Este fim de semana, temos outra vez eleições. Já não são as legislativas nem as autárquicas — e ainda não são as presidenciais. Mas também mobilizam muitos candidatos. No total, são seis. Nunca tinha havido tantos candidatos à presidência do Benfica. E nós estivemos com todos. Nas últimas semanas, passámos um dia com Rui Costa, outro com Noronha Lopes, outro com Luís Filipe Vieira, outro com João Diogo Manteigas, outro com Martim Mayer e outro com Cristóvão Carvalho.

O dia mais longo de todos foi o de Martim Mayer, sendo que “longo” não é força de expressão: começou às 9h45 na Luz e acabou à meia-noite num debate num podcast gravado em Alfragide. Pelo meio, o Bruno Roseiro e o Francisco Romão Pereira andaram pelo estádio da Luz, pelo hotel Altis e pelo aeroporto. Sobrou tempo para “uma videochamada para Van Gaal, uma ementa variada no Gambrinus e a emoção pelo avô”.

O dia com mais quilómetros foi o de Rui Costa. Para andar entre Lisboa, Barcelos, Braga e Santo Tirso foi preciso fazer 800 quilómetros. Cada metro contou, porque o atual presidente do Benfica pára de cada vez que lhe pedem uma fotografia ou um autógrafo. Houve ainda “os bonés do movimento MBGA”, Make Benfica Great Again.

O dia mais suado foi o de Luís Filipe Vieira. Acompanhámos o exercício diário do candidato: 12 quilómetros de caminhada e ainda uma passagem pelo ginásio. É a história do “regresso do ‘Assobiador encartado'”.

O dia mais azarado (mas não por culpa do candidato) foi o de João Diogo Manteigas. O tempo estava cinzento e chuvoso e acabou com uma derrota-pesadelo do Benfica em Newcastle. Escrevemos sobre “a inspiração em Obama e o carteiro para quem ele já é ‘senhor presidente'”.

O dia mais generoso foi o de Cristóvão Carvalho. O candidato acabou a dar um cachecol assinado por ele e pelo antigo jogador Isaías ao dono da Delícia de Moscavide, que era onde costumavam muitas vezes reunir em equipa. Falámos sobre “publicidades no Multibanco e na A1 e sobre um plano disruptivo entre Klopp, 400 milhões e 100% da SAD”.

O dia mais inesperado foi o de Noronha Lopes. Cruzámo-nos na sede de candidatura com um sócio que é apoiante dele e fez quase 4.000 quilómetros em três dias para distribuir jornais de campanha por várias Casas do Benfica. No artigo, falamos sobre “o mote de superação em Kilimanjaro, a memória de Ivan e uma palavra que ficou por dizer”.