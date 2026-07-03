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As letras das canções são como os números, podemos sempre torcê-las a nosso favor, ou, neste caso, para encaixar na narrativa. Em 1988, Leonard Cohen (canadiano) editou o seu oitavo álbum e chamou-lhe “I’m Your Man”. A declaração de amor em forma de canção deu o nome a um disco em que nos ofereceu outras verdadeiras joias como “First We Take Manhattan”, “Ain’t No Cure for Love”, “Everybody Knows” e “Take This Waltz”. Mas foi “I’m Your Man” que começou a rodar na minha cabeça quando ouvi o relato do Miguel Cordeiro sobre o primeiro dia em Toronto.
O enviado especial do Observador chegou às 15h de 29 de junho. São mais de 5 700 km de distância em relação a Lisboa. A capital financeira do Canadá é uma metrópole cheia de arranha-céus e avenidas largas, um cenário muito diferente das nossas cidades. É também a casa de muitos milhares de portugueses, de emigrantes que vêm na seleção nacional um pedaço da casa, do coração que aqui deixaram ao atravessar o Atlântico. E o Miguel nem teve tempo para se sentir sozinho nestes dias no Canadá depois da primeira paragem, na Casa do Benfica.
O Miguel Cordeiro estava em Toronto para acompanhar o Portugal 2 — Croácia 1, mas também para contar uma história incrível sobre Eusébio. O mítico jogador português, em 1976, liderou uma “seleção” croata até à glória na América. Sim, Eusébio jogou num clube croata no Canadá e até cantava o hino.
O plano para contar esta história, com 50 anos, passava pela Casa do Benfica, em Toronto. Uma vez lá, Miguel Cordeiro nunca mais falaria inglês nesse dia, teria direito a um prego num almoço tardio e a vários “eu levo-o lá”. Jorge Ribeiro, ex-presidente da filial encarnada em Toronto, não largou mais o jornalista da Rádio Observador. “Está com tempo, não está? Então, vou levá-lo e fazer uma visita à cidade.” Um roteiro pelas casas, lojas e empresas portuguesas na cidade. Uma viagem também pelos receios e anseios de uma importante comunidade portuguesa, que terminou com uma descoberta surpreendente.
“Então, mas eu estou a falar… Eu nem vi para onde é que estou a falar. Estou a falar para onde?”, perguntou Jorge Ribeiro. “Ah, Rádio Observador? Então, mas é a que ouço todos os dias. A minha mulher em casa só quer ver a CMTV, mas eu, assim que saio, só ouço a Rádio Observador e ouço o dia todo.” O acolhimento foi tão caloroso que o nosso jornalista acabaria como entrevistado pela FPTV, a televisão portuguesa no Canadá. Por tudo isto começou a rodar na minha cabeça o “I’m Your Man”. No fundo, o Miguel Cordeiro foi o portador de uma declaração de amor a Portugal. Foi o mensageiro de uma saudade que se entranha e cresce todos os dias e que só quem está longe entende na sua plenitude. Meu caro Jorge Ribeiro, nem imagina como nos deixa orgulhosos por saber que nos ouve e nos lê, mas, sobretudo, por nos fazer sentir que ajudamos a minimizar um pouco a tão portuguesa saudade. Obrigado, Jorge.
PS: Para não perder nenhum detalhe da prova e dos bastidores, sugiro ouvir o Miguel Cordeiro no podcast “Diário do Mundial” e ler os exclusivos, como a entrevista a Mauro Eustáquio, o irmão de Stephen Eustáquio. Stephen é filho de portugueses e marcou o golo que levou o Canadá aos oitavos de final da prova. Este sábado há Canadá vs Marrocos às 18h. E na segunda-feira, o Miguel Cordeiro estará em Dallas, Texas, para o Portugal vs Espanha. Uma eliminatória ibérica para seguir em pormenor no Observador e com relato na Rádio Observador. Sim, claro que já está a rodar na minha cabeça o genérico de uma certa série de televisão dos anos 80 — a saga da família Ewing.
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Mundial
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Mundial 2026
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Quem diz que joga como um poeta tem novo argumento: de Pessoa a Eça, a árvore genealógica de João Neves é uma caixa de surpresas onde entra o Presidente da República, um ex-embaixador e um ex-autarca.
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Mundial 2026
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Foi preciso um susto para Martínez acordar. O plano que tinha estava certo mas só deu resultados sem CR7. Da revolução dos 61' à vontade de mexer ainda mais, analisámos a prestação de Martínez à lupa.
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Mundial 2026
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Avançado confidenciou, Bernardo Silva confirmou: quando estava no banco, prometera marcar se entrasse. Cumpriu. E até deixou um novo lema: "Se precisarem de um golo no final, chamem o Gonçalo Ramos".
