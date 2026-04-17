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Talvez lhe tenha escapado
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Podcast Plus
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Assim que Carlos Castro foi encontrado morto em Nova Iorque todas as suspeitas recaíram sobre Renato Seabra. Novo Podcast Plus revela os bastidores da investigação ao crime que chocou Portugal e EUA.
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Podcast Plus
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Na estreia de "Os ficheiros do caso Carlos Castro", a polícia de Nova Iorque encontra um homem brutalmente assassinado e mutilado num quarto de hotel. O suspeito do crime é português. E desapareceu.
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Podcast Plus
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Os médicos estimam que Renato Seabra esteja estabilizado numa semana, mas o suspeito do homicídio de Carlos Castro vai passar 95 dias numa ala psiquiátrica. A defesa aposta numa estratégia arriscada.
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Podcast Plus
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Um beijo no primeiro encontro e três viagens em menos de três meses. Carlos Castro contou ao mundo que estava apaixonado. Já Renato Seabra só queria ser modelo. Por isso mesmo, tomou uma “decisão”.
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Podcast Plus
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Nos primeiros dias em Nova Iorque, Carlos e Renato estão em lua de mel. Depois, deixam de estar. Passam a noite antes do crime a discutir. Mas o jovem de Cantanhede tinha dado sinais de alerta antes.
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Podcast Plus
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Vanda Pires percebe que Carlos está com medo de Renato. Quando não consegue falar com o amigo, suspeita que possa estar a acontecer algo de muito grave no quarto 3416. Mas vai chegar demasiado tarde.
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Podcast Plus
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Raiva ou doença mental? Renato Seabra matou Carlos Castro, isso ninguém contesta. A pergunta a que os jurados têm de responder é outra: o jovem português pode ou não ser responsabilizado pelo crime?
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Tribunal
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Tribunal decidiu que filho que matou mãe em Vagos vai passar próximos três anos num centro educativo. Antes de disparar pela segunda vez, menor ainda ouviu a mãe pedir-lhe "calma".
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Justiça
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Inquérito aberto em 2013 chega só agora a julgamento. A acusação descreve uma "espiral de ambição" que desviou um milhão de euros do Cofre dos funcionários públicos. Arguidos têm entre 66 e 90 anos.
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Assembleia Da República
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Além da proximidade a Costa, o facto de pertencer a gabinetes que alimentavam a propaganda socrática na blogosfera levaram deputados a chumbar Tiago Antunes. Competência técnica nunca foi questionada
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PSD
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Proposta do PSD de 2023 continua válida e prevê creches gratuitas como direito constitucional e uma janela maior para crises políticas. Chega entrega projeto até abril, mas PSD só alinha mais tarde.
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Parlamento
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Governo anunciou novas medidas de combate ao aumento do custo de vida, mas oposição considera-as insuficientes e falou em "imoralidade". Montenegro insiste em tentar acordo sobre reforma laboral.
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Vichyssoise
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Pouco antes de Tiago Antunes falhar a eleição do Provedor de Justiça, Brilhante Dias garantia que a contestação não vinha do PS. Líder da bancada acredita que, sem UGT, Seguro veta legislação laboral.
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Terrorismo
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Passou anos em Nova Iorque, ensinou em Belas-Artes e era militante do Partido Socialista (que já o suspendeu). O Observador ouviu colegas do designer detido com um cocktail molotov.
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Tribunal Constitucional
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Partidos no Parlamento Europeu têm regras para divulgar origem de donativos. Em Portugal, consulta pública passou a estar vedada depois de parecer de entidade que devia pugnar pela transparência.
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Combustível
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Com o verão à porta e o Estreito de Ormuz fechado, a aviação está sob forte pressão porque depende do jet fuel do Médio Oriente. Portugal também importa, mas Galp afasta disrupção nos próximos meses.
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Combustível
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Sem esperar por Bruxelas, países da UE aprovam medidas que vão desde o corte a fundo nos impostos à fixação de tetos aos preços. Há até cheques para combustível. E há apoios mais generosos que outros.
