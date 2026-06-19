Uma das grandes dificuldades de fotografar adeptos durante um jogo de futebol é antecipar os momentos — golos, grandes defesas ou lances mais duros, por exemplo — que vão provocar alguma reação que justifique o ‘clique’. Isso implica, claro, passar os 90 minutos do jogo com a máquina encostada ao olho, sempre à espera do que possa acontecer — e ter uma capacidade de reação suficientemente rápida para apanhar os melhores momentos. Mais do que habituado a estas situações — no Observador, fazemos quase sempre reportagem fotográfica dos adeptos durante os jogos da seleção nacional —, o nosso editor de Fotografia, João Porfírio, encontrou num aparelhinho a pilhas um aliado imbatível. Na quarta-feira, antes de sair para o Terreiro do Paço, em Lisboa, onde milhares de pessoas assistiram ao empate de Portugal com a RD Congo, pediu ao subdiretor Ricardo Conceição que lhe emprestasse o pequeno rádio a pilhas que tem sempre pousado na mesa onde trabalha. O mesmo rádio que já tinha dado muito jeito durante o apagão. Por causa das formas de transmissão, há uma diferença de tempos nas emissões da rádio e da televisão. Habitualmente, a emissão na televisão chega um bocadinho mais tarde do que o relato transmitido na rádio (e, por vezes, chega a nossa casa uns irritantes segundos mais tarde do que à casa do vizinho, mas isso é outra conversa). Essa limitação tecnológica deu uma ideia ao João: se estiver a ouvir o relato na rádio, sabe sempre com alguma antecedência o que os adeptos vão ver na televisão. Depois, é só apontar a câmara, esperar pelos sorrisos, sustos ou esgares de choque, e fotografar. Durante o jogo Portugal – RD Congo, a diferença entre as emissões da rádio e da televisão (a que habitualmente se chama “delay”) era de cerca de 20 segundos. A dada altura, as pessoas à volta do nosso editor de Fotografia começaram a ligar os pontos: sempre que ele levava a máquina fotográfica ao rosto, acontecia um lance importante. Quando viram os auscultadores nos ouvidos dele, perceberam o resto. A partir daí, o João tornou-se uma espécie de oráculo: fazia qualquer movimento e vinha logo a pergunta ansiosa dos adeptos que estavam ali mais perto: “Ó fotógrafo, foi golo?” Depois do golo de João Neves, o nosso João foi respondendo sempre “não foi, mas quase”. Até ao golo do Congo. Os 20 segundos de avanço permitiram-lhe apontar a máquina aos cerca de 20 adeptos da seleção africana que também ali estavam e captar como celebraram, rodeados de milhares de adeptos portugueses, num momento que se tornou viral. Não é a primeira vez que o João Porfírio usa este método, e a verdade é que resulta sempre. Já tinha feito o mesmo, por exemplo, em 2016, em todos os jogos da seleção e na final do Europeu de Futebol. O que significa que, sim, entre milhares de adeptos portugueses, também no Terreiro do Paço, foi o primeiro a saber que Éder tinha marcado o golo que valeu a Portugal o campeonato da Europa (e conseguiu fotografar o momento na mesma).