Em tempos de tantos divórcios, sinto que muitas pessoas precisam aprender um pouco mais sobre acolhimento. A separação é um luto genuíno, o que infelizmente aprendi por experiência própria. E não é só o luto do casamento, é o luto da família, dos sonhos conjuntos e até daquela outra pessoa enquanto cônjuge – mesmo que permaneça em nossas vidas em novas condições.

A separação dói por muitos lados. Mas não deveria precisar doer nas palavras dos outros. Muitas vezes nem é por mal, mas quando nos separamos ouvimos tantas coisas que ferem, que me ocorreu a tentativa de fazer um pequeno guia para evitar mais sofrimento num cenário que já é de sofrimento geral. Aqui vão 10 frases para não se dizer a alguém que se separou.

1. Não acredito!

Pode parecer bobagem, mas a incredulidade dói. Até porque, muitas vezes quem se separa está incrédulo também. Ninguém planeia passar por isso – e sim, há um gigante constrangimento em falar sobre o assunto, bem como em ter que contar às pessoas o que se passou. Guarde a sua perplexidade para si.

2. Mas vocês pareciam tão felizes…

E provavelmente eram. Separações nem sempre são fruto de cenários tristes, belicosos, raivosos ou deprimentes. Não faça com que a pessoa sinta que a vida dela parecia uma mentira, uma fachada. Era o que era. Dias melhores, dias piores. Como qualquer casamento, não é mesmo?

3. Quem vai ficar com a casa?

Não invada a esfera dos assuntos íntimos e patrimoniais. Deixe que a pessoa diga o que quiser dizer. Se ela quiser falar sobre o problema da casa, da guarda dos filhos, da partilha dos bens, da custódia do cachorro e do gato, ela mesma falará. Não ser invasivo é fundamental quando se quer cooperar. Num divórcio, tudo é ferida aberta.

4. Vocês realmente não combinavam um com o outro

Frases que supostamente dizem “vai ser melhor assim” também não ajudam. Tirar validade do que a pessoa viveu, falar mal do ex-marido/ex-mulher, dizer que aquela relação não tinha futuro ou que ninguém entendia aquela união, definitivamente, não é algo que proporcione mais leveza ou alívio. É piorar bastante as coisas, levantando fantasmas que não deveriam aparecer.

5. Quando vocês assinam o divórcio?

Em geral, as pessoas não sabem dar esta resposta. E não param de pensar nesse assunto por um minuto. Em geral, esse é um tormento, uma angústia, um desafio. Muitas águas passam ainda até que isso aconteça. E não vai ser a sua pergunta que vai tornar as coisas mais céleres.

6. Vocês vão reatar, tenho certeza

Não, você não tem. Ninguém tem. E frequentemente isso nem é algo desejado por quem está se separando. Ou até pior: é desejado por um deles e você pode estar dando falsas esperanças. Ninguém sabe o que acontecerá no futuro, por isso cabe-nos lidar de forma responsável com o presente.

7. Você acha que ele/ela tem outra/outro?

Talvez de todas, essa seja a pior pergunta. Primeiro, porque, em geral, a pessoa não tem essa resposta. Em segundo lugar, porque, frequentemente, a pessoa pode não ter pensado nessa possibilidade e você, dizendo isso, vai acabar com as suas poucas noites de sono em paz. Em terceiro lugar, porque isso não muda em nada as coisas – exceto gerar desconfiança e potenciais brigas.

8. Instala já o Tinder!

Acelerar a pessoa para passar a uma nova fase também não é sinónimo de ajuda. Há pessoas que querem logo se distrair com novas conversas, outras que levam muito tempo a chegar a essa nova fase. Não há fórmula certa ou errada. O que sempre é errado é a pressão.

9. Estou tão, tão triste com essa notícia

É natural que as pessoas lamentem o término. O que não pode ser natural é que a pessoa que está em sofrimento se veja na obrigação de consolar um terceiro que soube do rompimento. Sentir muito é uma coisa. Dramatizar ainda mais um facto que já é doloroso, é outra.

10. Isso faz-me perder a esperança no amor

Quem está sofrendo, precisa de esperança. Esperança no futuro, em dias melhores e, sim, no amor. Frases como esta só intensificam o sofrimento, bem como tornam o amanhã ainda mais cinzento. Quem tem medo e angústia precisa de ouvir coisas boas.

Algumas pessoas podem perguntar-se: “Então, afinal, não se pode dizer nada?” Pode, pode sim. Há centenas de frases que podem ser ditas. Estou aqui para o que você precisar. Sinto muito. Um dia de cada vez. Quer que eu faça pipocas? Pode-me ligar, mesmo que seja de madrugada. Você vai ficar bem. Posso-te dar um abraço? Trouxe um bolo de chocolate para você. Queres que eu te ajude com as crianças no fim de semana? Você é uma pessoa fantástica. Amanhã vai ser um dia melhor. Você não está sozinha.

Todos os sábados na Rádio Observador, logo depois do noticiário das 14 horas, Ruth Manus convida mulheres notáveis para falar sobre a vida, amores e desamores, filhos e trabalho. Conversas descontraídas que os homens também devem ouvir em Mulheres não são chatas, Mulheres estão exaustas.