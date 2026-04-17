Ainda só foi lançado há dez dias e mais de 190 mil pessoas já ouviram “Os Ficheiros do Caso Carlos Castro”, o nosso mais recente podcast plus e provavelmente o que exigiu mais tempo de investigação: tanto tempo aliás que este era para ter sido o nosso 13º podcast plus e acabou por ser o 14º, numa troca de ordem com “Os Segredos da Seita do Yoga”, narrado por Daniela Ruah com banda sonora original do Benjamim. A investigação começou com um email enviado a 24 de janeiro de 2025 — há 15 meses. Ao abrigo da FOIL, a Lei de Liberdade de Informação em vigor no estado de Nova Iorque, a nossa editora adjunta de podcasts, Tânia Pereirinha, fez um requerimento ao Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan para consultar o processo judicial aberto após o homicídio do cronista social Carlos Castro, no dia 7 de janeiro de 2011. O Gabinete de Acesso a Registos demorou seis meses e um dia até deliberar: autorizaram o Observador a consultar o processo, mas só depois de uma funcionária judicial ocultar informação considerada sensível. Só passados mais três meses, a 17 de outubro de 2025, é que nos chegou a documentação. Valeu a pena a espera: 4.212 páginas, 411 fotografias, 38 vídeos e 11 ficheiros áudio. Memorandos e mandados policiais; notas manuscritas dos detetives; relatórios de impressões digitais e laboratoriais; recibos; registos de voo; vídeos de vigilância do hotel; fotografias de provas, da cena do crime e da câmara fotográfica da vítima; mensagens e transmissões de rádio da polícia de Nova Iorque; e a transcrição integral do julgamento. Renato Seabra não respondeu a um pedido de entrevista. A carta registada enviada para o “inmate 13A0056” da prisão de Attica não teve resposta. Mas está a preparar uma moção para impugnar a sua condenação, em conjunto com Scott B. Tulman, o advogado que desde 2014 o representa, que ainda acredita numa reviravolta: “Da minha perspetiva, este caso ainda não terminou.” A narração é de Joana Santos, que se recordava muito bem do crime — e estreou a nova cabine de gravação do Observador, mais espaçosa do que aquela em que os outros 13 narradores gravaram os Podcast Plus anteriores. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. E a banda sonora original é de Júlio Resende: não é propriamente fã de true crime, mas compôs uma extraordinária melodia ao piano, para funcionar como uma espécie de catarse de todo o sofrimento da história.