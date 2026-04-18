Caros leitores do Observador,

O meu nome é Carlos Maria Bobone, e sou o editor de Opinião do Observador. A partir de hoje, vou mandar todas as semanas esta newsletter, com uma pequena selecção dos vários pontos de vista que me pareceram mais úteis para aprofundar a realidade. Terá o essencial da opinião publicada no Observador, sim, mas também algumas coisas que se vão publicando lá fora, e que acredito que possam ajudar a construir um mapa que interesse a quem está alinhado com os valores do Observador e queira orientar-se pela imprensa internacional.

A estreia talvez merecesse um quadro mais digno, mas começamos com uma cena aparentemente bizarra. Meia dúzia de mulheres, sem idade para a frequentarem, que se manifestam pela continuidade de uma urgência de obstetrícia. Mas depois do lado patético da imagem vem o lado patético do país, e foi isso que levou Helena Matos a escrever sobre o assunto.

Todos estes problemas podiam levar-nos a discutir um ponto importante. Estas gorduras, fraquezas, travões, devem-se a fracos protagonistas, ou a um sistema pensado para evoluir de uma maneira que não foi aquela que o país evoluiu? É isso que está em causa numa das discussões que têm dominado as últimas semanas – sobre a revisão Constitucional, polémica que André Azevedo Alves não deixou morrer – e que podia também ter estado no centro do debate entre Ventura e Pacheco Pereira. Podia ter sido interessante perceber se a passagem de um regime para outro criou de facto alguns traumas de que a democracia ainda não se conseguiu libertar, mas o que resultou do frente a frente foi uma batalha de egos sobre a qual eu escrevi.

Lá fora

No plano internacional, os grandes acontecimentos foram sem dúvida a derrota de Orbán nas eleições e o quid pro quo entre Trump e o Papa. Sobre o primeiro, destacamos dois artigos.

O de João Marques de Almeida, que lembra que a derrota de Orbán não significa uma vitória da esquerda;

O de Mafalda Pratas, que procura mostrar que ser democrata é mais do que entregar o poder quando se perdem eleições.

Sobre a polémica entre Trump e Leão XIV, talvez mais do que dissecar as palavras de um e de outro, interesse perceber os efeitos que a discussão pode ter numa base de apoio habituada a olhar com simpatia quer para o movimento internacional das direitas, quer para a Igreja, e que provavelmente não queria ser forçada a ter de escolher um lado.

É, por isso, especialmente interessante seguir o ângulo de Dan Hitchens, editor na First Things, uma das grandes revistas cristãs dos Estados Unidos, com confessadas simpatias católicas, e que também se tem esforçado por olhar com benevolência para a acção de Trump. Escreve em The Almost-Greatness of Donald Trump and Leo XIV sobre o dilema que fere, neste momento, tantos católicos Americanos.

Na National Review, Noah Rothman vai ao centro da questão e, a partir da mesa-redonda entre cardeais americanos que a CBS organizou para discutir as palavras do papa, discute a ideia de Guerra Justa — “Is Just war ethical?” — para perceber a validade do conceito nos dias de hoje.

É preciso notar, no entanto, que este é um conflito que vai para lá das relações entre Washington e o Vaticano. As palavras do papa são apenas uma demonstração de que a guerra obriga a escolhas difíceis que criarão divisões mesmo dentro da direita nacionalista. É por isso que o artigo de Rui Ramos, em plena polémica, não se centra no Papa, mas sim em Meloni, e naquilo que esta nova direita poderá ter a dizer no plano internacional: “O que falta àqueles que se dizem “soberanistas” na Europa? Talvez a lucidez necessária para compreenderem que as soberanias europeias, hoje, não se defendem fora da aliança atlântica nem fora da União Europeia”.