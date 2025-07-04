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Esta semana, dois julgamentos de alto impacto mobilizaram a redação do Observador. Na segunda-feira, a terceira sessão do caso Joana Marques; na quinta-feira, a primeira sessão do caso Sócrates. Nos dois dias, foi como se os leitores do Observador estivessem dentro da sala do tribunal. Tudo o que aconteceu foi relatado ao minuto em liveblogs especiais.
No caso Joana Marques, foram escritos 59 textos individuais no liveblog, a que por qualquer razão misteriosa damos o nome de “entradas”. Às 9h02, a Joana Moreira escrevia a notícia de que a humorista ia pedir para prestar declarações em tribunal; às 11h25, descrevíamos que “uma dezena de leques e ventoinhas portáteis tentam amenizar o calor na sala completamente lotada”; às 11h31, contávamos que, falando sobre os Anjos, Ricardo Araújo Pereira testemunhava que “se alguém os ameaça de morte, para eles é indiferente, mas se alguém se ri deles pedem um milhão de euros”; e, às 16h31, informávamos que a sessão tinha terminado.
Dias depois, novo liveblog: desta vez, foram precisas 68 “entradas” para contar ao minuto o primeiro dia de José Sócrates em julgamento. Às 11h42, o ex-primeiro-ministro agora arguido promoveu um incidente ao sair da sala para ir a um certo e determinado sítio e, no regresso, ao ser confrontado com o facto de se ter ausentado sem autorização, reagiu assim: “Agora tenho de dizer quando vou ao quarto de banho?”; às 14h58, o advogado de Sócrates inovou ao defender a transmissão televisiva integral do julgamento; e, às 16h33, os jornalistas do Observador notaram que José Sócrates e Armando Vara estiveram a conversar em pé, em frente ao banco onde estão sentados os arguidos.
Para ajudar a transportar os leitores para as duas salas de audiências tivemos ainda, claro, as ilustrações da Teresa Dias Costa. Isto, obviamente, não fica por aqui. Nas próximas semanas e meses vamos ter muitas mais sessões de julgamento em muitos mais processos.
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Talvez lhe tenha escapado
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Operação Marquês
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Primeira sessão do julgamento no Campus da Justiça contou com inúmeros episódios insólitos e muita tensão, sobretudo entre a defesa do ex-primeiro-ministro e a juíza.
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Humor
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A terceira sessão do julgamento que opõe os irmãos Rosado à humorista teve casa cheia. Alvim defendeu que o vídeo é "exercício de humor", RAP que as "consequências são incontroláveis".
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Operação Marquês
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A juíza de 52 anos que vai presidir ao julgamento da Operação Marquês chegou a trabalhar como jurista da DECO e foi advogada durante cinco anos antes de ingressar na magistratura.
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Operação Marquês
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Francisca Van Dunem, Maria José Morgado e José Góis traçam o retrato do procurador responsável pelo julgamento da Operação Marquês, num percurso que cruza os tribunais, as prisões e o Kosovo.
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Futebol
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Começou no Gondomar, só passou por um "grande" na condição de emprestado, tornou-se património de um dos clubes com mais história mundial: como a forma de ser de Diogo Jota explica o seu percurso.
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Presidenciais 2026
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Pressão sobre Sampaio da Nóvoa subiu de tom com declaração de Santos Silva. Esquerda tem conversado sobre viabilidade de candidatura e este é visto como o momento para o antigo reitor avançar.
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Presidenciais 2026
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Em entrevista, José António Vieira da Silva considera que Seguro não tem condições para representar uma candidatura abrangente do centro-esquerda e desafia Sampaio da Nóvoa a entrar na corrida.
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IRS
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Dos 1.200 aos 6.000 euros de salário mensal. A EY fez, a pedido do Observador, 96 simulações para a proposta do Governo de IRS que será discutida sexta-feira no Parlamento.
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Hospitais
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E.C, de 37 anos, passou por 5 hospitais. Exames nunca revelaram problemas. Tudo se complicou no parto, devido à baixa oxigenação do bebé. Direção Executiva SNS não detetou qualquer falha nos cuidados.
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Médio Oriente
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Rachel, de 83 anos, foi resgatada antes de o seu prédio ser atingido por um míssil iraniano. O Observador acompanhou o regresso da família para irem buscar o que restou: memórias, apenas.
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Conflito Israelo-palestiniano
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Dezenas de colonos israelitas atacaram a aldeia de Kafr Malik. IDF tentaram acalmar os ânimos, mas acabaram por matar a tiro Murshed, Mohamad e Lofti. E os colonos voltaram — para atacar o Exército.
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Dalai Lama
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Para o Budismo Tibetano, é o grande líder espiritual; para Pequim, um separatista. Após anos de dúvidas, o 14.º Dalai Lama anunciou que vai ter sucessor. Como funciona a escolha do próximo Dalai Lama?
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Rússia
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Detenções, rusgas e violência aumentaram as tensões entre a Rússia e o Azerbaijão — que começaram com uma queda de avião — entre os países. Zelensky quer ganhar aliado e dá apoio ao homólogo azeri.
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Humor
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A canção "Man on the Moon" e o filme com o mesmo título muitos conhecem. Mas o humorista que influenciou muitos outros nem sempre é reconhecido. Um novo documentário revela mais sobre este enigma.
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Cinema
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Cineasta único ou "funâmbulo do cinema francês". A parte mais significativa da sua obra estreia-se finalmente nas salas nacionais esta quinta-feira. Um verdadeiro acontecimento.
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Começou no meio de uma tempestade perfeita. Surpreendeu, impressionou, mas à segunda dose perdeu força. Nesta última temporada, a série choque termina em grande. O que nos deixa — a nós e à televisão?
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Opinião
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Sanchéz é a cabeça cínica de uma pequena clique de corruptos. Mas mesmo depois de todas as revelações, continua a ter o PSOE na mão, mais as restantes esquerdas e os nacionalismos periféricos.
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Limitar as discussões sobre Trump a exprimir ódios e ofensas é uma atitude infantil e inútil. Pior, é uma falta de respeito pelos consumidores de notícias e de debates de análise política.
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Não sei se Santos Silva vai concorrer. Espero que sim. Por um lado, estarão garantidos grandes momentos de diversão. Por outro, aguardo ansiosamente pela noite eleitoral e pela sua derrota humilhante.