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Mundial 2026
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Eusébio jogou num clube croata no Canadá e foi campeão. Os Toronto Metros-Croatia foram a "verdadeira seleção" de um país que fazia parte da Jugoslávia. O Observador reconstrói a glória de há 50 anos.
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Mundial 2026
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A Last Dance de uma lenda ficou para Luka Modric, o antigo Bola de Ouro que fez o primeiro Mundial em 2006 quando o VAR nem um sonho era. Mas a tecnologia que anulou o empate aos 90+13' foi outra.
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Mundial 2026
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Diogo Costa voltou a ser decisivo a segurar Portugal até entrar em cena o Pistoleiro para marcar o golo da reviravolta, num jogo que foi o espelho da exibição de Leão: a análise à exibição da Seleção.
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Talvez lhe tenha escapado
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PRR
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Há casas do PRR vazias há ano e meio, como diz o PS, mas autarcas socialistas apontam à burocracia. Governo diz que Carneiro expôs localização confidencial de abrigo para vítimas de violência.
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PSD
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Montenegro chamou Bugalho para, por um lado, abrir nova frente de ataque e, por outro, resguardar Hugo Soares, que tem a missão de liderar negociações com oposição. Articulação, garantem, é "total".
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Carlos Moedas
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Presidente da Câmara de Lisboa chefia delegação portuguesa no Comité das Regiões e acredita que o estatuto que tem na Europa favorece Lisboa. "Trato os comissários europeus por tu", diz ao Observador.
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Política
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Em entrevista ao Observador, Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, acusa o PSD de estar "mal habituado" e garante que o partido liderado por Ventura "não se vende", nem falta às promessas que faz.
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Meteorologia
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Esta oitava vaga de calor é típica do verão: anticiclone a estender-se em crista, calor arrastado de África. Só que o ar, os solos e o mar estão mais quentes. Muito mais. E temos um "forno ibérico".
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Verão
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A oitava onda de calor do ano começa esta quinta-feira. Deve ser a mais quente, porque é a terceira consecutiva, pode levar a incêndios e a secas. São os eventos compostos de uma "danger season".
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Acesso ao Ensino Superior
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Em três dias, plataforma da MetaPROF reuniu mais de 200 queixas e falhas relatadas por professores. Testemunhos são validados um a um por criadores da plataforma, que já ofereceu ajuda ao ministério.
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Grupo Espírito Santo
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Contratos de resseguro sem substância económica terão servido para enriquecer administradores e financiar a holding ESI. Julgamento arrancou em abril com cinco arguidos acusados.
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Terrorismo
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Testemunhos e interrogatórios do processo revelam como pensavam o agente da PSP e o soldador emigrado na Suíça responsáveis pelo Movimento Armilar Lusitano. Ambos foram acusados de terrorismo.
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Igreja Católica
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Maior grupo ultra-tradicionalista católico prepara-se para ordenar quatro bispos sem autorização do Papa, que tentou até à última pedir que reconsiderassem. Decisão vai abrir cisma na Igreja Católica.
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Teatro
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Rodrigo Francisco avisa que custos logísticos do festival (que começa este sábado, dia 4) são quase insustentáveis e assume que, sem obras, o Teatro Joaquim Benite arrisca fechar no Inverno.
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Música
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A cantora e produtora estreou-se com “Cuíca”, um álbum entre o R&B, o rap e a pop, sem medo de expor fragilidades, numa ponte entre Portugal e Espanha. Vai estar no palco do Sumol Summer Fest.
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Teatro
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Em Lisboa para uma peça no CCB esta semana, o ator brasileiro falou de pós-verdade, democracia e eleições presidenciais: “Preocupa-me que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Seria uma tragédia".
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Opinião
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A reescrita de meia dúzia de artigos do Código de Trabalho requer aviso prévio e mandato explícito do eleitorado, mas a transformação demográfica do país pode ser decidida nas costas dos eleitores?
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O MAL preparava meticulosamente os atentados, operações cuidadosamente planeadas desde 2018. Entretanto, nem um único cocktail Molotov numa qualquer manifestação lançou. Nada.
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"O bom senso é a coisa do mundo mais bem repartida, pois cada qual dele pensa andar tão bem provido que até os mais difíceis de contentar com todas as outras coisas não costumam desejar mais"*
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O tempo dá-nos cada vez mais informação que nos mostra como vivemos um tempo de Grande Irresponsabilidade nos governos de António Costa. Que estamos e vamos pagar caro.
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Mesmo aqueles que, como eu, não têm posições fechadas sobre a eutanásia não podem deixar de ficar sobressaltados ao saber que nos Países Baixos já se terminou com a vida de alguém com menos de 12 anos