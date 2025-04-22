Se há coisa que os últimos tempos nos ensinaram, é que brincar à política tem custos. E caros. A instabilidade em que o país mergulhou depois da queda do Governo do PS não foi uma surpresa — foi, antes, um aviso: sem o Partido Socialista a liderar com responsabilidade, o país entra em modo “experiência social”. E, convenhamos, Portugal não é laboratório.

É evidente que o PS no Governo também não fez tudo bem — seria absurdo fingir o contrário. Ficaram coisas por fazer, houve decisões que poderiam ter sido diferentes. Mas nunca nos esqueçamos de uma coisa essencial: foi com o PS que atravessámos duas das maiores crises da nossa história democrática — a pandemia e a crise inflacionista. Teria sido uma desgraça se esses momentos tivessem acontecido com um Governo impreparado. E agora, como sempre, novos desafios vão surgindo. O país não pode parar — nem continuar a andar para trás, como tem acontecido nestes últimos 11 meses.

A Direita, essa, lá vai tentando parecer governo. Montenegro continua a ser o primeiro-ministro do “quase”: quase líder, quase preparado, quase credível. Mas a verdade é que quem anda quase a governar, acaba por quase destruir. Basta ver a trapalhada em que já estamos: promessas por cumprir, medidas anunciadas e desmentidas em tempo recorde, e uma sensação generalizada de que ninguém está realmente ao volante.

Um dos muitos exemplos? O episódio irresponsável do IRS. A verdadeira descida do IRS foi desenhada e aprovada ainda pelo Governo do PS. Mas nem isso travou a tentação da direita de tentar colar-se ao sucesso alheio — o problema é que foram rapidamente apanhados. E como se não bastasse, quiseram ir “mais além”, mexendo irresponsavelmente nas tabelas de retenção na fonte. O resultado? Um desequilíbrio das retenções que está a sair caro: muitos portugueses que antes recebiam reembolsos passaram agora a pagar; quem já pagava, paga mais; e os que recebiam reembolsos mais generosos, veem agora uns trocos a cair na conta. Um desastre fiscal anunciado — e assinado por um Governo inexperiente e imprudente.

E não basta errar: há também um esforço claro para se apropriar de medidas alheias. Veja-se o caso do aumento extraordinário das pensões — proposto e aprovado pelo PS na Assembleia da República, com o voto contra do PSD. E, no entanto, não se coíbem agora de deixar no ar a ideia de que foi o atual Governo a promover essa medida. A realidade, porém, tem pouca paciência para truques.

Mas o problema vai além da incompetência. O verdadeiro risco de uma eventual vitória da AD não é apenas continuar com um Governo fraco — é perpetuar uma instabilidade política que já se revelou corrosiva para o país. Estamos presos num ciclo de incerteza, de medidas erráticas, de promessas desfeitas, e com um Primeiro-Ministro que, todas as semanas, volta às manchetes por novos episódios e suspeitas sobre a sua credibilidade para a função. E isso não se resolve com uma ida às urnas.

Porque é preciso dizer com todas as letras: não é nas urnas que se limpa a nuvem cinzenta que recai sobre Luís Montenegro. No dia a seguir às eleições, ganhe ou perca, a nuvem continua lá. A sombra da dúvida e das suspeitas permanece. E importa ser verdadeiro: não há nenhum partido político que tenha responsabilidade sobre essas suspeitas. Luís Montenegro é o único e exclusivo responsável. E é a comunicação social que, semana após semana, nos recorda disso — novas informações, novas suspeitas, novas manchetes.

Um país que quer estabilidade não pode ter um primeiro-ministro permanentemente envolto em polémicas, sob investigação jornalística contínua e sob escrutínio público constante por tudo… menos pela sua governação. A instabilidade política já se sente, mas o pior ainda está por vir: instabilidade social e económica. Porque quando os portugueses perdem confiança nas instituições, nas lideranças e no rumo do país, o descontentamento cresce — e cresce mal.

A radicalização do PSD, aliás, já nem é tema escondido — é visível. Muitos dos seus próprios militantes começam a questionar o rumo ideológico do partido, a cedência discursiva ao populismo, a falta de visão. A pergunta que se impõe é: é este o PSD que vocês, eleitores moderados, querem ver no poder? Um PSD que já não se revê nos seus próprios princípios? Que não lidera com ideias, mas com jogadas de curto prazo?

A famosa “tendência das contas certas” — aquela que o PS construiu com esforço, responsabilidade e visão — está a ser posta em causa. E se ainda não andámos mais para trás, é apenas porque o atual Governo herdou um país com os cofres cheios. Mas até isso tem limite. A instabilidade gera insegurança. E a insegurança, gera estagnação. Portugal não pode continuar nesta deriva.

Ou o PS volta a liderar com estabilidade, responsabilidade e credibilidade, ou continuaremos a assistir ao espetáculo deprimente de uma Direita desorientada, a viver de remendos, slogans e escândalos. Votar PS não é apenas uma escolha política — é um gesto de responsabilidade democrática. Porque quando o futuro está em jogo, não se vota por impulso. Vota-se com a cabeça. Com memória. E, cada vez mais, com consciência.