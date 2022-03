Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estamos na semana do 8 de março, dia internacional das mulheres, e o mundo fica realmente cheio de boas intenções. Uma verdadeira chuva de flores, bombons, cursos de automaquiagem e de consultorias de moda. Não vou nem entrar no mérito de quão errôneos são esses presentes numa data que não deveria ser de celebração, mas sim de debate. Vou simplesmente sugerir 10 ideias de presentes que os homens poderiam dar para as mulheres e que realmente fariam alguma diferença:

1. Parar de perguntar para suas mulheres “o que tem de almoço?” ou “o que tem de jantar?”

Crianças têm razão para não se habilitar para resolver as refeições da casa. Adultos não. Sobretudo quando se tem uma mulher que também trabalha fora de casa, esperar que ela sempre resolva esse assunto (seja ela mesmo cozinhando, ela mesma pedindo delivery ou ela mesma dando as coordenadas para a empregada) é algo surreal no século XXI.

2. Saber o nome da professora do próprio filho, conhecer os horários da escola e estar presente em grupos de pais no whatsapp

Para ser pai, não basta pagar a mensalidade da escola. Acompanhar a vida escolar de um filho é algo que consome muito tempo e energia. Essa não deveria ser uma tarefa desempenhada quase unicamente por mães. Um bom pai é um pai que participa ativamente na educação de um filho. Um bom companheiro partilha igualmente essa tarefa com a sua companheira.

3. No ambiente de trabalho, elogiar mulheres apenas naquilo que tange ao trabalho delas

Em 2022, elogiar a aparência física de mulheres no ambiente de trabalho já não é aceitável. Mesmo que a intenção seja cordial, mesmo que isso não seja numa perspectiva de assédio, mesmo assim. Hoje em dia isso não faz sentido. Mulheres, no ambiente profissional, querem ser elogiadas por suas performances profissionais. Simples assim.

4. Saber quais são as compras essenciais da sua família no supermercado e se habilitar a cumprir essa função periodicamente

Qual a base da alimentação da sua família? O que não pode faltar nos armários da cozinha? Que marcas se compra habitualmente? Homens adultos não podem desconhecer essas informações, por mais ocupados que se julguem. Não estamos pedindo que homens façam uma lasanha do zero, com bolonhesa e molho bechamel. Estamos pedindo o básico. Um homem que seja capaz de passar no supermercado sem fazer 5 ligações para sua mulher perguntando coisas sobre aquilo que ele mesmo consome.

5. Não se considerar um herói por coisas como buscar os filhos na escola ou preparar um jantar

O básico segue sendo o básico. Nenhuma mulher se julga heroína quando faz essas coisas. Não esperar retribuições ou agradecimentos por algo tão elementar é uma questão de bom senso e até de hombridade.

6. Não interromper uma mulher que esteja falando

Não interromper uma mulher que esteja falando no trabalho. Não interromper uma mulher que esteja falando numa mesa de bar. Não interromper uma mulher que esteja falando no almoço do domingo. Não interromper uma mulher que esteja falando numa entrevista. Não. Interromper.

7. Saber onde ficam os produtos de limpeza da sua casa e se informar sobre a finalidade de cada um deles

O detergente da louça está acabando? Onde fica o limpa vidros? Como funciona o aspirador de pó da minha casa? Onde ficam as vassouras? De quanto em quanto tempo é preciso aspirar? Em que temperatura se lava a roupa escura? E as toalhas? Esse nem é um pedido de faxina. É um pedido de conhecimentos mínimos, seja para executar, seja para dar coordenadas para o trabalho de uma empregada que ajude sua família. O mínimo.

8. Não ficar esperando que sua mulher ou companheira “te peça” para fazer atividades domésticas ou de cuidado com os filhos

Tome a iniciativa. Partilhe as tarefas de forma verdadeira. Não se comporte como uma criança. Assuma responsabilidades reais. Tome a dianteira em certos assuntos domésticos com a mesma facilidade com a qual toma a dianteira em questões profissionais.

9. Ser tão presente na vida dos seus pais quanto são as suas irmãs

Homens adultos, em geral têm pais idosos. Pais que merecem cuidados e companhia. Pais que precisam de companhia para fazer exames de rotina. Pais que precisam de ajuda com tecnologias. Pais que merecem atenção. Todas essas coisas costumam ser encabeçadas por filhas mulheres e, às vezes, até por netas e noras. Assumam, enquanto homens, compromissos perante seus pais que não se limitem a ligações semanais e mensagens. Mais do que isso. É uma questão de gratidão com eles e de justiça com as outras mulheres da família.

10. Não esperar aplausos por ser um homem decente

Mudem comportamentos buscando ser homens melhores. Buscando ser exemplo para outros homens e referências positivas para seus filhos. Faça o certo por ser o certo, o justo por ser o justo. E não para ser elogiado, aplaudido, celebrado. Não há presente melhor do que a decência silenciosa.