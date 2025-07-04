Esta semana, dois julgamentos de alto impacto mobilizaram a redação do Observador. Na segunda-feira, a terceira sessão do caso Joana Marques; na quinta-feira, a primeira sessão do caso Sócrates. Nos dois dias, foi como se os leitores do Observador estivessem dentro da sala do tribunal. Tudo o que aconteceu foi relatado ao minuto em liveblogs especiais. No caso Joana Marques, foram escritos 59 textos individuais no liveblog, a que por qualquer razão misteriosa damos o nome de “entradas”. Às 9h02, a Joana Moreira escrevia a notícia de que a humorista ia pedir para prestar declarações em tribunal; às 11h25, descrevíamos que “uma dezena de leques e ventoinhas portáteis tentam amenizar o calor na sala completamente lotada”; às 11h31, contávamos que, falando sobre os Anjos, Ricardo Araújo Pereira testemunhava que “se alguém os ameaça de morte, para eles é indiferente, mas se alguém se ri deles pedem um milhão de euros”; e, às 16h31, informávamos que a sessão tinha terminado. Dias depois, novo liveblog: desta vez, foram precisas 68 “entradas” para contar ao minuto o primeiro dia de José Sócrates em julgamento. Às 11h42, o ex-primeiro-ministro agora arguido promoveu um incidente ao sair da sala para ir a um certo e determinado sítio e, no regresso, ao ser confrontado com o facto de se ter ausentado sem autorização, reagiu assim: “Agora tenho de dizer quando vou ao quarto de banho?”; às 14h58, o advogado de Sócrates inovou ao defender a transmissão televisiva integral do julgamento; e, às 16h33, os jornalistas do Observador notaram que José Sócrates e Armando Vara estiveram a conversar em pé, em frente ao banco onde estão sentados os arguidos. Para ajudar a transportar os leitores para as duas salas de audiências tivemos ainda, claro, as ilustrações da Teresa Dias Costa. Isto, obviamente, não fica por aqui. Nas próximas semanas e meses vamos ter muitas mais sessões de julgamento em muitos mais processos.