fotografia ou um autógrafo. Houve ainda “os bonés do movimento MBGA”, Make Benfica Great Again.
O dia mais suado foi o de Luís Filipe Vieira. Acompanhámos o exercício diário do candidato: 12 quilómetros de caminhada e ainda uma passagem pelo ginásio. É a história do “regresso do ‘Assobiador encartado'”.
O dia mais azarado (mas não por culpa do candidato) foi o de João Diogo Manteigas. O tempo estava cinzento e chuvoso e acabou com uma derrota-pesadelo do Benfica em Newcastle. Escrevemos sobre “a inspiração em Obama e o carteiro para quem ele já é ‘senhor presidente'”.
O dia mais generoso foi o de Cristóvão Carvalho. O candidato acabou a dar um cachecol assinado por ele e pelo antigo jogador Isaías ao dono da Delícia de Moscavide, que era onde costumavam muitas vezes reunir em equipa. Falámos sobre “publicidades no Multibanco e na A1 e sobre um plano disruptivo entre Klopp, 400 milhões e 100% da SAD”.
O dia mais inesperado foi o de Noronha Lopes. Cruzámo-nos na sede de candidatura com um sócio que é apoiante dele e fez quase 4.000 quilómetros em três dias para distribuir jornais de campanha por várias Casas do Benfica. No artigo, falamos sobre “o mote de superação em Kilimanjaro, a memória de Ivan e uma palavra que ficou por dizer”.
A cobertura da campanha do Benfica foi completíssima no Observador. Além de artigos e entrevistas, tivemos debates entre as várias candidaturas e ainda um podcast especial, o “Decisão Benfica”, com o Miguel Cordeiro e o Bruno Roseiro. Este sábado (e na madrugada de domingo) vamos seguir ao minuto tudo o que acontecer, da votação à divulgação de resultados. No site e na rádio.
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Talvez lhe tenha escapado
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Francisco Pinto Balsemão
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Francisco Pinto Balsemão morreu esta terça-feira e este é o seu retrato feito por Maria João Avillez. "Fartei-me de trabalhar, caramba!", disse-lhe ele um dia.
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Francisco Pinto Balsemão
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Em 1969, Balsemão acreditou que era possível mudar o Estado Novo por dentro. Por isso, aceitou candidatar-se a deputado e fez parte da Ala Liberal. Mas seguiram-se meses de desilusão e derrota.
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Francisco Pinto Balsemão
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Balsemão foi jornalista, gestor e político. Fundador do Expresso e da primeira tv privada, foi enquanto empresário que marcou as últimas décadas, criando o primeiro grande grupo de media em Portugal.
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Fotogaleria
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A última homenagem ao fundador do PSD, Expresso e SIC que também foi primeiro-ministro, o encontro entre um Papa e um Rei que não acontecia há 500 anos e as eleições no Benfica. As imagens da semana.
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Sociedade
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Menor suspeito de matar a mãe, vereadora em Vagos, sujeito a guarda em centro educativo. Ministério Público vai decidir se caso avança para julgamento. Não pode, neste momento, receber visitas.
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Polícia Judiciária
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William tinha menos de 25 anos quando se tornou num dos barões mais perigosos do Reino Unido. Depois de dois anos em fuga, foi apanhado pela PJ. Suspeitas, ligadas ao tráfico de droga, são extensas.
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Crime
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Nos últimos tempos, Ana Anes intensificou a utilização das redes sociais para visar várias pessoas — entre elas, o pai. Atacou José Manuel Anes e deixou-o "irreconhecível" para os vizinhos.
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Governo
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Fonte da Secretaria-Geral do Governo revela que o contrato da Tagline terminou em agosto de 2025, com a plataforma a não estar atualmente “em utilização”. Teria 109 utilizadores.
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Iniciativa Liberal
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Mário Amorim Lopes acredita que o antigo presidente da IL tem possibilidade de discutir a presença numa segunda volta presidencial. Já quanto às autárquicas, deixa a decisão para os vereadores.
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Presidenciais 2026
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A ex-candidata presidencial defende que antes da primeira volta António Filipe, Catarina Martins e o candidato do Livre devem desistir, para facilitar passagem de Seguro à segunda volta.
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Presidenciais 2026
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Livre vai decidir na segunda-feira apoiar de imediato Jorge Pinto ou remeter decisão para primárias. Ricardo Sá Fernandes diz que "teria defendido" apoio a Seguro se tivesse havido debate interno.
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Eleições Benfica
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O ambiente começou por aquecer entre Noronha Lopes e Rui Costa e depois entre Vieira e o ainda presidente benfiquista. Na verdade, foi todos contra um, sobretudo sobre futebol, finanças e património.
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Japão
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Sanae Takaichi, a primeira chefe de Governo no Japão, é uma conservadora cujo ídolo político é Margaret Thatcher. E tem um perfil pouco usual: toca bateria e adora Iron Maiden e motas Kawasaki.
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Casas Reais
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Pioneira na alta-costura, teve papel ativo na construção do Canal do Suez, levou a realeza a Biarritz, foi pioneira na "fashion diplomacy" e para muitos foi "a primeira influencer".
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Arte
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É um dos quadros mais célebres, mas no início do século XX, demoraram 24h até dar pela sua falta. Com o recente assalto do Louvre em Paris, o Observador recorda a história do roubo da Mona Lisa.
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Música
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O novo disco, "Parents' House", inspirado pelo tempo, a família e a finitude; o papel de quem tem influência mediática; a música como necessidade educativa. Entrevista com o maestro e compositor.
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Livros
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Sete anos depois, o escritor volta ao romance com "O Desfufador", uma sátira delirante que "dispara em todas as direções": masculinidade, turistificação, portugalidade e literatura. Entrevistámo-lo.
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Livros
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Mais de 10 anos após a última incursão pelos subúrbios de Lisboa, o publicitário escritor emigrado em Tóquio volta à sátira, entre as empresas, a máfia e a ameaça de uma mulher, em "A Chefe dos Maus".
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Opinião
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Francisco Pinto Balsemão quis ser político, de uma política que ele, como a sua geração, concebeu como um meio de transformação do país. Nessa vontade, esteve a sua verdadeira grandeza.
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A proibição das burqas não tem a ver com liberdade religiosa ou considerações de segurança, mas sim com a defesa do nosso tipo de sociedade, a defesa de um Ocidente indissociável da sua matriz cristã.
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Em Seguro tudo se apresenta um pouco previsível, um pouco banal, um pouco monocórdico, um pouco redondo. Mas sempre bem educado, sempre afável, eis o que nunca é de somenos.
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A imprensa, outrora contraditório e informação, tornou-se, em certos casos, uma secção de “sociedade” sem glamour. A isto chamava-se "alcoviteiras".
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Fingir que o multiculturalismo por si só garante harmonia apenas alimenta a polarização e oferece terreno fértil à retórica radical. O liberalismo só sobrevive se proteger o seu próprio tecido comum.