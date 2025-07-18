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“Realpolitik”? Já ouviu? É provável. Porque o novo podcast da Rádio Observador chegou ao n.º 1 do top da Apple Podcasts e bateu mesmo a Joana Marques e o Ricardo Araújo Pereira. Mas não, não se trata de um podcast de humor — embora às vezes eles puxem do humor cáustico ou de um certo sarcasmo britânico enquanto falam — é disso que se trata, de uma conversa — sobre política. De forma informal, descontraída, por vezes provocadora.
Eles são Sérgio Sousa Pinto — ex-líder da Juventude Socialista, ex-deputado do Partido Socialista durante vários anos (recusou sê-lo nas últimas eleições legislativas), e membro da direção de José Luís Carneiro, também comentador da CNN e cronista do Expresso; e Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, e também um dos comentadores da CNN.
Bastaram dois encontros entre ambos para fecharem o formato deste novo programa que marca a estreia de Sérgio Sousa Pinto na Rádio Observador. Não é um programa de comentário, nem um programa de debate. O objetivo foi estabelecer paralelismos entre a política atual e episódios da história recente do país. E por isso vão conversando. E nem sempre estão de acordo.
O primeiro programa foi na quarta-feira, mas na sexta-feira anterior gravaram um episódio teste. Falaram sobre as restrições no acesso às praias em Grândola (nenhum gosta de praia, posso contar aqui, mas ambos conheciam as cancelas), sobre a privatização da TAP e sobre a crise na saúde — mas não, não é possível ouvir, foi mesmo só para ver se o formato funcionava e afinar detalhes, até porque o programa é em direto: sempre às 12h00 de quarta (a estreia incluiu análise sobre políticos periquitos e o ministro submarino).
Para o nome do programa/podcast, partilharam sugestões, pediram ideias e chegaram a testar a Inteligência Artificial, mas não lhes veio dali nada de jeito: a não ser que considerassem “Ruído de Fundo” ou “Fio da Navalha”. “Realpolitik” acabou por surgir de forma tradicional: num “vai dizendo o que te passar pela cabeça” durante um almoço de redação. A ideia vencedora foi da Sara Antunes de Oliveira.
A rádio muda de frequência em Lisboa. E foi uma aventura
E vai poder ouvir o “Realpolitik” e todos os programa da Rádio Observador na Grande Lisboa com muito mais qualidade: esta madrugada de sábado, dia 19, a partir das 00h30, passamos a ter uma nova frequência: 92.8 FM, abandonando os 93.7 FM. Uma mudança que melhora ainda mais a experiência de escuta na capital, agora que a estação conquistou um novo recorde ao atingir os 3,4% de audiência acumulada de véspera no mais recente Bareme Rádio.
Na maioria dos carros, não tem de se preocupar: o sistema RDS trata de tudo. Mas nos rádios mais antigos — em casa ou nos automóveis de outras eras — é preciso sintonizar manualmente. Vale a pena: vai ouvir melhor do que nunca.
O novo emissor, em Loures, tem uma torre com mais de 80 metros de altura e oferece uma vista impressionante — e um sinal muito mais robusto. Mas deu trabalho. O processo começou há um ano, em julho de 2024, com licenciamentos, levantamentos topográficos, por entre muitos dias de chuva, já que foi um dos anos mais chuvosos de sempre.
Que o diga o Nuno Serra Fernandes, coordenador técnico da Rádio, que fez mais de uma dezena de estudos radioelétricos, com simulações para decidir o local, a altura, o número e a orientação das antenas. Depois vieram os nove maciços de betão — cubos com quase dois metros cúbicos enterrados no solo — e os camiões que os transportaram… que ficaram todos atolados na lama. Tiveram de ser resgatados por uma retroescavadora. O contentor técnico, preparado em Gondomar, também veio de camião. E ficou, claro, no meio da lama — à espera de reboque. Foi uma autêntica epopeia.
Mas à hora a que estiver a ler esta newsletter, o Nuno Serra Fernandes e o Bernardo Almeida, um dos sonoplastas da Rádio, vão andar na rua a desligar a frequência antiga e a ligar a nova. Como se faz na rádio.
Para que não se perca:
A rádio nasceu há seis anos, a 27 de junho de 2019, só na região de Lisboa. Desde então, alargou a cobertura (e as audiências) ao Grande Porto, Aveiro, Viseu, Leiria, Santarém e Oeste. Pode ser ouvida em todo mundo online e em FM nas seguintes frequências:
- Grande Lisboa – 92.8 e 98.7 FM
- Grande Porto, Braga e Aveiro – 98.4 e 88.1 FM
- Ribatejo – 92.6 FM
- Leiria – 94.0 FM
- Viseu – 91.2 FM
E agora? Agora é ouvir. E já sabe que, todas as quartas-feiras às 12h00, tem conversas sobre política entre o Sérgio Sousa Pinto e o Miguel Pinheiro.
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Governo
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Da sexualidade de Six Sex, ao transhumanismo de Arca e ao amor próprio de Isabella Lovestory, estas são algumas das vanguardistas que misturam géneros musicais e transformam a dança latina de hoje.
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Uma empresa num lago de tubarões precisa de ser muito resistente, ou ter disponíveis os bolsos fundos dos contribuintes, para sobreviver à instabilidade gerada pelos governos. É esta a vida da TAP.