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Médio Oriente
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Bloqueios de Irão e EUA em Ormuz podem abrir um precedente: Direito do Mar — que garante a livre circulação — pode ser totalmente ignorado sempre que estiverem em causa interesses geopolíticos.
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Médio Oriente
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Os EUA beneficiam, há décadas, de um "privilégio exorbitante" pelo facto de o dólar ser a moeda de reserva internacional. Mas a guerra no Médio Oriente pode levar à afirmação do "petroyuan".
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Ativismo
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A luta pelos direitos das mulheres destruiu a família Al-Otaibi. Fawzia conta em entrevista ao Observador como duas irmãs são alvo do regime saudita, que "mostra ao mundo uma imagem que não existe".
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Guerra na Ucrânia
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Ucrânia diz que pela primeira vez robôs capturaram sozinhos posição russa. Kiev já tinha anunciado que fizeram reféns russos. A guerra terrestre à distância pode mesmo ser a aposta do Governo.
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Papa Leão XIV
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Da perseguição napoleónica ao Papa prisioneiro, quando os líderes atacam Roma é porque o seu poder já entrou em declínio – e Trump acaba de entrar nesse clube. Ensaio do padre João Basto.
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Guerra
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A doutrina da Igreja admite a possibilidade de uma "guerra justa", mas os últimos papas têm sido contra todas as guerras. Agora, essa posição abriu um conflito tenso entre Washington e o Vaticano.
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Bulgária
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Ex-piloto convertido em político, Rumen Radev é o grande favorito para vencer as eleições búlgaras. Já criticou Zelensky e vê a Bulgária como um canal para melhorar as relações entre a UE e a Rússia.
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Hungria
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Sondagens davam vitória a Magyar, mas foi, ainda assim, uma surpresa que demorou a ser processada pelos apoiantes. A noite eleitoral do Tisza durou apenas cinco horas e foi mais festa que comício.
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Viktor Orbán
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Orbán caiu com estrondo: perdeu mais de metade da bancada parlamentar e viu o rival obter uma supermaioria. Foco na guerra e aproximação à Rússia ajudam a explicar desaire eleitoral ao fim de 16 anos.
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Hungria
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O conhecimento do funcionamento interno do Fidesz foi "a sua maior arma tática", à qual soma um discurso apelativo. Quem é o homem que derrubou Orbán e o que dizem os que nele votam?
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Pré-Publicação
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De que cor era um táxi em Lisboa nos anos 90? Depende. Ao quinto álbum da série "Lx", Joana Stichini Vilela e Pedro Fernandes guiam-nos pelos factos, aventuras e anti-heróis que povoaram a década.
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Teatro
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A atriz francesa é a estrela de "Bérénice", que chega ao São João, no Porto, esta semana. Ao Observador, fala sobre o medo e a alegria em palco e a vontade de voltar a trabalhar com Tiago Rodrigues.
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Cultura
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Com o livro "O Poder da Cultura – Questões Permanentes", António Pinto Ribeiro regressa a textos que atravessam três décadas de pensamento crítico. Conversámos com o ensaísta e programador.
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Livros
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Tem Saramago como "único mentor literário e espiritual" e o seu nome desperta tanto amores quanto ódios no país vizinho desde que publicou "A Península das Casas Vazias". Entrevistámo-lo.
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Opinião
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Os líderes nacionalistas não são imunes aos pavores da restante classe política, nem estranhos à tentação de conceber a liderança como a arte de seguir as sondagens.
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O debate não tinha como correr bem. Não correu, mas também provou uma coisa: se é a televisão que obriga Pacheco Pereira a dizer meias-verdades, porque é que a desculpa não serve também para Ventura?
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Há uma relação directa entre termos uma legislação de trabalho demasiado rígida e estarmos na cauda da Europa. Sendo assim, porque se entrega as chaves da mudança a uma UGT anquilosada e decadente?
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O Irão continuará limitado, perigoso e fanático. E certos comentadores continuarão a fazer por ele aquilo que o seu aparelho militar já não consegue: fabricar poder a partir de fumo
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Todo o aquele que na rua empunhe uma faixa onde apareçam frases a dizer que não sei o quê é um direito é tratado mediaticamente falando como o porta-voz do povo