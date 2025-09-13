A infanta Sofia apareceu, na última terça-feira, nas ruas da baixa de Lisboa como uma estudante normal. Cardigan vermelho, cabelo apanhado numa trança e franja a cair naturalmente pelo rosto, caminhava entre os jovens da Forward College, onde vai estudar Ciências Políticas e Relações Internacionais no próximo ano. A escola ocupa o número 71 da Rua das Flores, em Lisboa, como quem desce para o Cais do Sodré, mas o local de estudo fica mais acima, em pleno Bairro Alto, na antiga sede do Observador — que também já foi redação do extinto Diário Popular. A primeira vez que lá foram, para conhecer a escola, dias antes do início das aulas, a Sâmia Fiates, jornalista de Lifestyle, e o Diogo Ventura, fotojornalista do Observador, entraram num prédio praticamente deserto. O elevador estava avariado, a portaria deserta, e a Sâmia acabou a acender cada candeeiro manualmente na sala de meditação — uma tarefa mais complicada do que parecia. Uma falta de segurança discordante com uma escola de elites, sem nada preparado de forma protocolar para receber a realeza. O Diogo Ventura ficou mais nostálgico, num espaço cheio de recordações, que lhe vinham à memória enquanto andava entre salas e corredores que conhecia bem. Começou ali o seu primeiro estágio. Fez a entrevista com o João Porfírio, editor de Fotografia, na sala dos azulejos — antes com uma mesa enorme, muitas cadeiras e sofás, reservada para reuniões. Lembrou-se da redação abarrotada (cada vez mais à medida que o Observador crescia, até ter de se mudar), das secretárias amontoadas de papéis e computadores. Mas, sobretudo, do saudoso terraço, com a máquina de cerveja, essencial para as ‘horas Sagres’ — passe a publicidade — sempre às seis da tarde de sexta-feira, festas de aniversário e até rubricas que o espaço permitia. Embora a tradição se mantenha, agora na garagem das novas instalações em Alvalade, ficou sempre a memória daquela zona ao ar livre que, essa sim, a escola mantém praticamente intacta. Ah, isso e as luzes do tecto. De resto, tudo passou para espaços minimalistas, com poucas mesas, paredes brancas e alguns quadros de aula, até na magnífica sala dos azulejos. No piso inferior, a antiga sala multimédia virou espaço de meditação, com pufes e luz suave — ideal para relaxar ou tirar uma sesta. Uma ironia para quem passou ali dias ao telefone, entre cafés e caos. Cinco dias depois, a Carolina Sobral, jornalista de Lifestyle, e o Francisco Romão Pereira, fotojornalista freelancer, seguiram a infanta Sofia no seu primeiro dia de aulas, que começaram mais abaixo, na sede da escola. Chegaram atrasados por causa da greve do metro, desviaram-se para a BD Mania, e foi ali, entre prateleiras de banda desenhada, que deram de caras com a infanta descendo a Rua das Flores. A Carolina fez contacto visual e, num instante, Sofia encostou-se à sombra da parede e entrou discretamente. Quatro dos cerca de dez seguranças espanhóis à paisana que acompanham a infanta aproximaram-se da Carolina e do Francisco, exigindo ver as fotos e chamando um agente da PSP — também discreto, mas atento — que quis os documentos. A Carolina sentiu-se parte de um filme de espionagem: cada passo observado, cada olhar medido. Já a maioria das pessoas com quem falou — quase todos turistas, mas também os lojistas locais — desconhecia a presença da infanta em Lisboa. Mas a eles, dois seguranças observaram-nos sempre, como sentinelas silenciosos. Perto da faculdade, um até circulou à volta de a Carolina e do Francisco com um copo de café. No entanto, à medida que o dia avançava, os seguranças, antes ríspidos, começaram a soltar pequenas conversas: falar de Madrid, do amor por Lisboa, da comida, do tempo. A Carolina e o Francisco, entre nervos e sorrisos, acabaram por brincar que já deviam ter as fotos expostas algures numa lista de “procurados”. Não queremos problemas desses: quer a infanta, quer os seus protetores estão convidados para uma sexta-feira, às seis, virem a uma hora Sagres em Alvalade, conhecer o nosso novo espaço. Só não tem terraço. Duas boas notícias a fechar esta semana e esta newsletter: 1 – Pelo segundo mês consecutivo, o Observador volta a liderar no ranking nacional de podcasts, o podscope, da Marktest. Ao todo, os nossos podcasts foram ouvidos 2,2 milhões de vezes no mês de agosto. O Contra-Corrente é o nono mais ouvido a nível nacional, com mais de 200 mil downloads. 2 – A Sociedade Portuguesa de Autores elegeu como melhor programa de rádio de 2024 o Pop Up, da Rádio Observador. O programa de cultura pop é um dos mais antigos da Rádio Observador: estreou-se logo na primeira semana de emissões, em Junho de 2019. O painel conta com Tiago Pereira e Maria Ramos Silva, editores de Cultura e Lifestyle, respetivamente; com o escritor Bruno Vieira Amaral, que também faz parte das Manhãs 360 da Rádio Observador; e com Pedro Boucherie Mendes, diretor de conteúdos digitais e de entretenimento da SIC.